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В Москве за сутки госпитализировали 1419 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1419 больных COVID-19 - РИА Новости, 29.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1419 больных COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 26 488 случаев COVID-19, умерло 76 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T11:40
2022-01-29T11:40
2022-01-29T11:45
распространение коронавируса
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 26 488 случаев COVID-19, умерло 76 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 26 488, госпитализировано - 1419 человек, выздоровело - 5410 человек, 76 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице за сутки госпитализировано 5,4% от числа заболевших COVID-19."В Москве за сутки госпитализировано 5,4% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19. На ИВЛ находятся 492 человека", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 309 904 случая коронавируса, выздоровели 1 951 552 человека, умерли 38 810 человек.
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РИА Новости
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москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии
11:40 29.01.2022 (обновлено: 11:45 29.01.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 1419 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 26 488 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
За последние сутки в Москве выявлены 26 488 случаев COVID-19, умерло 76 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф
.
"Выявлено случаев за сутки - 26 488, госпитализировано - 1419 человек, выздоровело - 5410 человек, 76 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице за сутки госпитализировано 5,4% от числа заболевших COVID-19.
"В Москве за сутки госпитализировано 5,4% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19. На ИВЛ находятся 492 человека", - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 309 904 случая коронавируса, выздоровели 1 951 552 человека, умерли 38 810 человек.