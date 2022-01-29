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В Пятигорске загорелся цех предприятия по производству мороженого

В Пятигорске загорелся цех предприятия по производству мороженого - РИА Новости, 29.01.2022

В Пятигорске загорелся цех предприятия по производству мороженого

Компрессорный цех на площади 600 квадратных метров загорелся на предприятии "Холод" в Пятигорске, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T16:25

2022-01-29T16:25

2022-01-29T17:48

происшествия

ставропольский край

пятигорск

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ПЯТИГОРСК, 29 янв - РИА Новости. Компрессорный цех на площади 600 квадратных метров загорелся на предприятии "Холод" в Пятигорске, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю."В Пятигорске, на улице Козлова, дом 39, ЗАО "Холод" на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался пожар в компрессорном цеху, существует угроза распространения. Пожар происходит на площади 600 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 64 человека и 19 единиц техники", - говорится в сообщении.По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.Власти проводят эвакуацию людей, проживающих рядом с хладокомбинатом, сообщил глава Пятигорска Ворошилов."Создан штаб по тушению пожара. Возгорание довольно серьезное. Просим жителей не приближаться к месту пожара. В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения. Просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности", - написал Ворошилов в Instagram.Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, ситуация под контролем."Ситуация на контроле. Направил в Пятигорск моего заместителя Юрия Михайловича Коваленко. На постоянной связи с ним и с главой Дмитрием Юрьевичем Ворошиловым. При необходимости городу окажем все необходимое содействие", - написал Владимиров в Instagram.Позже МЧС сообщило о локализации пожара на предприятии "Холод"."В 17.25 пожар на площади 600 квадратных метрах локализован", - говорится в сообщении МЧС России.

https://ria.ru/20210430/pozhary-1730634281.html

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происшествия, ставропольский край, пятигорск