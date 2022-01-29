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Украинские силовики ранили мирного жителя, заявили в ДНР
Украинские силовики ранили мирного жителя, заявили в ДНР - РИА Новости, 29.01.2022
Украинские силовики ранили мирного жителя, заявили в ДНР
При обстреле со стороны украинских силовиков получил ранение мирный житель, заявил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T17:13
2022-01-29T19:59
в мире
украина
донбасс
эдуард басурин
днр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. При обстреле со стороны украинских силовиков получил ранение мирный житель, заявил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ открыли по пригороду Донецка огонь из минометов."Перемирия никакого нет. Ранили гражданского в Александровке. После этого из минометов 60 (калибра. — Прим. ред.) обстреляли Еленовку — подстанцию, хотели оставить без электричества более двух тысяч людей, которые проживают в Еленовке, и железную дорогу, &lt;...&gt; поэтому мира как не было, так и нет", — сказал Басурин.По его словам, применяемый силовиками 60-миллиметровый миномет — это стандарт НАТО."Оружием, которое поставляется на Украину, они стараются убивать наших людей", — добавил собеседник телеканала.С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.
https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html
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в мире, украина, донбасс, эдуард басурин, днр, ситуация в днр и лнр
17:13 29.01.2022 (обновлено: 19:59 29.01.2022)
 
Украинские силовики ранили мирного жителя, заявили в ДНР

Басурин: ВСУ ранили мирного жителя, обстреляли подстанцию и железную дорогу в ДНР

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. При обстреле со стороны украинских силовиков получил ранение мирный житель, заявил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ открыли по пригороду Донецка огонь из минометов.
"Перемирия никакого нет. Ранили гражданского в Александровке. После этого из минометов 60 (калибра. — Прим. ред.) обстреляли Еленовку — подстанцию, хотели оставить без электричества более двух тысяч людей, которые проживают в Еленовке, и железную дорогу, <...> поэтому мира как не было, так и нет", — сказал Басурин.
По его словам, применяемый силовиками 60-миллиметровый миномет — это стандарт НАТО.
"Оружием, которое поставляется на Украину, они стараются убивать наших людей", — добавил собеседник телеканала.
Украинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 08:00
Кто может спровоцировать войну на Украине
С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.
Девушка с британским флагом, Гонконг - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
08:00
Торжествующее невежество: Запад сам уничтожает основу своего лидерства
 
В миреУкраинаДонбассЭдуард БасуринДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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