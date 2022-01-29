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Путин поручил усовершенствовать законы о правах малочисленных народов

Путин поручил усовершенствовать законы о правах малочисленных народов - РИА Новости, 29.01.2022

Путин поручил усовершенствовать законы о правах малочисленных народов

Президент России Владимир Путин поручил полпредам в Дальневосточном федеральном округе, Сибирском федеральном округе и Приволжском федеральном округе... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T13:44

2022-01-29T13:44

2022-01-29T13:44

политика

камчатский край

иркутская область

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игорь комаров

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил полпредам в Дальневосточном федеральном округе, Сибирском федеральном округе и Приволжском федеральном округе представить предложения по совершенствованию законов о правах коренных малочисленных народов, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ проанализировать совместно с полномочными представителями президента РФ в Дальневосточном, Сибирском и Приволжском федеральных округах законодательство РФ и практику его применения в части, касающейся обеспечения гарантий прав коренных малочисленных народов РФ, проживающих на территориях административно-территориальных единиц, ранее являвшихся субъектами РФ и вошедших в состав Пермского, Красноярского, Забайкальского, Камчатского краев и Иркутской области в результате объединения соответствующих субъектов РФ, и при необходимости представить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в этой области", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 июня, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, полпред в ПФО Игорь Комаров, полпред в СФО Анатолий Серышев и вице-премьер - полпред в ДФО Юрий Трутнев.

https://ria.ru/20211016/sever-1754853915.html

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политика, камчатский край, иркутская область, владимир путин, игорь комаров, михаил мишустин, здоровье - общество, россия