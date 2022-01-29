https://ria.ru/20220129/parol-1770087898.html
Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона
Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона - РИА Новости, 29.01.2022
Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона
С целью повышения безопасности использования смартфона стоит иметь два вида пароля: стойкий пароль или пин-код, а также биометрия, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T01:15
2022-01-29T01:15
2022-01-29T01:15
общество
технологии
positive technologies
россия
николай анисеня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfadaf36c8470ca65ca50a6e09d48c96.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. С целью повышения безопасности использования смартфона стоит иметь два вида пароля: стойкий пароль или пин-код, а также биометрия, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня.Также достаточно надежные варианты — это графический код и пин-код. Их плюсы заключаются в возможности их смены (в отличие от биометрии), добавил эксперт.Вход по биометрии также вполне безопасен, однако в числе недостатков — невозможность сменить данные, а также риск, что ваши пальцы смогут использовать для разблокировки гаджета, отметил собеседник агентства.Поэтому эксперт посоветовал запомнить комбинацию, которая принудительно включает вход в смартфон не только по биометрии, но и по пин-коду, паролю или графическому коду.
https://ria.ru/20220120/smartfon-1768649485.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9118afb3cb4c307b91e0852302f8c87b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, positive technologies, россия, николай анисеня
Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона
Эксперт Анисеня: для смартфона нужны стойкий пароль или пин-код, а также биометрия