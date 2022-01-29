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Туризм
https://ria.ru/20220129/poezda-1769998580.html
Названы города, куда дешевле всего уехать на поезде из столиц
Названы города, куда дешевле всего уехать на поезде из столиц - РИА Новости, 29.01.2022
Названы города, куда дешевле всего уехать на поезде из столиц
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга на февраль, сообщает... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T04:08
2022-01-29T06:28
туризм
республика карелия
сортавала
чудово
ярославль
рязанская область
брянская область
ярославская область
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга на февраль, сообщает Туту.ру.В рейтинг вошли локации, где средний чек не превышает 1000 рублей в одну сторону. В случае Москвы из списка исключены города Подмосковья, а для Санкт-Петербурга — Ленинградской области.Путешественникам из столицы на февраль доступны 32 направления, которые укладываются в бюджет. Список бюджетных городов с выездом из Москвы возглавляет Александров во Владимирской области. Средний чек по этому маршруту составляет 362 рубля в одну сторону. На втором месте — Сухиничи Калужской области. Средний чек туда равен 481 рублю. Замыкает тройку Кораблино Смоленской области, билет в одну сторону обойдется примерно в 487 рублей.Из Санкт-Петербурга топ направлений с самым низким чеком возглавляют Окуловка и Малая Вишера в Новгородской области. Билеты в эти города стоят 487 и 506 рублей в одну сторону соответственно. Замыкает тройку Удомля (Тверская область). В среднем за поездку сюда платят 521 рубль.Также в рейтинг направлений на февраль из Санкт-Петербурга вошли Лахденпохья, Новгород Великий, Бологое, Печоры, Сортавала, Псков и Чудово.
https://ria.ru/20220128/puteshestviya-1769783888.html
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04:08 29.01.2022 (обновлено: 06:28 29.01.2022)
 
Названы города, куда дешевле всего уехать на поезде из столиц

Туту.ру составил список бюджетных направлений на поезде из Москвы и Петербурга в феврале

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Запуск новогоднего транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга на февраль, сообщает Туту.ру.
В рейтинг вошли локации, где средний чек не превышает 1000 рублей в одну сторону. В случае Москвы из списка исключены города Подмосковья, а для Санкт-Петербурга — Ленинградской области.
Путешественникам из столицы на февраль доступны 32 направления, которые укладываются в бюджет.
Список бюджетных городов с выездом из Москвы возглавляет Александров во Владимирской области. Средний чек по этому маршруту составляет 362 рубля в одну сторону. На втором месте — Сухиничи Калужской области. Средний чек туда равен 481 рублю. Замыкает тройку Кораблино Смоленской области, билет в одну сторону обойдется примерно в 487 рублей.
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Из Санкт-Петербурга топ направлений с самым низким чеком возглавляют Окуловка и Малая Вишера в Новгородской области. Билеты в эти города стоят 487 и 506 рублей в одну сторону соответственно. Замыкает тройку Удомля (Тверская область). В среднем за поездку сюда платят 521 рубль.
Также в рейтинг направлений на февраль из Санкт-Петербурга вошли Лахденпохья, Новгород Великий, Бологое, Печоры, Сортавала, Псков и Чудово.
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