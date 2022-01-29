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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220129/pnademiya-1770093746.html
Вирусолог оценил возможность новых пандемий
Вирусолог оценил возможность новых пандемий - РИА Новости, 29.01.2022
Вирусолог оценил возможность новых пандемий
Новые пандемии в будущем не исключены, в среднем они длятся от года до трех и случаются раз в 15-20 лет, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T03:20
2022-01-29T03:20
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр семенов
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Новые пандемии в будущем не исключены, в среднем они длятся от года до трех и случаются раз в 15-20 лет, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов.Он отметил, что, возможно, будут пандемии респираторных вирусных инфекций. Кроме того, сохраняется напряженность по гриппу, с которым в любой момент могут произойти какие-то изменения, и, появится новый пандемический штамм, а также не до конца исчерпан эпидемический потенциал коронавирусов.Существенной является угроза распространения инфекций из-за глобального потепления и продвижения на юг ранее неактуальных для России патогенов, как, например, возможное появление комаров, которые переносят лихорадку Западного Нила, уточнил Семенов.По его словам, опыт борьбы с пандемией коронавируса очень сильно поможет в борьбе с будущими вызовами и повлияет на многие аспекты противостояния инфекциям.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр семенов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:20 29.01.2022
 
Вирусолог оценил возможность новых пандемий

Вирусолог Семенов": пандемии в среднем длятся от года до трех и случаются раз в 15-20 лет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник ставит капельницу пациенту в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник ставит капельницу пациенту в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник ставит капельницу пациенту в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Новые пандемии в будущем не исключены, в среднем они длятся от года до трех и случаются раз в 15-20 лет, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов.
"Пандемии в среднем длятся от одного года до трех лет. С какой частотой они могут встречаться? Никто не знает, это зависит от очень большого числа фактов, но в среднем раз в 15-20 лет происходит появление новой существенной формы заболевания", - сказал Семенов.
Он отметил, что, возможно, будут пандемии респираторных вирусных инфекций. Кроме того, сохраняется напряженность по гриппу, с которым в любой момент могут произойти какие-то изменения, и, появится новый пандемический штамм, а также не до конца исчерпан эпидемический потенциал коронавирусов.
Существенной является угроза распространения инфекций из-за глобального потепления и продвижения на юг ранее неактуальных для России патогенов, как, например, возможное появление комаров, которые переносят лихорадку Западного Нила, уточнил Семенов.
По его словам, опыт борьбы с пандемией коронавируса очень сильно поможет в борьбе с будущими вызовами и повлияет на многие аспекты противостояния инфекциям.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр СеменовРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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