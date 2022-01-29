https://ria.ru/20220129/oborona-1770121478.html

Путин поручил разъяснить вопросы превышения пределов необходимой обороны

Путин поручил разъяснить вопросы превышения пределов необходимой обороны - РИА Новости, 29.01.2022

Путин поручил разъяснить вопросы превышения пределов необходимой обороны

Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду РФ до июня подготовить разъяснения по превышению пределов необходимой обороны при защите от... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T13:21

2022-01-29T13:21

2022-01-29T14:40

владимир путин

верховный суд рф

вячеслав лебедев

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду РФ до июня подготовить разъяснения по превышению пределов необходимой обороны при защите от посягательств, не связанных с насилием, сообщается на сайте Кремля."Рекомендовать Верховному Суду РФ обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, а также подготовить по итогам обобщения соответствующие разъяснения", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 июня, ответственный - председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

https://ria.ru/20220112/sud-1767501253.html

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владимир путин, верховный суд рф, вячеслав лебедев, россия