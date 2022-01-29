https://ria.ru/20220129/pensii-1770156887.html

Львова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомным

Львова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомным - РИА Новости, 29.01.2022

Львова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомным

Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала поручение президента о сборе идей по регистрации лиц без определенного места жительства и... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T23:37

2022-01-29T23:37

2022-01-29T23:37

общество

владимир путин

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала поручение президента о сборе идей по регистрации лиц без определенного места жительства и механизмов выплаты им пенсий, среди которых оказываются и выпускники детских домов и интернатов."К сожалению, в числе лиц, не имеющих определенного места жительства, оказываются и выпускники детских домов и интернатных учреждений, которые выросли, но не смогли устроить свою дальнейшую жизнь. Не все получают положенное им жилье, многие не подготовлены к самостоятельной жизни, покидают учебные заведения, которые им предоставляли регистрацию, и в итоге оказываются в положении бездомности или бродяжничества", – цитирует пресс-служба уполномоченной по правам ребенка Львовой-Беловой ее комментарий о поручении президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по правам человека о сборе идей по регистрации лиц без определенного места жительства и механизмов выплаты им пенсий и оказания медицинской помощи."Поручение Президента – важный шаг на пути помощи им в этой сложной ситуации", – отметила Львова-Белова.

https://ria.ru/20220129/tsentry-1770154922.html

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общество, владимир путин, россия, мария львова-белова