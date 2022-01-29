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Кулеба заявил о новой стратегии для "противодействия России"
Кулеба заявил о новой стратегии для "противодействия России" - РИА Новости, 29.01.2022
Кулеба заявил о новой стратегии для "противодействия России"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на смену "челночной дипломатии" времен "холодной войны" пришла сетевая дипломатия с центром в Киеве. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T18:34
2022-01-29T18:34
в мире
киев
сша
нато
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на смену "челночной дипломатии" времен "холодной войны" пришла сетевая дипломатия с центром в Киеве.Так, в колонке для издания "НВ" министр сравнил работу украинской дипломатии с современным гаджетом. По его словам, дипломатия сегодня "на сверхвысокой скорости" решает многие задачи одновременно, "внешне сохраняя незыблемый вид". По его словам, эта работа приносит конкретные результаты. Киеву удалось консолидировать "очень высокий уровень международной поддержки Украины". "Западный демократический мир сегодня говорит с агрессивной Россией единым голосом", - пишет, в частности, Кулеба.Глава украинской дипломатии подчеркнул, что у Киева "есть продуманная дипломатическая стратегия противодействия российской эскалации". По его словам, сейчас Киев добавил в нее новый элемент — помощь для сохранения экономической и финансовой стабильности государства. За последнее время проведены "сотни переговоров по воплощению этого пакета". "Результаты все видят. Число самолетов с "аргументами" на усиление Вооруженных сил Украины от наших союзников. Согласие между США, Великобританией, Канадой и ЕС является ключевым параметром санкционного пакета. Ранее об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом идут острые прения. Хотя, по нашему мнению, здесь не о чем дискутировать. Рубикон перейден — Украина стала сильнее и не допустит повторения трагедии 2014 года", - заверил дипломат.Он также вспомнил времена "холодной войны". "Тогда работала так называемая челночная дипломатия — курсирование дипломатов между сторонами конфликта. Сегодня мир изменился, скорость процессов выше, а конфигурация сил на европейском континенте совсем другая. Украина теперь по другую сторону занавеса... Россия не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? О'кей, на смену "челночной дипломатии" запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами", - подчеркнул Кулеба.Министр назвал это "эффектом сотни зеркал для Кремля". "Россия отовсюду слышит одну и ту же позицию, согласованную с Украиной. Мы знаем, что партнеры слышат от России. Неделя большой дипломатии в Женеве, Брюсселе и Киеве показала сетевую дипломатию в действии. Нынешняя эскалация свидетельствует не о силе России, а о ее слабости", - подытожил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html
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в мире, киев, сша, нато, мид украины, дмитрий кулеба, россия
18:34 29.01.2022
 
Кулеба заявил о новой стратегии для "противодействия России"

Глава МИД Украины Кулеба заявил о создании "сетевой дипломатии" с центром в Киеве

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на смену "челночной дипломатии" времен "холодной войны" пришла сетевая дипломатия с центром в Киеве.
Так, в колонке для издания "НВ" министр сравнил работу украинской дипломатии с современным гаджетом. По его словам, дипломатия сегодня "на сверхвысокой скорости" решает многие задачи одновременно, "внешне сохраняя незыблемый вид". По его словам, эта работа приносит конкретные результаты. Киеву удалось консолидировать "очень высокий уровень международной поддержки Украины". "Западный демократический мир сегодня говорит с агрессивной Россией единым голосом", - пишет, в частности, Кулеба.
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Глава украинской дипломатии подчеркнул, что у Киева "есть продуманная дипломатическая стратегия противодействия российской эскалации". По его словам, сейчас Киев добавил в нее новый элемент — помощь для сохранения экономической и финансовой стабильности государства. За последнее время проведены "сотни переговоров по воплощению этого пакета". "Результаты все видят. Число самолетов с "аргументами" на усиление Вооруженных сил Украины от наших союзников. Согласие между США, Великобританией, Канадой и ЕС является ключевым параметром санкционного пакета. Ранее об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом идут острые прения. Хотя, по нашему мнению, здесь не о чем дискутировать. Рубикон перейден — Украина стала сильнее и не допустит повторения трагедии 2014 года", - заверил дипломат.
Он также вспомнил времена "холодной войны". "Тогда работала так называемая челночная дипломатия — курсирование дипломатов между сторонами конфликта. Сегодня мир изменился, скорость процессов выше, а конфигурация сил на европейском континенте совсем другая. Украина теперь по другую сторону занавеса... Россия не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? О'кей, на смену "челночной дипломатии" запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами", - подчеркнул Кулеба.
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Министр назвал это "эффектом сотни зеркал для Кремля". "Россия отовсюду слышит одну и ту же позицию, согласованную с Украиной. Мы знаем, что партнеры слышат от России. Неделя большой дипломатии в Женеве, Брюсселе и Киеве показала сетевую дипломатию в действии. Нынешняя эскалация свидетельствует не о силе России, а о ее слабости", - подытожил он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
 
В миреКиевСШАНАТОМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
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