https://ria.ru/20220129/mayning-1770097492.html

В этих регионах майнить выгоднее всего

Эксперт рассказал, где выгоднее всего майнить в России - РИА Новости, 29.01.2022

В этих регионах майнить выгоднее всего

Майнинг в России лучше всего развивается в регионах, где созданы самые благоприятные условия за счет более низких цен на электроэнергию, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T06:42

2022-01-29T06:42

2022-01-29T07:07

экономика

тульская область

иркутская область

красноярский край

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Майнинг в России лучше всего развивается в регионах, где созданы самые благоприятные условия за счет более низких цен на электроэнергию, рассказал РИА Новости эксперт инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.Бокарев добавил, что аналогичная ситуация — с бытовым майнингом населения, который прибылен почти на всей территории России, а особенно в регионах с наименьшим тарифом на электроэнергию (например, Иркутская область).По словам эксперта, профицит генерирующей мощности есть практически на всей территории Единой энергетической системы (ЕЭС) России. Профицит сетевой мощности также огромен в масштабе всей страны, однако есть временно перегруженные подстанции, оперативно увеличивающие мощность соответственно запросам потребителей.Убытков энергетическим компаниям, по мнению Бокарева, майнинг не несет. Он отметил, что рост потребления в точках без дефицита сетевой мощности повышает эффективность использования генерирующего оборудования и снижает среднюю цену электроэнергии на рынке.С целью урегулировать потребление электроэнергии майнерами правительство России в конце 2021 года дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления.ЦБ ранее опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вклады средств финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними инструменты.Вместе с тем правительство утвердило дорожную карту на период до конца года, которая предусматривает регулирование, а не запрет криптовалют, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.

https://ria.ru/20220126/mayning-1769647271.html

https://ria.ru/20220125/avariya-1769436869.html

тульская область

иркутская область

красноярский край

россия

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экономика, тульская область, иркутская область, красноярский край, центральный банк рф (цб рф), россия