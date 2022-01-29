https://ria.ru/20220129/pozhar-1770136207.html
В Пятигорске загорелся цех предприятия по производству мороженого
В Пятигорске загорелся цех предприятия по производству мороженого - РИА Новости, 29.01.2022
В Пятигорске загорелся цех предприятия по производству мороженого
Компрессорный цех на площади 600 квадратных метров загорелся на предприятии "Холод" в Пятигорске, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T16:25
2022-01-29T16:25
2022-01-29T17:48
происшествия
ставропольский край
пятигорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
ПЯТИГОРСК, 29 янв - РИА Новости. Компрессорный цех на площади 600 квадратных метров загорелся на предприятии "Холод" в Пятигорске, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю."В Пятигорске, на улице Козлова, дом 39, ЗАО "Холод" на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался пожар в компрессорном цеху, существует угроза распространения. Пожар происходит на площади 600 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 64 человека и 19 единиц техники", - говорится в сообщении.По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.Власти проводят эвакуацию людей, проживающих рядом с хладокомбинатом, сообщил глава Пятигорска Ворошилов."Создан штаб по тушению пожара. Возгорание довольно серьезное. Просим жителей не приближаться к месту пожара. В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения. Просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности", - написал Ворошилов в Instagram.Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, ситуация под контролем."Ситуация на контроле. Направил в Пятигорск моего заместителя Юрия Михайловича Коваленко. На постоянной связи с ним и с главой Дмитрием Юрьевичем Ворошиловым. При необходимости городу окажем все необходимое содействие", - написал Владимиров в Instagram.Позже МЧС сообщило о локализации пожара на предприятии "Холод"."В 17.25 пожар на площади 600 квадратных метрах локализован", - говорится в сообщении МЧС России.
https://ria.ru/20210430/pozhary-1730634281.html
ставропольский край
пятигорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, пятигорск
16:25 29.01.2022 (обновлено: 17:48 29.01.2022)
В Пятигорске загорелся цех предприятия по производству мороженого
Компрессорный цех предприятия "Холод" в Пятигорске загорелся на 600 "квадратах"
ПЯТИГОРСК, 29 янв - РИА Новости. Компрессорный цех на площади 600 квадратных метров загорелся на предприятии "Холод" в Пятигорске, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю.
"В Пятигорске
, на улице Козлова, дом 39, ЗАО "Холод" на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался пожар в компрессорном цеху, существует угроза распространения. Пожар происходит на площади 600 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 64 человека и 19 единиц техники", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
Власти проводят эвакуацию людей, проживающих рядом с хладокомбинатом, сообщил глава Пятигорска Ворошилов.
"Создан штаб по тушению пожара. Возгорание довольно серьезное. Просим жителей не приближаться к месту пожара. В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения. Просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности", - написал Ворошилов в Instagram
.
Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, ситуация под контролем.
"Ситуация на контроле. Направил в Пятигорск моего заместителя Юрия Михайловича Коваленко. На постоянной связи с ним и с главой Дмитрием Юрьевичем Ворошиловым. При необходимости городу окажем все необходимое содействие", - написал Владимиров в Instagram
.
Позже МЧС сообщило о локализации пожара на предприятии "Холод".
"В 17.25 пожар на площади 600 квадратных метрах локализован", - говорится в сообщении МЧС России.