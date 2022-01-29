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Путин включил омбудсмена Львову-Белову в совет по защите семьи и детей
Путин включил омбудсмена Львову-Белову в совет по защите семьи и детей - РИА Новости, 29.01.2022
Путин включил омбудсмена Львову-Белову в совет по защите семьи и детей
Президент РФ Владимир Путин включил уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову в состав президентского Совета по реализации государственной политики... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T16:16
2022-01-29T16:16
2022-01-29T17:40
общество
владимир путин
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову в состав президентского Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Включить в состав Совета следующих лиц: Львова-Белова М. А. — уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка", — говорится в документе. Также в совет были включены генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский и вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов.Из состава Совета были исключены бывший омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова, занимающая сейчас должность вице-председателя Госдумы, и экс-гендиректор Института развития интернета Антон Ключкин.
https://ria.ru/20211027/lvova-belova-1756567132.html
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общество, владимир путин, россия, мария львова-белова
16:16 29.01.2022 (обновлено: 17:40 29.01.2022)
Путин включил омбудсмена Львову-Белову в совет по защите семьи и детей
Президент Путин включил омбудсмена Львову-Белову в совет по защите семьи и детей