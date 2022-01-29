Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220129/mayning-1770097492.html
В этих регионах майнить выгоднее всего
Эксперт рассказал, где выгоднее всего майнить в России - РИА Новости, 29.01.2022
В этих регионах майнить выгоднее всего
Майнинг в России лучше всего развивается в регионах, где созданы самые благоприятные условия за счет более низких цен на электроэнергию, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T06:42
2022-01-29T07:07
экономика
тульская область
иркутская область
красноярский край
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_9f0578b11e6b8d9a6afb43df382b8b77.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Майнинг в России лучше всего развивается в регионах, где созданы самые благоприятные условия за счет более низких цен на электроэнергию, рассказал РИА Новости эксперт инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.Бокарев добавил, что аналогичная ситуация — с бытовым майнингом населения, который прибылен почти на всей территории России, а особенно в регионах с наименьшим тарифом на электроэнергию (например, Иркутская область).По словам эксперта, профицит генерирующей мощности есть практически на всей территории Единой энергетической системы (ЕЭС) России. Профицит сетевой мощности также огромен в масштабе всей страны, однако есть временно перегруженные подстанции, оперативно увеличивающие мощность соответственно запросам потребителей.Убытков энергетическим компаниям, по мнению Бокарева, майнинг не несет. Он отметил, что рост потребления в точках без дефицита сетевой мощности повышает эффективность использования генерирующего оборудования и снижает среднюю цену электроэнергии на рынке.С целью урегулировать потребление электроэнергии майнерами правительство России в конце 2021 года дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления.ЦБ ранее опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вклады средств финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними инструменты.Вместе с тем правительство утвердило дорожную карту на период до конца года, которая предусматривает регулирование, а не запрет криптовалют, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.
https://ria.ru/20220126/mayning-1769647271.html
https://ria.ru/20220125/avariya-1769436869.html
тульская область
иркутская область
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2d4469f110f41a5ffad5dda69fc955c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, тульская область, иркутская область, красноярский край, центральный банк рф (цб рф), россия
06:42 29.01.2022 (обновлено: 07:07 29.01.2022)
 
Эксперт рассказал, где выгоднее всего майнить в России

Эксперт Бокарев: выгоднее всего в России майнить в Иркутске, Туле и Красноярске

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Майнинг в России лучше всего развивается в регионах, где созданы самые благоприятные условия за счет более низких цен на электроэнергию, рассказал РИА Новости эксперт инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.

"Майнинг развивается лучше в тех регионах, где созданы наиболее благоприятные условия за счет более низких цен. Это относится к промышленным объемам в ЦОД (например, ЦОД в Братске, Тульской области, Красноярском крае), которые стараются строить ближе к сетям ФСК, получая низкий сетевой тариф", — рассказал он.

Бокарев добавил, что аналогичная ситуация — с бытовым майнингом населения, который прибылен почти на всей территории России, а особенно в регионах с наименьшим тарифом на электроэнергию (например, Иркутская область).
По словам эксперта, профицит генерирующей мощности есть практически на всей территории Единой энергетической системы (ЕЭС) России. Профицит сетевой мощности также огромен в масштабе всей страны, однако есть временно перегруженные подстанции, оперативно увеличивающие мощность соответственно запросам потребителей.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 17:08
Путин отметил конкурентные преимущества России в майнинге криптовалют
Убытков энергетическим компаниям, по мнению Бокарева, майнинг не несет. Он отметил, что рост потребления в точках без дефицита сетевой мощности повышает эффективность использования генерирующего оборудования и снижает среднюю цену электроэнергии на рынке.

"ЦБ в своем документе не говорит о запрете майнинга. Спор идет об использовании криптовалют. Считаю запрет майнинга маловероятным с точки зрения исполнения такой нормы", — заключил эксперт.

С целью урегулировать потребление электроэнергии майнерами правительство России в конце 2021 года дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления.
ЦБ ранее опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вклады средств финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними инструменты.
Вместе с тем правительство утвердило дорожную карту на период до конца года, которая предусматривает регулирование, а не запрет криптовалют, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 14:43
Майнинг мог стать одной из причин аварии в Центральной Азии, заявил эксперт
 
ЭкономикаТульская областьИркутская областьКрасноярский крайЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В США назвали цель новых санкций против России
08:36Посол в Японии обсудил с руководством Хоккайдо развитие гуманитарных связей
08:26Посол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и США
07:40Эксперт рассказал, сколько может приносить бюджету майнинг биткоинов
07:09При пожаре в Архангельской области погибли пять человек
07:01"Нет войне с Россией!" Украинцы вышли на улицу с требованием к Зеленскому
06:42Эксперт рассказал, где выгоднее всего майнить в России
06:35На Чукотке на девочку напала стая собак
06:27Посольство рассказало, как США подстрекают Украину к силовым авантюрам
06:17Нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при ОРВИ
05:27На Камчатке выявили первые случаи омикрон-штамма
05:24Вирусолог объяснил быстрое распространение омикрон-штамма
05:12В работе Instagram произошел сбой
05:06Россия перебросила в Белоруссию дивизион "Панцирей-С"
04:30Экономист напомнила, какие выплаты вырастут в 2022 году
04:28Politico узнал о страхе Зеленского из-за слов Байдена о России
04:18Вирусолог не исключил новые волны коронавируса
04:13Вильфанд предупредил москвичей о мартовской температуре
04:09Миниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за миллион фунтов
04:02В Мехико используют компонент "Спутника V" для ревакцинации
Лента новостейМолния
В США назвали цель новых санкций против РоссииПосол в Японии обсудил с руководством Хоккайдо развитие гуманитарных связейПосол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и СШАЭксперт рассказал, сколько может приносить бюджету майнинг биткоиновПри пожаре в Архангельской области погибли пять человек"Нет войне с Россией!" Украинцы вышли на улицу с требованием к ЗеленскомуЭксперт рассказал, где выгоднее всего майнить в РоссииНа Чукотке на девочку напала стая собакПосольство рассказало, как США подстрекают Украину к силовым авантюрамНарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при ОРВИНа Камчатке выявили первые случаи омикрон-штаммаВирусолог объяснил быстрое распространение омикрон-штаммаВ работе Instagram произошел сбойРоссия перебросила в Белоруссию дивизион "Панцирей-С"Экономист напомнила, какие выплаты вырастут в 2022 годуPolitico узнал о страхе Зеленского из-за слов Байдена о РоссииВирусолог не исключил новые волны коронавирусаВильфанд предупредил москвичей о мартовской температуреМиниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за миллион фунтовВ Мехико используют компонент "Спутника V" для ревакцинации