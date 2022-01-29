Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220129/pozhar-1770148698.html
Двенадцать человек спасли при пожаре на юге Москвы
Двенадцать человек спасли при пожаре на юге Москвы - РИА Новости, 29.01.2022
Двенадцать человек спасли при пожаре на юге Москвы
Двенадцать человек, из них один ребенок, спасены при пожаре в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T20:23
2022-01-29T21:11
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556564_125:0:2951:1590_1920x0_80_0_0_16d0ecaf889382d7359aa0b02f3ad29a.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Двенадцать человек, из них один ребенок, спасены при пожаре в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.Отмечается, что квартира загорелась на девятом этаже 12-этажного дома в Москве на улице Дорожная, дом 28, корпус 1. Площадь пожара составила 50 квадратных метров."Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены 12 человек, из них один ребенок. Спасенных осматривают медики", - говорится в сообщении.Отмечается, что 17.29 пожар был локализован, а 18.15 - ликвидирован.
https://ria.ru/20220129/pozhar-1770130568.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556564_269:0:2998:2047_1920x0_80_0_0_54ed7c374e7631b7bbf62bfd227574e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:23 29.01.2022 (обновлено: 21:11 29.01.2022)
 
Двенадцать человек спасли при пожаре на юге Москвы

Двенадцать человек, в том числе ребенка, спасли при пожаре в квартире на юге Москвы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Двенадцать человек, из них один ребенок, спасены при пожаре в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.
Отмечается, что квартира загорелась на девятом этаже 12-этажного дома в Москве на улице Дорожная, дом 28, корпус 1. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены 12 человек, из них один ребенок. Спасенных осматривают медики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 17.29 пожар был локализован, а 18.15 - ликвидирован.
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
15:18
В Норильске двое детей погибли при пожаре в квартире
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:10CBS News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в стране
23:54Дочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws
23:41Президент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"
23:40Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сирот
23:37Львова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомным
23:25Львова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подростками
23:11Львова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента
23:02Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружие
23:01В Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать Украину
22:59СМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из Киева
22:37В России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска"
22:23Президента Италии переизбрали на второй срок
21:53"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины
21:51Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске
21:49Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии
21:47ФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача Белой
21:27Украинский политолог обвинил США в подыгрывании России
21:25Американский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с Зеленским
21:24СМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожили
21:20На Нью-Йорк обрушился сильный снегопад
Лента новостейМолния
CBS News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в странеДочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод FirdawsПрезидент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сиротЛьвова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомнымЛьвова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подросткамиЛьвова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружиеВ Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать УкраинуСМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из КиеваВ России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска"Президента Италии переизбрали на второй срок"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в ПятигорскеРоссия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны ИрландииФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача БелойУкраинский политолог обвинил США в подыгрывании РоссииАмериканский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с ЗеленскимСМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожилиНа Нью-Йорк обрушился сильный снегопад