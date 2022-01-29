https://ria.ru/20220129/naznachenie-1770133111.html

Мишустин назначил Валентина Иванова замминистра транспорта

Мишустин назначил Валентина Иванова замминистра транспорта - РИА Новости, 29.01.2022

Мишустин назначил Валентина Иванова замминистра транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Валентина Иванова замминистра транспорта РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T15:53

2022-01-29T15:53

2022-01-29T16:26

россия

политика

министерство транспорта рф (минтранс россии)

михаил мишустин

владимир токарев

ржд

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Валентина Иванова замминистра транспорта РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Иванова Валентина Олеговича заместителем министра транспорта РФ", - говорится в документе.Иванов занимает должность замдиректора департамента строительства правительства РФ. Он также возглавлял комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области и был главным инженером дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала РЖД.Ранее правительство России освободило заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева, ранее арестованного, от должности по его просьбе.Токарев был задержан на прошлой неделе, в его кабинете и дома прошли обыски. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и грозит до 10 лет колонии.По данным следствия, с 2016 по 2018 годы Токарев в должности первого замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой" вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из руководства ООО "СпецТрансСтрой", ООО "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций с целью хищения в особо крупном размере. По словам его адвоката Ильи Стрелкова, Токарев вину не признаёт.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае. Он уточнил, что речь идет об участке имени Максима Горького – Котельниково –Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект". По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам. Ущерб, заявил источник, составил не менее 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220125/sizo-1769412918.html

https://ria.ru/20220119/tokarev-1768625616.html

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россия, политика, министерство транспорта рф (минтранс россии), михаил мишустин, владимир токарев, ржд