https://ria.ru/20220129/klub-1770116497.html

Клуб IZI Moscow могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Клуб IZI Moscow могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер - РИА Новости, 29.01.2022

Клуб IZI Moscow могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Клубу IZI Moscow может грозить закрытие на 90 суток за нарушение мер против COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор Объединения... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T12:43

2022-01-29T12:43

2022-01-29T12:44

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Клубу IZI Moscow может грозить закрытие на 90 суток за нарушение мер против COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский."Инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции в ходе мониторинга соблюдения ночными заведениями режима повышенной готовности были выявлены нарушения в клубе IZI Moscow, который расположен по адресу: Басманный переулок, 8, строение 1. Посетителями массово не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования. Организаторами мероприятия не были предприняты исчерпывающие меры по соблюдение санитарно-гигиенических мер", - отметил Поплавский.Он также добавил, что за подобные нарушения клубу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

https://ria.ru/20220124/koronavirus-1769201332.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, москва