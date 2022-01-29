https://ria.ru/20220129/koronavirus-1770112513.html

В Москве за сутки госпитализировали 1419 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1419 больных COVID-19 - РИА Новости, 29.01.2022

В Москве за сутки госпитализировали 1419 больных COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 26 488 случаев COVID-19, умерло 76 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T11:40

2022-01-29T11:40

2022-01-29T11:45

распространение коронавируса

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757561197_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_1f2d6ffe21d9f272be7df2d1c5561124.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 26 488 случаев COVID-19, умерло 76 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 26 488, госпитализировано - 1419 человек, выздоровело - 5410 человек, 76 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице за сутки госпитализировано 5,4% от числа заболевших COVID-19."В Москве за сутки госпитализировано 5,4% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19. На ИВЛ находятся 492 человека", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 309 904 случая коронавируса, выздоровели 1 951 552 человека, умерли 38 810 человек.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии