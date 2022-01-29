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При пожаре в Архангельской области погибли пять человек

При пожаре в Архангельской области погибли пять человек - РИА Новости, 29.01.2022

При пожаре в Архангельской области погибли пять человек

Тела пяти человек обнаружены при тушении пожара в поселке Плесецк Архангельской области в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T07:09

2022-01-29T07:09

2022-01-29T07:22

происшествия

архангельская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 29 янв — РИА Новости. Тела пяти человек обнаружены при тушении пожара в поселке Плесецк Архангельской области в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.Уточняется, что среди погибших — четверо детей.Как рассказали в пресс-службе, в 3.20 субботы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на 12 квартир."По прибытии областной пожарной части происходило горение в квартире на втором этаже. Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров", — сообщили в МЧС.

https://ria.ru/20220128/khalatnost-1770037122.html

архангельская область

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2022

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происшествия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)