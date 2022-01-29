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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 29.01.2022
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, метели и гололедицы, следует из данных... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T15:00
2022-01-29T15:00
2022-01-29T15:00
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, метели и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 13.00 31 января. О метели порывах ветра до 17 метров в секунду жителей столицы и области предупреждают на период с 5.00 до 15.00 30 января.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень опасности объявили в Москве и области из-за ветра, метели и гололедицы