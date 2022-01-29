17:13 29.01.2022 (обновлено: 19:59 29.01.2022)
Украинские силовики ранили мирного жителя, заявили в ДНР
Басурин: ВСУ ранили мирного жителя, обстреляли подстанцию и железную дорогу в ДНР
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. При обстреле со стороны украинских силовиков получил ранение мирный житель, заявил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ открыли по пригороду Донецка огонь из минометов.
"Перемирия никакого нет. Ранили гражданского в Александровке. После этого из минометов 60 (калибра. — Прим. ред.) обстреляли Еленовку — подстанцию, хотели оставить без электричества более двух тысяч людей, которые проживают в Еленовке, и железную дорогу, <...> поэтому мира как не было, так и нет", — сказал Басурин.
По его словам, применяемый силовиками 60-миллиметровый миномет — это стандарт НАТО.
"Оружием, которое поставляется на Украину, они стараются убивать наших людей", — добавил собеседник телеканала.
27 января, 08:00Кто может спровоцировать войну на Украине
С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.