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Львова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомным
Львова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомным - РИА Новости, 29.01.2022
Львова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомным
Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала поручение президента о сборе идей по регистрации лиц без определенного места жительства и... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T23:37
2022-01-29T23:37
2022-01-29T23:37
общество
владимир путин
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала поручение президента о сборе идей по регистрации лиц без определенного места жительства и механизмов выплаты им пенсий, среди которых оказываются и выпускники детских домов и интернатов."К сожалению, в числе лиц, не имеющих определенного места жительства, оказываются и выпускники детских домов и интернатных учреждений, которые выросли, но не смогли устроить свою дальнейшую жизнь. Не все получают положенное им жилье, многие не подготовлены к самостоятельной жизни, покидают учебные заведения, которые им предоставляли регистрацию, и в итоге оказываются в положении бездомности или бродяжничества", – цитирует пресс-служба уполномоченной по правам ребенка Львовой-Беловой ее комментарий о поручении президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по правам человека о сборе идей по регистрации лиц без определенного места жительства и механизмов выплаты им пенсий и оказания медицинской помощи."Поручение Президента – важный шаг на пути помощи им в этой сложной ситуации", – отметила Львова-Белова.
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общество, владимир путин, россия, мария львова-белова
Львова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомным
Омбудсмен Львова-Белова поддержала инициативу о сборе идей по выплате пенсий бездомным