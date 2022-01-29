https://ria.ru/20220129/mayning-1770099091.html

Эксперт рассказал, сколько может приносить бюджету майнинг биткоинов

Эксперт рассказал, сколько может приносить бюджету майнинг биткоинов - РИА Новости, 29.01.2022

Эксперт рассказал, сколько может приносить бюджету майнинг биткоинов

Регулирование рынка криптовалют в России может принести в бюджеты всех уровней около 300 миллиардов рублей в течение пяти лет, а налоговые поступления от... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T07:40

2022-01-29T07:40

2022-01-29T07:40

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Регулирование рынка криптовалют в России может принести в бюджеты всех уровней около 300 миллиардов рублей в течение пяти лет, а налоговые поступления от майнинга биткоинов при текущем курсе могут составить 100-200 миллионов долларов в год, считают опрошенные РИА Новости эксперты.ЦБ РФ на прошлой неделе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. В то же время вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет, и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин провести дискуссию с Банком России на тему регулирования криптовалют, прийти к единому мнению и сообщить о результатах.Он указал, что при прозрачном и комфортном регулировании можно рассчитывать на приток инвестиций в эту сферу и рост доли России в добыче криптовалют. "В этом случае мы вполне можем перегнать США и как минимум утроить налоговые поступления", - полагает эксперт.По его словам, важно, чтобы уровень налогообложения был соразмерен уровню издержек и рисков в этой сфере. "Мы полагаем, что есть смысл рассмотреть специальные тарифы на электроэнергию для майнинговых компаний, а также льготы для тех, кто готов разместить мощности в депрессивных регионах России или там, где у энергетиков есть избыточные мощности", - добавил Джерлис.Партнер BaksDAO Эдуард Ким отмечает, что регионы с профицитом электроэнергии и холодным климатом наиболее подходят для майнинга криптовалюты. "Осмысленное регулирование рынка криптовалют принесет в бюджеты РФ на всех уровнях не менее 300 миллиардов рублей в течение следующих пяти лет, а может, и больше - сейчас оценить глубину рынка в РФ сложно, так как бизнес замер в ожидании четкой нормативно-правовой базы", - сказал собеседник агентства."Также многое зависит от простоты взаимодействия. Чем это будет проще, тем больше налогов получит бюджет. В идеале это должен быть некий микс между самозанятым и ИП на упрощенной основе. Чтобы декларацию можно было сгенерировать в несколько кликов. Если все будет просто и прозрачно, то государство может получить колоссальные суммы", - добавил он.

https://ria.ru/20220126/mayning-1769647271.html

https://ria.ru/20210915/kriptovalyuta-1750109024.html

https://ria.ru/20210704/videokarta-1739644675.html

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экономика, технологии, россия