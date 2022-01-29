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Митрополит назвал пожизненное заключение адекватной мерой для педофилов
Митрополит назвал пожизненное заключение адекватной мерой для педофилов - РИА Новости, 29.01.2022
Митрополит назвал пожизненное заключение адекватной мерой для педофилов
Пожизненное заключение является адекватной мерой наказания для педофилов, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T17:17
2022-01-29T17:17
общество
владимир путин
единая россия
госдума рф
султан хамзаев
московский патриархат
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Пожизненное заключение является адекватной мерой наказания для педофилов, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов в период обсуждения Госдумой законопроекта, предусматривающего пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних."Не считаю введение смертной казни решением проблемы. Пожизненное заключение является адекватной мерой для пресечения подобной противоправной, безнравственной и преступной деятельности", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Он отметил, что педофилы должны "содержаться в тяжелых условиях, что они должны сами зарабатывать себе на хлеб, пожизненная изоляция таких людей обезопасит тех, кто остается на воле".Госдума 18 января приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Среди отклоненных профильным комитетом поправок – введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.Согласно действующему законодательству, пожизненный срок устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности детей до 14 лет.
https://ria.ru/20220118/pedofiliya-1768386346.html
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общество, владимир путин, единая россия, госдума рф, султан хамзаев, московский патриархат
17:17 29.01.2022
 
Митрополит назвал пожизненное заключение адекватной мерой для педофилов

Митрополит Иларион назвал пожизненное заключение адекватной мерой наказания для педофилов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Пожизненное заключение является адекватной мерой наказания для педофилов, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов в период обсуждения Госдумой законопроекта, предусматривающего пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.
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"Не считаю введение смертной казни решением проблемы. Пожизненное заключение является адекватной мерой для пресечения подобной противоправной, безнравственной и преступной деятельности", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Он отметил, что педофилы должны "содержаться в тяжелых условиях, что они должны сами зарабатывать себе на хлеб, пожизненная изоляция таких людей обезопасит тех, кто остается на воле".
Госдума 18 января приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Среди отклоненных профильным комитетом поправок – введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.
Согласно действующему законодательству, пожизненный срок устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности детей до 14 лет.
 
ОбществоВладимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФСултан ХамзаевМосковский Патриархат
 
 
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