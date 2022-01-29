https://ria.ru/20220129/parol-1770087898.html

Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона

Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона - РИА Новости, 29.01.2022

Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона

С целью повышения безопасности использования смартфона стоит иметь два вида пароля: стойкий пароль или пин-код, а также биометрия, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T01:15

2022-01-29T01:15

2022-01-29T01:15

общество

технологии

positive technologies

россия

николай анисеня

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. С целью повышения безопасности использования смартфона стоит иметь два вида пароля: стойкий пароль или пин-код, а также биометрия, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня.Также достаточно надежные варианты — это графический код и пин-код. Их плюсы заключаются в возможности их смены (в отличие от биометрии), добавил эксперт.Вход по биометрии также вполне безопасен, однако в числе недостатков — невозможность сменить данные, а также риск, что ваши пальцы смогут использовать для разблокировки гаджета, отметил собеседник агентства.Поэтому эксперт посоветовал запомнить комбинацию, которая принудительно включает вход в смартфон не только по биометрии, но и по пин-коду, паролю или графическому коду.

https://ria.ru/20220120/smartfon-1768649485.html

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общество, технологии, positive technologies, россия, николай анисеня