Imanbek, Ramil и Серябкина: музыкальные новинки недели

Imanbek, Ramil и Серябкина: музыкальные новинки недели - РИА Новости, 29.01.2022

Imanbek, Ramil и Серябкина: музыкальные новинки недели

На этой неделе музыканты предлагают расслабиться и при желании потанцевать. Большинство треков заряжены на то, чтобы забыть о проблемах и побездельничать подо... РИА Новости, 29.01.2022

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Галина Соколова. На этой неделе музыканты предлагают расслабиться и при желании потанцевать. Большинство треков заряжены на то, чтобы забыть о проблемах и побездельничать подо что-то легкое. О новых треках недели — в подборке РИА Новости. Imanbek — "Ordinary Life"Диджей из Казахстана Imanbek (Иманбек Зейкенов) снова удивляет. На этот раз треком "Ordinary Life", записанным с рэпером Wiz Khalifa, продюсером KDDK и певицей Kiddo.Первые слушатели уже поставили исполнителям лайки за мощную аранжировку, пульсирующий ритм и приятную мелодию, которую хочется поставить на репит. Ранее стало известно, что ремикс Imanbek на трек "Roses", выпушенный в 2016 году, набрал более полутора миллиардов прослушиваний на Spotify, что стало одним из выдающихся результатов для восточноевропейского шоу-бизнеса. Ramil — "Маяк"С новым релизом вышел к поклонникам и Рамиль Алимов, более известный, как Ramil. Он презентовал душераздирающий трек "Маяк". Хотя из-за громких битов и щелчков на фоне непросто разобрать слова, сделать это стоит. Ramil рассказывает о том, что девушка больше не любит его. "Внутри тебя давно погас маяк. Я только понял, что ты не моя", — произносит исполнитель. Судя по всему, музыкант попал в точку, поскольку в комментариях многие написали, что это "лучшее", что они слушали в последнее время. Warpaint — "Champion"Участницы американской инди-рок группы Warpaint поделились песней "Champion" из предстоящего нового альбома "Radiate Like This" — первого с 2016 года. Композиция Warpaint о том, чтобы "быть чемпионом для себя и для других". Певицы утверждают, что "жизнь слишком коротка, чтобы не стремиться к совершенству во всем, что мы делаем". Свою идею они преподносят с помощью спокойной мелодики и отрывистый приглушенных фраз, которые в какой-то момент сливаются в гармоничное многоголосие. Всего в "Radiate Like This" войдет десять треков. Релиз сборника запланирован на 5 мая. Denzel Curry — "Walkin"Американский рэпер Дензел Карри (Denzel Curry) тоже подогревает интерес к своему пятому студийному альбому "Melt My Eyez, See Your Future", который должен выйти в ближайшее время. Хип-хоп исполнитель выпустил на этой неделе первый сингл из него под названием "Walkin". В треке Дензел обсуждает жизненные трудности, борьбу с угнетающими силами капитализма и демонами, встречающими на пути. Размышления рэпера сопровождают инструментал и таинственный женский бэк-вокал на фоне, который одновременно завораживает и пугает. Точной даты выхода нового альбома Карри пока нет. Однако недавно он объявил, что этой весной собирается приехать с концертами в Россию. Рэпер планирует выступить 27 мая в Санкт-Петербурге, а 28-го числа в Москве. Ольга Серябкина — "Синий цвет твоей любви"Экс-солистка "Серебра", как и Филипп Киркоров в 2018-м, решила запеть про синий цвет. Почему бы и нет? Этот оттенок сейчас в тренде и явно приносит удачу тем, кто о нем поет. Король отечественной эстрады, например, со своим хитом "Цвет настроения синий" возглавлял хит-парады и взял тарелку на премии "МУЗ-ТВ". Получится ли захватить эфиры радиостанций и возвыситься на музыкальном Олимпе у Серябкиной, пока трудно спрогнозировать. Но в том, что ее сингл будут крутить диджеи в ночных клубах — сомнений нет. Трек, кстати, войдет в одноименный альбом исполнительницы, релиз которого состоится 3 марта.

