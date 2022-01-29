https://ria.ru/20220129/mishustin-1770114581.html
Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора
Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора - РИА Новости, 29.01.2022
Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), им стал Алексей Дружинин,... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T12:10
2022-01-29T12:10
2022-01-29T19:38
московская государственная юридическая академия
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
михаил мишустин
россия
политика
общество
правительство рф
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), им стал Алексей Дружинин, сообщили в пресс-службе кабмина."Новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Алексей Дружинин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.Дружинин родился в 1973 году, окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция". В 2004-2005 годах он занимал должность начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. Позже перешел в Министерство транспорта, в настоящее время является государственным советником II класса. Награжден медалью "За развитие железных дорог" и нагрудным знаком "Почетный железнодорожник".
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московская государственная юридическая академия, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), михаил мишустин, россия, политика, общество, правительство рф
12:10 29.01.2022 (обновлено: 19:38 29.01.2022)
Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора
Мишустин назначил Алексея Дружинина новым руководителем Росжелдора