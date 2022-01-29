https://ria.ru/20220129/pnademiya-1770093746.html

Вирусолог оценил возможность новых пандемий

Вирусолог оценил возможность новых пандемий - РИА Новости, 29.01.2022

Вирусолог оценил возможность новых пандемий

Новые пандемии в будущем не исключены, в среднем они длятся от года до трех и случаются раз в 15-20 лет, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T03:20

2022-01-29T03:20

2022-01-29T03:20

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр семенов

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840221_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_3fd4c961d1fdeb86b8e05fdc574dae88.jpg

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Новые пандемии в будущем не исключены, в среднем они длятся от года до трех и случаются раз в 15-20 лет, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов.Он отметил, что, возможно, будут пандемии респираторных вирусных инфекций. Кроме того, сохраняется напряженность по гриппу, с которым в любой момент могут произойти какие-то изменения, и, появится новый пандемический штамм, а также не до конца исчерпан эпидемический потенциал коронавирусов.Существенной является угроза распространения инфекций из-за глобального потепления и продвижения на юг ранее неактуальных для России патогенов, как, например, возможное появление комаров, которые переносят лихорадку Западного Нила, уточнил Семенов.По его словам, опыт борьбы с пандемией коронавируса очень сильно поможет в борьбе с будущими вызовами и повлияет на многие аспекты противостояния инфекциям.

https://ria.ru/20220129/volna-1770093583.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр семенов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии