https://ria.ru/20220129/pechen-1770125157.html
Названы продукты, ежедневно убивающие вашу печень
Врач перечислил продукты, ежедневное употребление которых убивает печень - РИА Новости, 29.01.2022
Названы продукты, ежедневно убивающие вашу печень
Ежедневное употребление жирного мяса, копченостей и сдобной выпечки оказывает негативное влияние на состояние печени. Об этом на своей странице в Instagram... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T14:22
2022-01-29T14:22
2022-01-29T18:20
общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ежедневное употребление жирного мяса, копченостей и сдобной выпечки оказывает негативное влияние на состояние печени. Об этом на своей странице в Instagram рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин.Прежде всего специалист советует сократить потребление жирного мяса, сала и копченостей, которые увеличивают нагрузку на гепатоциты, синтезирующие желчь для их переваривания.Искусственные жиры, содержащиеся в маргарине и майонезе, также препятствует нормальной работе печени.Кроме того, в перечень нежелательных продуктов вошли свежие мучные изделия, кондитерские сладости и сладкая газированная вода.Помимо этого, он рекомендовал отказаться от фастфуда и алкоголя.Ранее исследователи из Всемирного фонда исследования рака выяснили, что консервированные овощи, не содержащие крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний.
https://rsport.ria.ru/20220128/produkt-1769862823.html
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общество
14:22 29.01.2022 (обновлено: 18:20 29.01.2022)
Врач перечислил продукты, ежедневное употребление которых убивает печень
Врач Зиннатуллин: жирное мясо, майонез и выпечка оказывают негативное влияние на печень
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Ежедневное употребление жирного мяса, копченостей и сдобной выпечки оказывает негативное влияние на состояние печени. Об этом на своей странице в Instagram
рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин.
"Почти треть населения Земли страдает от болезней печени, однако отказ от определенных продуктов питания может помочь предупредить их развитие", — пояснил медик.
Прежде всего специалист советует сократить потребление жирного мяса, сала и копченостей, которые увеличивают нагрузку на гепатоциты, синтезирующие желчь для их переваривания.
Искусственные жиры, содержащиеся в маргарине и майонезе, также препятствует нормальной работе печени.
Кроме того, в перечень нежелательных продуктов вошли свежие мучные изделия, кондитерские сладости и сладкая газированная вода.
"Позже эти углеводы переходят в жировую ткань, повреждая гепатоциты", — отметил врач.
Помимо этого, он рекомендовал отказаться от фастфуда и алкоголя.
Ранее исследователи из Всемирного фонда исследования рака выяснили, что консервированные овощи, не содержащие крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний.