https://ria.ru/20220129/koronavirus-1770112074.html

В России за сутки госпитализировали 14 570 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 14 570 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.01.2022

В России за сутки госпитализировали 14 570 человек с COVID-19

За минувшие сутки в России госпитализировали 14,5 тысячи пациентов с COVID-19, число выявленных случаев превысило 110 тысяч, следует из данных оперативного... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T11:34

2022-01-29T11:34

2022-01-29T14:20

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России госпитализировали 14,5 тысячи пациентов с COVID-19, число выявленных случаев превысило 110 тысяч, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <…> составило 14 570 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,7 процента", — говорится в сообщении.Накануне было 14 046 госпитализированных. Рост показателя отмечается в 46 регионах, снижение — в 37, в двух ситуация не изменилась. Омикрон-штамм зарегистрировали в 78 регионах.Число новых случаев достигло 113 122 (накануне было 98 040). В целом за все время пандемии в России заразились коронавирусом 11 615 779 человек.Умерли 668 пациентов, общее число летальных исходов достигло 330 111. Выписались из больниц 30 010 человек, а в целом выздоровели 10 189 207.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 26 488 (рекорд отмечался 27 января — 26 586). Из них 1419 будут лечиться в стационарах.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 364 миллиона инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного оценивается в 64,4 процента.

https://ria.ru/20220129/omikron-1770108988.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19