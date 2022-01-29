https://ria.ru/20220129/pogoda-1770102339.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 29.01.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, небольшой снег и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха составит до минус 4 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T09:17
2022-01-29T09:17
2022-01-29T09:17
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха составит до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Нас ожидает облачная погода, местами небольшой снег. Температура будет выше нормы. В Москве минус 2 - минус 4 градусов, по области минус 1-6",- сказал Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-восточный, слабый, 1-6 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20220117/zima-1768201689.html
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общество, москва, михаил леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в субботу