https://ria.ru/20220129/polsha-1770127090.html

Попросивший у Минска убежище польский солдат обратился в Гаагский трибунал

Попросивший у Минска убежище польский солдат обратился в Гаагский трибунал - РИА Новости, 29.01.2022

Попросивший у Минска убежище польский солдат обратился в Гаагский трибунал

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию и попросивший там убежища, рассказал, что обратился в Гаагский трибунал после событий на... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T14:48

2022-01-29T14:48

2022-01-29T19:48

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МИНСК, 29 янв — РИА Новости. Польский военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию и попросивший там убежища, рассказал, что обратился в Гаагский трибунал после событий на белорусско-польской границе. Об этом он говорил в видео, опубликованном в Telegram-канале организации "Системная правозащита"."Я готов отвечать за свои поступки. Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал. Заявление было принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено", — сказал Чечко.Он также выразил соболезнования в связи со смертью 22-летнего польского военнослужащего на границе Белоруссии и Польши. По сведениям СМИ, это был суицид.Он призвал поляков проверять в иностранных источниках информацию о ситуации на белорусско-польской границе, потому что в польских медиа она часто лживая.Как пояснила "Системная правозащита", в прошении, направленном в Международный уголовный суд в Гааге, идет речь о возбуждении против Польши и Литвы уголовного дела по статье "О геноциде и преступлениях против человечности". Чечко выступает как свидетель.Чечко задержали в приграничной полосе 16 декабря. Он попросил у Минска политического убежища, так как не согласен с "политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Польских силовиков он обвинил в систематических убийствах мигрантов и признался, что ему и самому приходилось в этом участвовать. Всего, по словам Чечко, ему известно об убийстве 240 человек. В Польше Чечко обвинили в дезертирстве и объявили в розыск.Летом на границе Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа; нелегалы разбили стихийный лагерь. Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на территорию республики.Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Александр Лукашенко предупреждал, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов транспортно-логистический центр, находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска. Часть беженцев возвращаются на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере оставались около 600 беженцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/polsha-1769649726.html

https://ria.ru/20220112/ubiystvo-1767448670.html

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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, мвд белоруссии, госпогранкомитет белоруссии