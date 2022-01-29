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Руководителям НКО, работающим без вознаграждения, могут предоставить льготы
Руководителям НКО, работающим без вознаграждения, могут предоставить льготы - РИА Новости, 29.01.2022
Руководителям НКО, работающим без вознаграждения, могут предоставить льготы
Президент России Владимир Путин поручил представить идеи о пособиях и льготах руководителям некоммерческих организаций, которые работают без выплаты им... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T14:04
2022-01-29T14:04
2022-01-29T14:04
общество
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить идеи о пособиях и льготах руководителям некоммерческих организаций, которые работают без выплаты им вознаграждения, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... представить предложения, предусматривающие возможность предоставления пособий и льгот руководителям некоммерческих организаций, которые решением коллегиального органа управления некоммерческой организацией осуществляют свою деятельность без выплаты им вознаграждения, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ", - говорится в перечне поручений президента.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая, ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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общество, владимир путин, михаил мишустин, россия
Руководителям НКО, работающим без вознаграждения, могут предоставить льготы
Президенту Путину представят идеи о льготах главам НКО, работающим без вознаграждения