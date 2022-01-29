https://ria.ru/20220129/mishustin-1770114581.html

Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора

Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора - РИА Новости, 29.01.2022

Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), им стал Алексей Дружинин,... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T12:10

2022-01-29T12:10

2022-01-29T19:38

московская государственная юридическая академия

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

михаил мишустин

россия

политика

общество

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768371422_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_2ea7e587958136c1d276880e8a7540c8.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), им стал Алексей Дружинин, сообщили в пресс-службе кабмина."Новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Алексей Дружинин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.Дружинин родился в 1973 году, окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция". В 2004-2005 годах он занимал должность начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. Позже перешел в Министерство транспорта, в настоящее время является государственным советником II класса. Награжден медалью "За развитие железных дорог" и нагрудным знаком "Почетный железнодорожник".

https://ria.ru/20211210/krym-1763083641.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская государственная юридическая академия, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), михаил мишустин, россия, политика, общество, правительство рф