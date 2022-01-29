15:53 29.01.2022 (обновлено: 16:26 29.01.2022)
Мишустин назначил Валентина Иванова замминистра транспорта
Премьер Мишустин назначил Валентина Иванова замминистра транспорта России
© Фото : Администрация Курской областиЗаместитель министра транспорта России Валентин Иванов
© Фото : Администрация Курской области
Заместитель министра транспорта России Валентин Иванов
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Валентина Иванова замминистра транспорта РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Иванова Валентина Олеговича заместителем министра транспорта РФ", - говорится в документе.
Иванов занимает должность замдиректора департамента строительства правительства РФ. Он также возглавлял комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области и был главным инженером дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала РЖД.
Ранее правительство России освободило заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева, ранее арестованного, от должности по его просьбе.
25 января, 13:03В ОНК рассказали о состоянии арестованного замминистра Токарева
Токарев был задержан на прошлой неделе, в его кабинете и дома прошли обыски. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и грозит до 10 лет колонии.
По данным следствия, с 2016 по 2018 годы Токарев в должности первого замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой" вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из руководства ООО "СпецТрансСтрой", ООО "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций с целью хищения в особо крупном размере. По словам его адвоката Ильи Стрелкова, Токарев вину не признаёт.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае. Он уточнил, что речь идет об участке имени Максима Горького – Котельниково –Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект". По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам. Ущерб, заявил источник, составил не менее 500 миллионов рублей.