https://ria.ru/20220129/nakazanie-1770139625.html

Митрополит назвал пожизненное заключение адекватной мерой для педофилов

Митрополит назвал пожизненное заключение адекватной мерой для педофилов - РИА Новости, 29.01.2022

Митрополит назвал пожизненное заключение адекватной мерой для педофилов

Пожизненное заключение является адекватной мерой наказания для педофилов, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T17:17

2022-01-29T17:17

2022-01-29T17:17

общество

владимир путин

единая россия

госдума рф

султан хамзаев

московский патриархат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5cc3319b131607fb56616924a78bd6c.jpg

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Пожизненное заключение является адекватной мерой наказания для педофилов, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов в период обсуждения Госдумой законопроекта, предусматривающего пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних."Не считаю введение смертной казни решением проблемы. Пожизненное заключение является адекватной мерой для пресечения подобной противоправной, безнравственной и преступной деятельности", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Он отметил, что педофилы должны "содержаться в тяжелых условиях, что они должны сами зарабатывать себе на хлеб, пожизненная изоляция таких людей обезопасит тех, кто остается на воле".Госдума 18 января приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Среди отклоненных профильным комитетом поправок – введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.Согласно действующему законодательству, пожизненный срок устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности детей до 14 лет.

https://ria.ru/20220118/pedofiliya-1768386346.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, единая россия, госдума рф, султан хамзаев, московский патриархат