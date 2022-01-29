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Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона
Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона - РИА Новости, 29.01.2022
Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона
С целью повышения безопасности использования смартфона стоит иметь два вида пароля: стойкий пароль или пин-код, а также биометрия, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T01:15
2022-01-29T01:15
общество
технологии
positive technologies
россия
николай анисеня
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. С целью повышения безопасности использования смартфона стоит иметь два вида пароля: стойкий пароль или пин-код, а также биометрия, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня.Также достаточно надежные варианты — это графический код и пин-код. Их плюсы заключаются в возможности их смены (в отличие от биометрии), добавил эксперт.Вход по биометрии также вполне безопасен, однако в числе недостатков — невозможность сменить данные, а также риск, что ваши пальцы смогут использовать для разблокировки гаджета, отметил собеседник агентства.Поэтому эксперт посоветовал запомнить комбинацию, которая принудительно включает вход в смартфон не только по биометрии, но и по пин-коду, паролю или графическому коду.
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общество, технологии, positive technologies, россия, николай анисеня
01:15 29.01.2022
 
Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона

Эксперт Анисеня: для смартфона нужны стойкий пароль или пин-код, а также биометрия

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. С целью повышения безопасности использования смартфона стоит иметь два вида пароля: стойкий пароль или пин-код, а также биометрия, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня.
"Самым надежным является стойкий пароль, он подходит даже для параноиков. Стойкий пароль — это тот, который состоит минимум из восьми букв верхнего и нижнего регистра, не менее одной цифры и спецсимвола", — пояснил Анисеня.
Также достаточно надежные варианты — это графический код и пин-код. Их плюсы заключаются в возможности их смены (в отличие от биометрии), добавил эксперт.
Вход по биометрии также вполне безопасен, однако в числе недостатков — невозможность сменить данные, а также риск, что ваши пальцы смогут использовать для разблокировки гаджета, отметил собеседник агентства.
Поэтому эксперт посоветовал запомнить комбинацию, которая принудительно включает вход в смартфон не только по биометрии, но и по пин-коду, паролю или графическому коду.
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ОбществоТехнологииPositive TechnologiesРоссияНиколай Анисеня
 
 
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