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Россия ждет объяснений из-за статьи о связи Канады с нацистами на Украине
Россия ждет объяснений из-за статьи о связи Канады с нацистами на Украине - РИА Новости, 29.01.2022
Россия ждет объяснений из-за статьи о связи Канады с нацистами на Украине
Россия запросила разъяснения у Канады в связи с появившимися в СМИ сообщениями о том, что ее вооруженные силы в рамках операции Unifier ("Объединитель")... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T02:37
2022-01-29T04:32
в мире
украина
канада
правый сектор
батальон "азов"
россия
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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Россия запросила разъяснения у Канады в связи с появившимися в СМИ сообщениями о том, что ее вооруженные силы в рамках операции Unifier ("Объединитель") занимаются подготовкой неонацистских формирований на Украине, но ответа до сих пор не получила, заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.По словам российского дипломата, министерство обороны Канады неохотно реагирует на публикации СМИ по этой теме, заявляя о собственном внутреннем расследовании."Они пытаются понять, как такое могло произойти. Но затем на это было наложено табу, и никаких дальнейших сообщений о том, как расследование проходит, каковы результаты этого расследования, не было. Я выразил озабоченность", — добавил посол.Глава российской дипмиссии указал, что подготовленные канадскими инструкторами бойцы на Украине "не растворяются в воздухе, а направляются на восток страны и убивают других украинцев". Это также один из предметов озабоченности со стороны Москвы, добавил Степанов."То есть, по сути, даже в рамках, казалось бы, этой мирной безобидной миссии вы готовите одних украинцев убивать других. Как вы мне это объясните? И мне на это ответ никто не дал", — заключил собеседник агентства.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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в мире, украина, канада, правый сектор, батальон "азов", россия
02:37 29.01.2022 (обновлено: 04:32 29.01.2022)
 
Россия ждет объяснений из-за статьи о связи Канады с нацистами на Украине

Посол России Степанов: Москва просит Канаду объяснить подготовку неонацистов на Украине

© AP Photo / Mstyslav ChernovБатальон "Азов"
Батальон Азов - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Батальон "Азов". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Россия запросила разъяснения у Канады в связи с появившимися в СМИ сообщениями о том, что ее вооруженные силы в рамках операции Unifier ("Объединитель") занимаются подготовкой неонацистских формирований на Украине, но ответа до сих пор не получила, заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.

"Канадские СМИ в течение нескольких последних месяцев сообщали о том, что, как выяснилось, в рамках операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований, таких как "Правый сектор"* и "Азов" негласно прошли подготовку в рамках этой операции. И канадские журналисты задались вопросом, почему, собственно говоря, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier", — сказал Степанов.

По словам российского дипломата, министерство обороны Канады неохотно реагирует на публикации СМИ по этой теме, заявляя о собственном внутреннем расследовании.
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"Они пытаются понять, как такое могло произойти. Но затем на это было наложено табу, и никаких дальнейших сообщений о том, как расследование проходит, каковы результаты этого расследования, не было. Я выразил озабоченность", — добавил посол.
Глава российской дипмиссии указал, что подготовленные канадскими инструкторами бойцы на Украине "не растворяются в воздухе, а направляются на восток страны и убивают других украинцев". Это также один из предметов озабоченности со стороны Москвы, добавил Степанов.
"То есть, по сути, даже в рамках, казалось бы, этой мирной безобидной миссии вы готовите одних украинцев убивать других. Как вы мне это объясните? И мне на это ответ никто не дал", — заключил собеседник агентства.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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