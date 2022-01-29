https://ria.ru/20220129/pozhar-1770148698.html

Двенадцать человек спасли при пожаре на юге Москвы

Двенадцать человек спасли при пожаре на юге Москвы - РИА Новости, 29.01.2022

Двенадцать человек спасли при пожаре на юге Москвы

Двенадцать человек, из них один ребенок, спасены при пожаре в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T20:23

2022-01-29T20:23

2022-01-29T21:11

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Двенадцать человек, из них один ребенок, спасены при пожаре в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.Отмечается, что квартира загорелась на девятом этаже 12-этажного дома в Москве на улице Дорожная, дом 28, корпус 1. Площадь пожара составила 50 квадратных метров."Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены 12 человек, из них один ребенок. Спасенных осматривают медики", - говорится в сообщении.Отмечается, что 17.29 пожар был локализован, а 18.15 - ликвидирован.

https://ria.ru/20220129/pozhar-1770130568.html

москва

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)