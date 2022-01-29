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Коммунальщики продолжают убирать Москву от снега
Коммунальщики продолжают убирать Москву от снега - РИА Новости, 01.02.2022
Коммунальщики продолжают убирать Москву от снега
Коммунальные службы Москвы повсеместно убирают улицы, дворовые территории, очищают кровли от прошедшего снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 01.02.2022
2022-01-29T11:43
2022-02-01T15:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы повсеместно убирают улицы, дворовые территории, очищают кровли от прошедшего снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Повсеместно ведется очистка от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузка и вывоз снега. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении.На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения."В течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий. Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - говорится в сообщении.
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снегопад в москве, москва, городское хозяйство москвы
11:43 29.01.2022 (обновлено: 15:13 01.02.2022)
 

Коммунальщики продолжают убирать Москву от снега

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы повсеместно убирают улицы, дворовые территории, очищают кровли от прошедшего снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Повсеместно ведется очистка от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузка и вывоз снега. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении.
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На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.
"В течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий. Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСнегопад в МосквеМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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