https://ria.ru/20220129/pozhar-1770148698.html
Двенадцать человек спасли при пожаре на юге Москвы
Двенадцать человек спасли при пожаре на юге Москвы - РИА Новости, 29.01.2022
Двенадцать человек спасли при пожаре на юге Москвы
Двенадцать человек, из них один ребенок, спасены при пожаре в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T20:23
2022-01-29T20:23
2022-01-29T21:11
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Двенадцать человек, из них один ребенок, спасены при пожаре в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.Отмечается, что квартира загорелась на девятом этаже 12-этажного дома в Москве на улице Дорожная, дом 28, корпус 1. Площадь пожара составила 50 квадратных метров."Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены 12 человек, из них один ребенок. Спасенных осматривают медики", - говорится в сообщении.Отмечается, что 17.29 пожар был локализован, а 18.15 - ликвидирован.
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РИА Новости
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:23 29.01.2022 (обновлено: 21:11 29.01.2022)
Двенадцать человек спасли при пожаре на юге Москвы
Двенадцать человек, в том числе ребенка, спасли при пожаре в квартире на юге Москвы