https://ria.ru/20220129/pogoda-1770094969.html
Вильфанд предупредил москвичей о мартовской температуре
Вильфанд предупредил москвичей о мартовской температуре - РИА Новости, 29.01.2022
Вильфанд предупредил москвичей о мартовской температуре
Средняя температура в последний день января и начале февраля будет в Москве составлять около -3 градусов, что климатически соответствует показателю марта,... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T04:13
2022-01-29T04:13
2022-01-29T04:13
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895168_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_7067554cb6d4d8ac858a8b2810137b43.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Средняя температура в последний день января и начале февраля будет в Москве составлять около -3 градусов, что климатически соответствует показателю марта, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также добавил, что климатически 31 января и 1 февраля - это самые холодные дни. Но в этом году в эти дни будет очень тепло. Например, в Москве будет на восемь градусов выше нормы.
https://ria.ru/20220129/davlenie-1770094068.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895168_0:295:2338:2048_1920x0_80_0_0_7f47259ccd36d9ac66b057f14e00b2e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд
Вильфанд предупредил москвичей о мартовской температуре
Синоптик Вильфанд: мартовская температура прогнозируется в Москве в конце января