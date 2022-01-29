https://ria.ru/20220129/konflikt-1770099965.html

Посол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и США

Посол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и США - РИА Новости, 29.01.2022

Посол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и США

Поддержка Вашингтоном администрации Тайваня в стремлении к независимости грозит вооруженным конфликтом между США и КНР, заявил посол Китая в Соединенных Штатах... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T08:26

2022-01-29T08:26

2022-01-29T08:27

в мире

сша

тайвань

гоминьдан

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Поддержка Вашингтоном администрации Тайваня в стремлении к независимости грозит вооруженным конфликтом между США и КНР, заявил посол Китая в Соединенных Штатах Цинь Ган в интервью американской радиостанции NPR."Если власти Тайваня, поощряемые Соединенными Штатами, продолжат идти по пути независимости, то это, по всей вероятности, вовлечет Китай и Соединенные Штаты в вооруженный конфликт", - сказал китайский посол.Ранее официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, комментируя встречу заместителя главы администрации Тайваня Уильяма Лая (Лай Циндэ) с вице-президентом США Камалой Харрис в Гондурасе, заявила, что Китай призывает США перестать играть с огнем в тайваньском вопросе.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220128/tayvan-1770030275.html

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в мире, сша, тайвань, гоминьдан