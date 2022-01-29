https://ria.ru/20220129/konflikt-1770099965.html
Посол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и США
Посол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и США - РИА Новости, 29.01.2022
Посол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и США
Поддержка Вашингтоном администрации Тайваня в стремлении к независимости грозит вооруженным конфликтом между США и КНР, заявил посол Китая в Соединенных Штатах... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T08:26
2022-01-29T08:26
2022-01-29T08:27
в мире
сша
тайвань
гоминьдан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564124536_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_6757dcbc77ccc9d67ce6f8590da87513.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Поддержка Вашингтоном администрации Тайваня в стремлении к независимости грозит вооруженным конфликтом между США и КНР, заявил посол Китая в Соединенных Штатах Цинь Ган в интервью американской радиостанции NPR."Если власти Тайваня, поощряемые Соединенными Штатами, продолжат идти по пути независимости, то это, по всей вероятности, вовлечет Китай и Соединенные Штаты в вооруженный конфликт", - сказал китайский посол.Ранее официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, комментируя встречу заместителя главы администрации Тайваня Уильяма Лая (Лай Циндэ) с вице-президентом США Камалой Харрис в Гондурасе, заявила, что Китай призывает США перестать играть с огнем в тайваньском вопросе.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220128/tayvan-1770030275.html
сша
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564124536_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_dd7df783d3d7c005bca4487e4931aaf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, тайвань, гоминьдан
08:26 29.01.2022 (обновлено: 08:27 29.01.2022)
Посол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и США
Посол Китая в США: поддержка Вашингтоном Тайваня может вылиться в столкновение КНР и США