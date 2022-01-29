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https://ria.ru/20220129/pantsir-1770095902.html
Россия перебросила в Белоруссию дивизион "Панцирей-С"
Россия перебросила в Белоруссию дивизион "Панцирей-С" - РИА Новости, 29.01.2022
Россия перебросила в Белоруссию дивизион "Панцирей-С"
Россия продолжает передислокацию в Белоруссию подразделений, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T05:06
2022-01-29T08:44
в мире
безопасность
белоруссия
панцирь-с1
россия
союзное государство
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия продолжает передислокацию в Белоруссию подразделений, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщили журналистам в Минобороны."Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" Восточного военного округа", — рассказали в ведомстве.Как следует из опубликованного Минобороны видео, дивизион включает 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет.После разгрузки российские военнослужащие совершат марш в район дислокации, оборудуют позиции и заступят на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. Первый продлится до 9 февраля. За это время планируется провести передислокацию и создать на территории Белоруссии группировки войск, организовать охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы Союзного государства, проверить готовность дежурных сил ПВО к выполнению задач по прикрытию.Проверка пройдет в два этапа. На первом — до 9 февраля — планируются перебазирование и создание в кратчайшие сроки группировок войск в Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана воздушной госграницы, проверка ПВО.На втором этапе, с 10 по 20 февраля, проведут совместные учения "Союзная решимость — 2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.
https://ria.ru/20220127/ucheniya-1769735612.html
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в мире, безопасность, белоруссия, панцирь-с1, россия
05:06 29.01.2022 (обновлено: 08:44 29.01.2022)
 
Россия перебросила в Белоруссию дивизион "Панцирей-С"

Минобороны России: в Белоруссию переброшен дивизион из 12 ЗРПК "Панцирь-С"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С"
Зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия продолжает передислокацию в Белоруссию подразделений, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщили журналистам в Минобороны.
"Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" Восточного военного округа", — рассказали в ведомстве.
Как следует из опубликованного Минобороны видео, дивизион включает 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет.
После разгрузки российские военнослужащие совершат марш в район дислокации, оборудуют позиции и заступят на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.
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27 января, 10:31Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Минске назвали учения "Союзная решимость — 2022" оборонительными
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. Первый продлится до 9 февраля. За это время планируется провести передислокацию и создать на территории Белоруссии группировки войск, организовать охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы Союзного государства, проверить готовность дежурных сил ПВО к выполнению задач по прикрытию.
Проверка пройдет в два этапа. На первом — до 9 февраля — планируются перебазирование и создание в кратчайшие сроки группировок войск в Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана воздушной госграницы, проверка ПВО.
На втором этапе, с 10 по 20 февраля, проведут совместные учения "Союзная решимость — 2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.
Перебазирование российских истребителей Су-35 в Белоруссию
27 января, 05:03Союзное государство
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