https://ria.ru/20220129/koronavirus-1770112243.html
В Подмосковье за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 29.01.2022
В Подмосковье за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 10 725 человек, следует из опубликованных в субботу данных на сайте... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T11:37
2022-01-29T11:37
2022-01-29T11:43
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 10 725 человек, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 10 725 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 35 человек умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 8611 человек.
https://ria.ru/20220129/omikron-1770108988.html
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:37 29.01.2022 (обновлено: 11:43 29.01.2022)
В Подмосковье за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье выявили 10 725 новых случаев COVID-19 за сутки