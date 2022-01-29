https://ria.ru/20220129/oborona-1770121478.html
Путин поручил разъяснить вопросы превышения пределов необходимой обороны
Путин поручил разъяснить вопросы превышения пределов необходимой обороны - РИА Новости, 29.01.2022
Путин поручил разъяснить вопросы превышения пределов необходимой обороны
Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду РФ до июня подготовить разъяснения по превышению пределов необходимой обороны при защите от... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T13:21
2022-01-29T13:21
2022-01-29T14:40
владимир путин
верховный суд рф
вячеслав лебедев
россия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду РФ до июня подготовить разъяснения по превышению пределов необходимой обороны при защите от посягательств, не связанных с насилием, сообщается на сайте Кремля."Рекомендовать Верховному Суду РФ обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, а также подготовить по итогам обобщения соответствующие разъяснения", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 июня, ответственный - председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
https://ria.ru/20220112/sud-1767501253.html
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владимир путин, верховный суд рф, вячеслав лебедев, россия
13:21 29.01.2022 (обновлено: 14:40 29.01.2022)
Путин поручил разъяснить вопросы превышения пределов необходимой обороны
Путин поручил Верховному суду разъяснить вопросы превышения пределов необходимой обороны