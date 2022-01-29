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Посол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и США
Посол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и США - РИА Новости, 29.01.2022
Посол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и США
Поддержка Вашингтоном администрации Тайваня в стремлении к независимости грозит вооруженным конфликтом между США и КНР, заявил посол Китая в Соединенных Штатах... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T08:26
2022-01-29T08:27
в мире
сша
тайвань
гоминьдан
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Поддержка Вашингтоном администрации Тайваня в стремлении к независимости грозит вооруженным конфликтом между США и КНР, заявил посол Китая в Соединенных Штатах Цинь Ган в интервью американской радиостанции NPR."Если власти Тайваня, поощряемые Соединенными Штатами, продолжат идти по пути независимости, то это, по всей вероятности, вовлечет Китай и Соединенные Штаты в вооруженный конфликт", - сказал китайский посол.Ранее официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, комментируя встречу заместителя главы администрации Тайваня Уильяма Лая (Лай Циндэ) с вице-президентом США Камалой Харрис в Гондурасе, заявила, что Китай призывает США перестать играть с огнем в тайваньском вопросе.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220128/tayvan-1770030275.html
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в мире, сша, тайвань, гоминьдан
08:26 29.01.2022 (обновлено: 08:27 29.01.2022)
 
Посол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и США

Посол Китая в США: поддержка Вашингтоном Тайваня может вылиться в столкновение КНР и США

© AP Photo / Chiang Ying-yingЛюди в защитных масках в Тайбэе
Люди в защитных масках в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Люди в защитных масках в Тайбэе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Поддержка Вашингтоном администрации Тайваня в стремлении к независимости грозит вооруженным конфликтом между США и КНР, заявил посол Китая в Соединенных Штатах Цинь Ган в интервью американской радиостанции NPR.
"Если власти Тайваня, поощряемые Соединенными Штатами, продолжат идти по пути независимости, то это, по всей вероятности, вовлечет Китай и Соединенные Штаты в вооруженный конфликт", - сказал китайский посол.
Ранее официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, комментируя встречу заместителя главы администрации Тайваня Уильяма Лая (Лай Циндэ) с вице-президентом США Камалой Харрис в Гондурасе, заявила, что Китай призывает США перестать играть с огнем в тайваньском вопросе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреСШАТайваньГоминьдан
 
 
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