Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220129/pozhar-1770130568.html
В Норильске двое детей погибли при пожаре в квартире
В Норильске двое детей погибли при пожаре в квартире - РИА Новости, 29.01.2022
В Норильске двое детей погибли при пожаре в квартире
Тела двух мальчиков трех и пяти лет найдены на месте пожара в квартире в Норильске, еще один ребенок госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщается на... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T15:18
2022-01-29T15:22
происшествия
норильск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тела двух мальчиков трех и пяти лет найдены на месте пожара в квартире в Норильске, еще один ребенок госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета России."В ходе ликвидации возгорания в квартире дома по улице Бауманская микрорайона Талнах города Норильска обнаружены тела двух мальчиков трех и пяти лет с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия высоких температур. Еще один 15-летний подросток, эвакуированный спасателями из квартиры, доставлен в больницу", - говорится в сообщении.По данным следствия, в квартире проживала семья с тремя детьми. На момент возгорания родители были на работе. Старший ребенок обнаружен на балконе квартиры "с признаками отравления продуктами горения"."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
https://ria.ru/20220129/pozhar-1770098186.html
норильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_85ffe02d05967dde295b2796dc6f8ae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, норильск, следственный комитет россии (ск рф)
15:18 29.01.2022 (обновлено: 15:22 29.01.2022)
 
В Норильске двое детей погибли при пожаре в квартире

Тела двух мальчиков трех и пяти лет нашли на месте пожара в квартире в Норильске

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тела двух мальчиков трех и пяти лет найдены на месте пожара в квартире в Норильске, еще один ребенок госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"В ходе ликвидации возгорания в квартире дома по улице Бауманская микрорайона Талнах города Норильска обнаружены тела двух мальчиков трех и пяти лет с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия высоких температур. Еще один 15-летний подросток, эвакуированный спасателями из квартиры, доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в квартире проживала семья с тремя детьми. На момент возгорания родители были на работе. Старший ребенок обнаружен на балконе квартиры "с признаками отравления продуктами горения".
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
На месте пожара в квартире 2-хэтажного деревянного жилого доме в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
07:09
При пожаре в Архангельской области погибли пять человек
 
ПроисшествияНорильскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:10CBS News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в стране
23:54Дочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws
23:41Президент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"
23:40Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сирот
23:37Львова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомным
23:25Львова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подростками
23:11Львова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента
23:02Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружие
23:01В Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать Украину
22:59СМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из Киева
22:37В России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска"
22:23Президента Италии переизбрали на второй срок
21:53"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины
21:51Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске
21:49Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии
21:47ФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача Белой
21:27Украинский политолог обвинил США в подыгрывании России
21:25Американский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с Зеленским
21:24СМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожили
21:20На Нью-Йорк обрушился сильный снегопад
Лента новостейМолния
CBS News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в странеДочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод FirdawsПрезидент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сиротЛьвова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомнымЛьвова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подросткамиЛьвова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружиеВ Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать УкраинуСМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из КиеваВ России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска"Президента Италии переизбрали на второй срок"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в ПятигорскеРоссия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны ИрландииФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача БелойУкраинский политолог обвинил США в подыгрывании РоссииАмериканский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с ЗеленскимСМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожилиНа Нью-Йорк обрушился сильный снегопад