https://ria.ru/20220129/mayning-1770097492.html
В этих регионах майнить выгоднее всего
Эксперт рассказал, где выгоднее всего майнить в России - РИА Новости, 29.01.2022
В этих регионах майнить выгоднее всего
Майнинг в России лучше всего развивается в регионах, где созданы самые благоприятные условия за счет более низких цен на электроэнергию, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T06:42
2022-01-29T06:42
2022-01-29T07:07
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тульская область
иркутская область
красноярский край
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россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Майнинг в России лучше всего развивается в регионах, где созданы самые благоприятные условия за счет более низких цен на электроэнергию, рассказал РИА Новости эксперт инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.Бокарев добавил, что аналогичная ситуация — с бытовым майнингом населения, который прибылен почти на всей территории России, а особенно в регионах с наименьшим тарифом на электроэнергию (например, Иркутская область).По словам эксперта, профицит генерирующей мощности есть практически на всей территории Единой энергетической системы (ЕЭС) России. Профицит сетевой мощности также огромен в масштабе всей страны, однако есть временно перегруженные подстанции, оперативно увеличивающие мощность соответственно запросам потребителей.Убытков энергетическим компаниям, по мнению Бокарева, майнинг не несет. Он отметил, что рост потребления в точках без дефицита сетевой мощности повышает эффективность использования генерирующего оборудования и снижает среднюю цену электроэнергии на рынке.С целью урегулировать потребление электроэнергии майнерами правительство России в конце 2021 года дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления.ЦБ ранее опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вклады средств финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними инструменты.Вместе с тем правительство утвердило дорожную карту на период до конца года, которая предусматривает регулирование, а не запрет криптовалют, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.
https://ria.ru/20220126/mayning-1769647271.html
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экономика, тульская область, иркутская область, красноярский край, центральный банк рф (цб рф), россия
06:42 29.01.2022 (обновлено: 07:07 29.01.2022)
Эксперт рассказал, где выгоднее всего майнить в России
Эксперт Бокарев: выгоднее всего в России майнить в Иркутске, Туле и Красноярске
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Майнинг в России лучше всего развивается в регионах, где созданы самые благоприятные условия за счет более низких цен на электроэнергию, рассказал РИА Новости эксперт инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.
"Майнинг развивается лучше в тех регионах, где созданы наиболее благоприятные условия за счет более низких цен. Это относится к промышленным объемам в ЦОД (например, ЦОД в Братске, Тульской области, Красноярском крае), которые стараются строить ближе к сетям ФСК, получая низкий сетевой тариф", — рассказал он.
Бокарев добавил, что аналогичная ситуация — с бытовым майнингом населения, который прибылен почти на всей территории России, а особенно в регионах с наименьшим тарифом на электроэнергию (например, Иркутская область
).
По словам эксперта, профицит генерирующей мощности есть практически на всей территории Единой энергетической системы (ЕЭС) России
. Профицит сетевой мощности также огромен в масштабе всей страны, однако есть временно перегруженные подстанции, оперативно увеличивающие мощность соответственно запросам потребителей.
Убытков энергетическим компаниям, по мнению Бокарева, майнинг не несет. Он отметил, что рост потребления в точках без дефицита сетевой мощности повышает эффективность использования генерирующего оборудования и снижает среднюю цену электроэнергии на рынке.
"ЦБ в своем документе не говорит о запрете майнинга. Спор идет об использовании криптовалют. Считаю запрет майнинга маловероятным с точки зрения исполнения такой нормы", — заключил эксперт.
С целью урегулировать потребление электроэнергии майнерами правительство России в конце 2021 года дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления.
ЦБ
ранее опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вклады средств финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними инструменты.
Вместе с тем правительство утвердило дорожную карту на период до конца года, которая предусматривает регулирование, а не запрет криптовалют, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.