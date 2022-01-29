https://ria.ru/20220129/pozhar-1770130568.html

В Норильске двое детей погибли при пожаре в квартире

В Норильске двое детей погибли при пожаре в квартире - РИА Новости, 29.01.2022

В Норильске двое детей погибли при пожаре в квартире

Тела двух мальчиков трех и пяти лет найдены на месте пожара в квартире в Норильске, еще один ребенок госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщается на... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T15:18

2022-01-29T15:18

2022-01-29T15:22

происшествия

норильск

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тела двух мальчиков трех и пяти лет найдены на месте пожара в квартире в Норильске, еще один ребенок госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета России."В ходе ликвидации возгорания в квартире дома по улице Бауманская микрорайона Талнах города Норильска обнаружены тела двух мальчиков трех и пяти лет с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия высоких температур. Еще один 15-летний подросток, эвакуированный спасателями из квартиры, доставлен в больницу", - говорится в сообщении.По данным следствия, в квартире проживала семья с тремя детьми. На момент возгорания родители были на работе. Старший ребенок обнаружен на балконе квартиры "с признаками отравления продуктами горения"."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

https://ria.ru/20220129/pozhar-1770098186.html

норильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, норильск, следственный комитет россии (ск рф)