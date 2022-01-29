https://ria.ru/20220129/pantsir-1770095902.html

Россия перебросила в Белоруссию дивизион "Панцирей-С"

Россия перебросила в Белоруссию дивизион "Панцирей-С" - РИА Новости, 29.01.2022

Россия перебросила в Белоруссию дивизион "Панцирей-С"

Россия продолжает передислокацию в Белоруссию подразделений, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T05:06

2022-01-29T05:06

2022-01-29T08:44

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия продолжает передислокацию в Белоруссию подразделений, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщили журналистам в Минобороны."Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" Восточного военного округа", — рассказали в ведомстве.Как следует из опубликованного Минобороны видео, дивизион включает 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет.После разгрузки российские военнослужащие совершат марш в район дислокации, оборудуют позиции и заступят на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. Первый продлится до 9 февраля. За это время планируется провести передислокацию и создать на территории Белоруссии группировки войск, организовать охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы Союзного государства, проверить готовность дежурных сил ПВО к выполнению задач по прикрытию.Проверка пройдет в два этапа. На первом — до 9 февраля — планируются перебазирование и создание в кратчайшие сроки группировок войск в Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана воздушной госграницы, проверка ПВО.На втором этапе, с 10 по 20 февраля, проведут совместные учения "Союзная решимость — 2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

https://ria.ru/20220127/ucheniya-1769735612.html

https://ria.ru/20220127/istrebiteli-1769714479.html

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в мире, безопасность, белоруссия, панцирь-с1, россия