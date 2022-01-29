https://ria.ru/20220129/koronavirus-1770135588.html
Итальянские ученые вывели новую разновидность COVID-19
Итальянские ученые вывели новую разновидность COVID-19 - РИА Новости, 29.01.2022
Итальянские ученые вывели новую разновидность COVID-19
Вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться раз в год, штамм "омикрон" позволяет говорить о COVID-19 в будущем как о сезонном заболевании, считает... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T16:18
2022-01-29T16:18
2022-01-29T16:18
распространение коронавируса
общество
италия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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РИМ, 29 янв – РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться раз в год, штамм "омикрон" позволяет говорить о COVID-19 в будущем как о сезонном заболевании, считает директор итальянского Национального научно-исследовательского института "Спалланцани" (Lazzaro Spallanzani) Франческо Вайя."Мы находимся в прекрасной точке, когда сейчас можем думать об ослаблении мер… Вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил нам оказаться в стадии, когда игра почти завершена. Но нам нужно сделать вещи – распространить вакцины по миру, начиная с Африки, где с этим есть сложности, и приводить вакцины в соответствие с новым и возможным будущими штаммами, чтобы в итоге прийти к одной дозе вакцины в год" - заявил он журналистам на торжественном мероприятии, посвященном двухлетней годовщине выявления первых случаев коронавируса в Италии.Вайя рассказал, что итальянские специалисты больше месяца назад выделили новую разновидность вируса, так называемый "омикрон-2", но "не посчитали нужным тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного "омикрону-1"."Эта мутация, "омикрон", все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. Все в мире. Даже производители вакцин, согласны с тем, что бесполезно делать прививки, приближенные друг к другу по времени. Мы перейдем к ежегодной вакцинации, которая будет начинаться с людей с проблемами со здоровьем", - заявил директор "Спалланцани".
https://ria.ru/20220129/omikron-1770108988.html
https://ria.ru/20220128/lechenie-1770030104.html
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РИА Новости
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общество, италия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Итальянские ученые вывели новую разновидность COVID-19
Итальянский ученый Вайя: мы вывели "омикрон — 2", он идентичен "омикрону — 1"
РИМ, 29 янв – РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться раз в год, штамм "омикрон" позволяет говорить о COVID-19 в будущем как о сезонном заболевании, считает директор итальянского Национального научно-исследовательского института "Спалланцани" (Lazzaro Spallanzani) Франческо Вайя.
"Мы находимся в прекрасной точке, когда сейчас можем думать об ослаблении мер… Вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил нам оказаться в стадии, когда игра почти завершена. Но нам нужно сделать вещи – распространить вакцины по миру, начиная с Африки
, где с этим есть сложности, и приводить вакцины в соответствие с новым и возможным будущими штаммами, чтобы в итоге прийти к одной дозе вакцины в год" - заявил он журналистам на торжественном мероприятии, посвященном двухлетней годовщине выявления первых случаев коронавируса в Италии
.
Вайя рассказал, что итальянские специалисты больше месяца назад выделили новую разновидность вируса, так называемый "омикрон-2", но "не посчитали нужным тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного "омикрону-1".
"Эта мутация, "омикрон", все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. Все в мире. Даже производители вакцин, согласны с тем, что бесполезно делать прививки, приближенные друг к другу по времени. Мы перейдем к ежегодной вакцинации, которая будет начинаться с людей с проблемами со здоровьем", - заявил директор "Спалланцани".