https://ria.ru/20220129/koronavirus-1770135588.html

Итальянские ученые вывели новую разновидность COVID-19

Итальянские ученые вывели новую разновидность COVID-19 - РИА Новости, 29.01.2022

Итальянские ученые вывели новую разновидность COVID-19

Вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться раз в год, штамм "омикрон" позволяет говорить о COVID-19 в будущем как о сезонном заболевании, считает... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T16:18

2022-01-29T16:18

2022-01-29T16:18

распространение коронавируса

общество

италия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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РИМ, 29 янв – РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться раз в год, штамм "омикрон" позволяет говорить о COVID-19 в будущем как о сезонном заболевании, считает директор итальянского Национального научно-исследовательского института "Спалланцани" (Lazzaro Spallanzani) Франческо Вайя."Мы находимся в прекрасной точке, когда сейчас можем думать об ослаблении мер… Вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил нам оказаться в стадии, когда игра почти завершена. Но нам нужно сделать вещи – распространить вакцины по миру, начиная с Африки, где с этим есть сложности, и приводить вакцины в соответствие с новым и возможным будущими штаммами, чтобы в итоге прийти к одной дозе вакцины в год" - заявил он журналистам на торжественном мероприятии, посвященном двухлетней годовщине выявления первых случаев коронавируса в Италии.Вайя рассказал, что итальянские специалисты больше месяца назад выделили новую разновидность вируса, так называемый "омикрон-2", но "не посчитали нужным тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного "омикрону-1"."Эта мутация, "омикрон", все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. Все в мире. Даже производители вакцин, согласны с тем, что бесполезно делать прививки, приближенные друг к другу по времени. Мы перейдем к ежегодной вакцинации, которая будет начинаться с людей с проблемами со здоровьем", - заявил директор "Спалланцани".

https://ria.ru/20220129/omikron-1770108988.html

https://ria.ru/20220128/lechenie-1770030104.html

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общество, италия, здоровье - общество, коронавирус covid-19