https://ria.ru/20220129/pogoda-1770094969.html

Вильфанд предупредил москвичей о мартовской температуре

Вильфанд предупредил москвичей о мартовской температуре - РИА Новости, 29.01.2022

Вильфанд предупредил москвичей о мартовской температуре

Средняя температура в последний день января и начале февраля будет в Москве составлять около -3 градусов, что климатически соответствует показателю марта,... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T04:13

2022-01-29T04:13

2022-01-29T04:13

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Средняя температура в последний день января и начале февраля будет в Москве составлять около -3 градусов, что климатически соответствует показателю марта, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также добавил, что климатически 31 января и 1 февраля - это самые холодные дни. Но в этом году в эти дни будет очень тепло. Например, в Москве будет на восемь градусов выше нормы.

https://ria.ru/20220129/davlenie-1770094068.html

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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд