Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220129/pozhar-1770098186.html
При пожаре в Архангельской области погибли пять человек
При пожаре в Архангельской области погибли пять человек - РИА Новости, 29.01.2022
При пожаре в Архангельской области погибли пять человек
Тела пяти человек обнаружены при тушении пожара в поселке Плесецк Архангельской области в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T07:09
2022-01-29T07:22
происшествия
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593949548_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_1aa9daeb55cda7c144007b5d41426382.jpg
МУРМАНСК, 29 янв — РИА Новости. Тела пяти человек обнаружены при тушении пожара в поселке Плесецк Архангельской области в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.Уточняется, что среди погибших — четверо детей.Как рассказали в пресс-службе, в 3.20 субботы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на 12 квартир."По прибытии областной пожарной части происходило горение в квартире на втором этаже. Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров", — сообщили в МЧС.
https://ria.ru/20220128/khalatnost-1770037122.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593949548_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_3eeb4beee2c0633f2a19c2e70f462dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:09 29.01.2022 (обновлено: 07:22 29.01.2022)
 
При пожаре в Архангельской области погибли пять человек

В Архангельской области при пожаре погибли пять человек, в том числе четверо детей

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанНа месте пожара
На месте пожара - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
На месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 29 янв — РИА Новости. Тела пяти человек обнаружены при тушении пожара в поселке Плесецк Архангельской области в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Уточняется, что среди погибших — четверо детей.
Как рассказали в пресс-службе, в 3.20 субботы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на 12 квартир.
"По прибытии областной пожарной части происходило горение в квартире на втором этаже. Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров", — сообщили в МЧС.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
Вчера, 17:23
В Челябинской области завели второе дело после гибели ребенка при пожаре
 
ПроисшествияАрхангельская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В США назвали цель новых санкций против России
08:36Посол в Японии обсудил с руководством Хоккайдо развитие гуманитарных связей
08:26Посол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и США
07:40Эксперт рассказал, сколько может приносить бюджету майнинг биткоинов
07:09При пожаре в Архангельской области погибли пять человек
07:01"Нет войне с Россией!" Украинцы вышли на улицу с требованием к Зеленскому
06:42Эксперт рассказал, где выгоднее всего майнить в России
06:35На Чукотке на девочку напала стая собак
06:27Посольство рассказало, как США подстрекают Украину к силовым авантюрам
06:17Нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при ОРВИ
05:27На Камчатке выявили первые случаи омикрон-штамма
05:24Вирусолог объяснил быстрое распространение омикрон-штамма
05:12В работе Instagram произошел сбой
05:06Россия перебросила в Белоруссию дивизион "Панцирей-С"
04:30Экономист напомнила, какие выплаты вырастут в 2022 году
04:28Politico узнал о страхе Зеленского из-за слов Байдена о России
04:18Вирусолог не исключил новые волны коронавируса
04:13Вильфанд предупредил москвичей о мартовской температуре
04:09Миниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за миллион фунтов
04:02В Мехико используют компонент "Спутника V" для ревакцинации
Лента новостейМолния
В США назвали цель новых санкций против РоссииПосол в Японии обсудил с руководством Хоккайдо развитие гуманитарных связейПосол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и СШАЭксперт рассказал, сколько может приносить бюджету майнинг биткоиновПри пожаре в Архангельской области погибли пять человек"Нет войне с Россией!" Украинцы вышли на улицу с требованием к ЗеленскомуЭксперт рассказал, где выгоднее всего майнить в РоссииНа Чукотке на девочку напала стая собакПосольство рассказало, как США подстрекают Украину к силовым авантюрамНарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при ОРВИНа Камчатке выявили первые случаи омикрон-штаммаВирусолог объяснил быстрое распространение омикрон-штаммаВ работе Instagram произошел сбойРоссия перебросила в Белоруссию дивизион "Панцирей-С"Экономист напомнила, какие выплаты вырастут в 2022 годуPolitico узнал о страхе Зеленского из-за слов Байдена о РоссииВирусолог не исключил новые волны коронавирусаВильфанд предупредил москвичей о мартовской температуреМиниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за миллион фунтовВ Мехико используют компонент "Спутника V" для ревакцинации