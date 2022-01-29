Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220129/pozhar-1770136207.html
В Пятигорске загорелся цех предприятия по производству мороженого
В Пятигорске загорелся цех предприятия по производству мороженого - РИА Новости, 29.01.2022
В Пятигорске загорелся цех предприятия по производству мороженого
Компрессорный цех на площади 600 квадратных метров загорелся на предприятии "Холод" в Пятигорске, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T16:25
2022-01-29T17:48
происшествия
ставропольский край
пятигорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
ПЯТИГОРСК, 29 янв - РИА Новости. Компрессорный цех на площади 600 квадратных метров загорелся на предприятии "Холод" в Пятигорске, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю."В Пятигорске, на улице Козлова, дом 39, ЗАО "Холод" на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался пожар в компрессорном цеху, существует угроза распространения. Пожар происходит на площади 600 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 64 человека и 19 единиц техники", - говорится в сообщении.По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.Власти проводят эвакуацию людей, проживающих рядом с хладокомбинатом, сообщил глава Пятигорска Ворошилов."Создан штаб по тушению пожара. Возгорание довольно серьезное. Просим жителей не приближаться к месту пожара. В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения. Просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности", - написал Ворошилов в Instagram.Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, ситуация под контролем."Ситуация на контроле. Направил в Пятигорск моего заместителя Юрия Михайловича Коваленко. На постоянной связи с ним и с главой Дмитрием Юрьевичем Ворошиловым. При необходимости городу окажем все необходимое содействие", - написал Владимиров в Instagram.Позже МЧС сообщило о локализации пожара на предприятии "Холод"."В 17.25 пожар на площади 600 квадратных метрах локализован", - говорится в сообщении МЧС России.
https://ria.ru/20210430/pozhary-1730634281.html
ставропольский край
пятигорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край, пятигорск
16:25 29.01.2022 (обновлено: 17:48 29.01.2022)
 
В Пятигорске загорелся цех предприятия по производству мороженого

Компрессорный цех предприятия "Холод" в Пятигорске загорелся на 600 "квадратах"

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 29 янв - РИА Новости. Компрессорный цех на площади 600 квадратных метров загорелся на предприятии "Холод" в Пятигорске, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю.
Пятигорске, на улице Козлова, дом 39, ЗАО "Холод" на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался пожар в компрессорном цеху, существует угроза распространения. Пожар происходит на площади 600 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 64 человека и 19 единиц техники", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
Власти проводят эвакуацию людей, проживающих рядом с хладокомбинатом, сообщил глава Пятигорска Ворошилов.
"Создан штаб по тушению пожара. Возгорание довольно серьезное. Просим жителей не приближаться к месту пожара. В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения. Просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности", - написал Ворошилов в Instagram.
Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, ситуация под контролем.
"Ситуация на контроле. Направил в Пятигорск моего заместителя Юрия Михайловича Коваленко. На постоянной связи с ним и с главой Дмитрием Юрьевичем Ворошиловым. При необходимости городу окажем все необходимое содействие", - написал Владимиров в Instagram.
Позже МЧС сообщило о локализации пожара на предприятии "Холод".
"В 17.25 пожар на площади 600 квадратных метрах локализован", - говорится в сообщении МЧС России.
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля 2021, 11:09
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2020-2021 годах
 
ПроисшествияСтавропольский крайПятигорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:10CBS News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в стране
23:54Дочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws
23:41Президент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"
23:40Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сирот
23:37Львова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомным
23:25Львова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подростками
23:11Львова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента
23:02Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружие
23:01В Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать Украину
22:59СМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из Киева
22:37В России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска"
22:23Президента Италии переизбрали на второй срок
21:53"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины
21:51Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске
21:49Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии
21:47ФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача Белой
21:27Украинский политолог обвинил США в подыгрывании России
21:25Американский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с Зеленским
21:24СМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожили
21:20На Нью-Йорк обрушился сильный снегопад
Лента новостейМолния
CBS News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в странеДочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод FirdawsПрезидент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сиротЛьвова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомнымЛьвова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подросткамиЛьвова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружиеВ Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать УкраинуСМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из КиеваВ России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска"Президента Италии переизбрали на второй срок"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в ПятигорскеРоссия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны ИрландииФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача БелойУкраинский политолог обвинил США в подыгрывании РоссииАмериканский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с ЗеленскимСМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожилиНа Нью-Йорк обрушился сильный снегопад