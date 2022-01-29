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В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 29.01.2022
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T10:00
2022-01-29T10:08
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ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 27 января украинские силовики один раз открыли огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, киев, оон, москва, нато, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия
10:00 29.01.2022 (обновлено: 10:08 29.01.2022)
 
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков

СЦКК: украинские силовики не открывали огонь по территории ЛНР в течение минувших суток

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница поселка Пришиб Славяносербского района Луганской области
Жительница поселка Пришиб Славяносербского района Луганской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жительница поселка Пришиб Славяносербского района Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявляли, что 27 января украинские силовики один раз открыли огонь по территории республики.
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
Вчера, 20:28
ЛНР опасается провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
 
В миреКиевООНМоскваНАТОСЦККСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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