https://ria.ru/20220129/moskva-1770495544.html

Коммунальщики продолжают убирать Москву от снега

Коммунальщики продолжают убирать Москву от снега - РИА Новости, 01.02.2022

Коммунальщики продолжают убирать Москву от снега

Коммунальные службы Москвы повсеместно убирают улицы, дворовые территории, очищают кровли от прошедшего снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 01.02.2022

2022-01-29T11:43

2022-01-29T11:43

2022-02-01T15:13

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снегопад в москве

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы повсеместно убирают улицы, дворовые территории, очищают кровли от прошедшего снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Повсеместно ведется очистка от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузка и вывоз снега. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении.На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения."В течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий. Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220128/oek-1769939757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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