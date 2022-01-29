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Открытое горение на хладокомбинате в Пятигорске ликвидировали
Открытое горение на хладокомбинате в Пятигорске ликвидировали - РИА Новости, 29.01.2022
Открытое горение на хладокомбинате в Пятигорске ликвидировали
Пожарные ликвидировали отрытое горение на хладокомбинате в Пятигорске, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T18:10
2022-01-29T18:10
2022-01-29T18:10
происшествия
ставропольский край
пятигорск
коммерческая недвижимость
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ПЯТИГОРСК, 29 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали отрытое горение на хладокомбинате в Пятигорске, сообщает ГУМЧС по региону.Ранее в ГУМЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в Пятигорске загорелся цех ЗАО "Холод" на площади 600 квадратных метров."В 17.43 ликвидация открытого горения. Происходит разбор и проливка конструкции", - отметили в ведомстве.
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РИА Новости
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происшествия, ставропольский край, пятигорск, коммерческая недвижимость
Открытое горение на хладокомбинате в Пятигорске ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на хладокомбинате в Пятигорске