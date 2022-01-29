https://ria.ru/20220129/pechen-1770125157.html

Названы продукты, ежедневно убивающие вашу печень

Врач перечислил продукты, ежедневное употребление которых убивает печень - РИА Новости, 29.01.2022

Названы продукты, ежедневно убивающие вашу печень

Ежедневное употребление жирного мяса, копченостей и сдобной выпечки оказывает негативное влияние на состояние печени. Об этом на своей странице в Instagram... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T14:22

2022-01-29T14:22

2022-01-29T18:20

общество

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ежедневное употребление жирного мяса, копченостей и сдобной выпечки оказывает негативное влияние на состояние печени. Об этом на своей странице в Instagram рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин.Прежде всего специалист советует сократить потребление жирного мяса, сала и копченостей, которые увеличивают нагрузку на гепатоциты, синтезирующие желчь для их переваривания.Искусственные жиры, содержащиеся в маргарине и майонезе, также препятствует нормальной работе печени.Кроме того, в перечень нежелательных продуктов вошли свежие мучные изделия, кондитерские сладости и сладкая газированная вода.Помимо этого, он рекомендовал отказаться от фастфуда и алкоголя.Ранее исследователи из Всемирного фонда исследования рака выяснили, что консервированные овощи, не содержащие крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний.

https://rsport.ria.ru/20220128/produkt-1769862823.html

https://rsport.ria.ru/20220126/sustavy-1769507492.html

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