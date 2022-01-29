Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220129/mishustin-1770114581.html
Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора
Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора - РИА Новости, 29.01.2022
Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), им стал Алексей Дружинин,... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T12:10
2022-01-29T19:38
московская государственная юридическая академия
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
михаил мишустин
россия
политика
общество
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768371422_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_2ea7e587958136c1d276880e8a7540c8.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), им стал Алексей Дружинин, сообщили в пресс-службе кабмина."Новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Алексей Дружинин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.Дружинин родился в 1973 году, окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция". В 2004-2005 годах он занимал должность начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. Позже перешел в Министерство транспорта, в настоящее время является государственным советником II класса. Награжден медалью "За развитие железных дорог" и нагрудным знаком "Почетный железнодорожник".
https://ria.ru/20211210/krym-1763083641.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768371422_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_84d4d4da5987912eb24e041b7f0be3c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская государственная юридическая академия, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), михаил мишустин, россия, политика, общество, правительство рф
12:10 29.01.2022 (обновлено: 19:38 29.01.2022)
 
Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора

Мишустин назначил Алексея Дружинина новым руководителем Росжелдора

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), им стал Алексей Дружинин, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Алексей Дружинин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Дружинин родился в 1973 году, окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция". В 2004-2005 годах он занимал должность начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. Позже перешел в Министерство транспорта, в настоящее время является государственным советником II класса. Награжден медалью "За развитие железных дорог" и нагрудным знаком "Почетный железнодорожник".
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 16:01Туризм
Железную дорогу к аэропорту Симферополя подведут к 2025 году
 
Московская государственная юридическая академияФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)Михаил МишустинРоссияПолитикаОбществоПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:10CBS News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в стране
23:54Дочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws
23:41Президент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"
23:40Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сирот
23:37Львова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомным
23:25Львова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подростками
23:11Львова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента
23:02Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружие
23:01В Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать Украину
22:59СМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из Киева
22:37В России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска"
22:23Президента Италии переизбрали на второй срок
21:53"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины
21:51Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске
21:49Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии
21:47ФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача Белой
21:27Украинский политолог обвинил США в подыгрывании России
21:25Американский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с Зеленским
21:24СМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожили
21:20На Нью-Йорк обрушился сильный снегопад
Лента новостейМолния
CBS News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в странеДочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод FirdawsПрезидент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сиротЛьвова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомнымЛьвова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подросткамиЛьвова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружиеВ Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать УкраинуСМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из КиеваВ России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска"Президента Италии переизбрали на второй срок"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в ПятигорскеРоссия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны ИрландииФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача БелойУкраинский политолог обвинил США в подыгрывании РоссииАмериканский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с ЗеленскимСМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожилиНа Нью-Йорк обрушился сильный снегопад