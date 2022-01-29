https://ria.ru/20220129/ombudsmen-1770135248.html

Путин включил омбудсмена Львову-Белову в совет по защите семьи и детей

Путин включил омбудсмена Львову-Белову в совет по защите семьи и детей - РИА Новости, 29.01.2022

Путин включил омбудсмена Львову-Белову в совет по защите семьи и детей

Президент РФ Владимир Путин включил уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову в состав президентского Совета по реализации государственной политики... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T16:16

2022-01-29T16:16

2022-01-29T17:40

общество

владимир путин

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову в состав президентского Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Включить в состав Совета следующих лиц: Львова-Белова М. А. — уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка", — говорится в документе. Также в совет были включены генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский и вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов.Из состава Совета были исключены бывший омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова, занимающая сейчас должность вице-председателя Госдумы, и экс-гендиректор Института развития интернета Антон Ключкин.

https://ria.ru/20211027/lvova-belova-1756567132.html

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общество, владимир путин, россия, мария львова-белова