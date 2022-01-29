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https://ria.ru/20220129/koronavirus-1770144974.html
Депздрав разъяснил порядок получения помощи онлайн для пациентов с ОРВИ
Депздрав разъяснил порядок получения помощи онлайн для пациентов с ОРВИ - РИА Новости, 29.01.2022
Депздрав разъяснил порядок получения помощи онлайн для пациентов с ОРВИ
Столичный департамент здравоохранения разъяснил порядок получения помощи онлайн для пациентов с ОРВИ, сообщается на официальном сайте ведомства. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T18:43
2022-01-29T19:04
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Столичный департамент здравоохранения разъяснил порядок получения помощи онлайн для пациентов с ОРВИ, сообщается на официальном сайте ведомства."Новый сервис создан для получения первичной консультации с врачом и первичного открытия больничного в московской поликлинике для пациентов с симптомами ОРВИ", — говорится там.В Депздраве уточнили, что продлить или закрыть больничный через заполнение формы невозможно, это делает врач дистанционно после аудиоконсультаций с пациентом. При необходимости он посещает пациента на дому для дополнительного осмотра."Обращаться в поликлинику для закрытия больничного не нужно", — добавили в ведомстве.Отмечается, что при положительном ПЦР-тесте, сделанном в Москве, врач свяжется с пациентом инициативно, после чего проведет аудиоконсультацию и дистанционно откроет больничный. В случае маломобильности или тяжелого течения заболевания медик приедет на дом. Обращаться в поликлинику или заполнять заявку на сервисе в этом случае не нужно. По истечении срока карантина врач примет решение о продлении или закрытии больничного."Пациенты с положительным результатом экспресс-теста могут оставить заявку для получения аудиоконсультации и дистанционно открыть больничный по ОРВИ на семь дней", — говорится в сообщении.Уточняется, что люди с положительным экспресс-тестом, желающие сдать ПЦР-тест или получить очную консультацию, должны обратиться к дежурному врачу поликлиники. В случае положительного результата ПЦР-теста им оформят больничный по коронавирусу на 14 дней. Прийти на прием без записи к дежурному врачу можно в любую поликлинику. Подчеркивается, что если у человека есть прикрепление к московской поликлинике, он может заранее записаться на прием к дежурному врачу и прийти к назначенному времени.Как ранее сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, для того, чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, жители Москвы с симптомами ОРВИ могут без посещения поликлиники получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. Для этого необходимо заполнить заявку на портале mos.ru.Больничный будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю.
https://ria.ru/20220129/oshibki-1770132350.html
https://ria.ru/20220128/lechenie-1770030104.html
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
18:43 29.01.2022 (обновлено: 19:04 29.01.2022)
 
Депздрав разъяснил порядок получения помощи онлайн для пациентов с ОРВИ

Депздрав Москвы: пациенты с ОРВИ смогут дистанционно открыть и закрыть больничный

© Depositphotos / photographee.euЗаболевшая женщина
Заболевшая женщина - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Depositphotos / photographee.eu
Заболевшая женщина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Столичный департамент здравоохранения разъяснил порядок получения помощи онлайн для пациентов с ОРВИ, сообщается на официальном сайте ведомства.
"Новый сервис создан для получения первичной консультации с врачом и первичного открытия больничного в московской поликлинике для пациентов с симптомами ОРВИ", — говорится там.
В Депздраве уточнили, что продлить или закрыть больничный через заполнение формы невозможно, это делает врач дистанционно после аудиоконсультаций с пациентом. При необходимости он посещает пациента на дому для дополнительного осмотра.
"Обращаться в поликлинику для закрытия больничного не нужно", — добавили в ведомстве.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
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Отмечается, что при положительном ПЦР-тесте, сделанном в Москве, врач свяжется с пациентом инициативно, после чего проведет аудиоконсультацию и дистанционно откроет больничный. В случае маломобильности или тяжелого течения заболевания медик приедет на дом. Обращаться в поликлинику или заполнять заявку на сервисе в этом случае не нужно. По истечении срока карантина врач примет решение о продлении или закрытии больничного.
"Пациенты с положительным результатом экспресс-теста могут оставить заявку для получения аудиоконсультации и дистанционно открыть больничный по ОРВИ на семь дней", — говорится в сообщении.
Уточняется, что люди с положительным экспресс-тестом, желающие сдать ПЦР-тест или получить очную консультацию, должны обратиться к дежурному врачу поликлиники. В случае положительного результата ПЦР-теста им оформят больничный по коронавирусу на 14 дней. Прийти на прием без записи к дежурному врачу можно в любую поликлинику. Подчеркивается, что если у человека есть прикрепление к московской поликлинике, он может заранее записаться на прием к дежурному врачу и прийти к назначенному времени.
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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Как ранее сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, для того, чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, жители Москвы с симптомами ОРВИ могут без посещения поликлиники получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. Для этого необходимо заполнить заявку на портале mos.ru.
Больничный будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю.
 
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