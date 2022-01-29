https://ria.ru/20220129/koronavirus-1770112243.html

В Подмосковье за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 29.01.2022

В Подмосковье за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 10 725 человек, следует из опубликованных в субботу данных на сайте... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T11:37

2022-01-29T11:37

2022-01-29T11:43

распространение коронавируса

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московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 10 725 человек, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 10 725 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 35 человек умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 8611 человек.

https://ria.ru/20220129/omikron-1770108988.html

московская область (подмосковье)

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