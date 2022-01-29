Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220129/kino-1769847789.html
Как сделать из книги бестселлер и раскрыть преступление — в новинках кино
Как сделать из книги бестселлер и раскрыть преступление — в новинках кино - РИА Новости, 29.01.2022
Как сделать из книги бестселлер и раскрыть преступление — в новинках кино
Ромком, итальянская комедия, детектив и спортивная драма — в прокате. "Любовь как бестселлер" расскажет, как из посредственной книги сделать хит, "Исправь меня, РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T08:00
2022-01-29T08:00
лос-анджелес
швеция
златан ибрагимович
мэл гибсон
культура
знаменитости
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769464527_262:0:1787:858_1920x0_80_0_0_f795e5b902584fd9f2596f43e9b03be5.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Ромком, итальянская комедия, детектив и спортивная драма — в прокате. "Любовь как бестселлер" расскажет, как из посредственной книги сделать хит, "Исправь меня, если сможешь" поможет найти хорошее в любом человеке. В "Вальдо" Мел Гибсон выступит в роли скомпрометированной кинозвезды, а "Я — Златан" представит историю становления знаменитого футболиста. О лучших новинках кино — в материале РИА Новости.Писатель — рок-звездаРомантическая комедия "Любовь как бестселлер" — о начинающем британском писателе, который отправляется в неожиданный промотур по Мексике.Генри (Сэм Клафлин) опубликовал книгу "Чувственное сердце", критики ее не оценили, и она не стала бестселлером. Но спустя время Джен, агент Генри, говорит, что роман приобрел невероятную популярность. Правда, в Мексике. И настаивает на том, чтобы автор поехал туда на встречи с поклонниками.Пришлось согласиться. На месте он узнает, что переводчик — взбалмошная и нетерпеливая девушка Мария. К тому же она несколько модернизировала сюжет, превратив романтическую книгу в эротическую. Это объясняет количество восторженных поклонниц, которых Генри встречает на каждом шагу.Мария тоже не в восторге о того, что надо везде сопровождать Генри, который ни слова не понимает по-испански. У нее достаточно семейных драм как у матери-одиночки.Конечно, в путешествии герои лучше узнают и начнут понимать друг друга. Но все это — на фоне эмоциональных споров, побегов от обожающих фанаток и живописных пейзажей.Чтобы выделить ее на фоне других мелодрам, картину превратили в роуд-муви. Герои путешествуют по стране, и маленькие колоритные городки Мексики делают эту поездку запоминающейся.Добавьте сюда Клафлина, который и раньше доказывал, что может быть и романтическим ("С любовью, Рози", "До встречи с тобой"), и драматическим героем ("Голодные игры"). К тому же в атмосфере фильма заметен латиноамериканский флер. В итоге неожиданно получился смешной и увлекательный ромком.Необычная итальянская комедияТрогательная и дерзкая комедия Джорджо Пазотти "Исправь меня, если сможешь" удостоилась приза зрительских симпатий на недавнем кинофестивале RIFF. А теперь выходит в прокат.Священник Иван из Южного Тироля верит, что в каждом человеке есть доброта. Однажды к нему на реабилитацию попадает грубый и циничный неофашист Адам. На "перевоспитании" у Ивана уже имеются: исламский радикал-террорист Хали, алкоголик Густав, бывший чемпион по горным лыжам, и беременная мать-одиночка Сара. Когда к этой странной компании присоединяется Адам, Иван воодушевлен и намерен показать ему, какой тот хороший на самом деле. Вот только священнослужитель не ожидает, что общение с Адамом заставит его самого задуматься о вещах, прежде далеких от его мыслей. Кто кого перевоспитывает, станет понятно не сразу.Результат — захватывающая комедия в стиле Гая Ричи. Герои находятся в замкнутом пространстве монастыря и вынуждены искать общий язык. Они спорят, потом сближаются и понимают, что различия вероисповеданий или национальностей не важны в настоящей дружбе.Гротескные шутки следуют одна за другой. Жанры и стили смешиваются, интригуют. Особенно подкупает человечность героев, а также неоднозначность и противоречивость — это делает их яркими и запоминающимися. Таким же будет и финал.Дуэт детективовВ детективном триллере "Вальдо" Чарли Ханнэм и Мел Гибсон окажутся участниками истории про хитроумное убийство. Сюжет закручен, следить за ним интересно и смешно.Чарли Вальдо (Ханнэм) был одним из успешных детективов Лос-Анджелеса, но ушел в отставку и наслаждается отшельничеством: живет в трейлере вдали от цивилизации и дружит с цыпленком по имени Цыпа. Но его навещает бывшая подруга Лорена (Морена Баккарин), которая работает частным детективом, и предлагает Вальдо присоединиться к расследованию убийства.Дело в том, что популярный актер рейтингового шоу Аластар Пинч (Мел Гибсон) напился, а утром нашел свою жену убитой. В доме, кроме звезды, была только его маленькая дочь. Поэтому главный подозреваемый очевиден.Вальдо сначала отказывается, но потом к нему в трейлер заявляются какие-то бандиты и требуют держаться подальше от этого дела. Разумеется, бывший детектив из принципа берется за расследование. Герою придется узнать много нового о том, как снимают телешоу, воспитывают детей и очаровывают нянь.Фильм снят по первой книге из цикла американского сценариста и писателя Ховарда Майкла Гулда про отставного детектива из Лос-Анджелеса. Режиссер — Тим Киркби, который до этого снимал один из эпизодов сериала "Дрянь". Он то ностальгирует по старому Голливуду, то делает из картины экшн-боевик. А еще удачно использует крупные планы и диалоги, показывая очарование главных героев.Гибсон наслаждается перевоплощением и как будто снова играет в боевиках 1980-х, которые его прославили, — с неторопливой уверенностью и шармом. А Ханнэм, не пытаясь никому соответствовать и подражать, демонстрирует свой аутентичный талант.Спортивная легендаСпорт, литература и драма — из этого состоит фильм "Я — Златан", посвященный знаменитому футболисту Златану Ибрагимовичу и снятый по его автобиографии, написанной в соавторстве со шведским журналистом и писателем Давидом Лагеркранцем.Все знают футболиста как игрока лучших команд: "Интер", "Барселона", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед". Но картина рассказывает о юности и первых шагах в карьере, о том, как Ибрагимович начинал в профессиональном футболе. С детской команды выходцев из Югославии "Балкан" до юношеского состава шведского клуба "Мальмё" и амстердамского "Аякса".Режиссер Йенс Сьёгрен признается, что хотел показать Ибрагимовича прежде всего как человека."Отчасти это семейный фильм, но мне больше нравится другая формулировка: фильм для семьи, потому что он показывает разные точки зрения на ситуацию", — заключает режиссер.Поэтому картина не только и не столько про футбол. Показаны отношения Златана с отцом, общение с тренерами, которые работали с будущим ведущим игроком сборной Швеции, взаимодействие с его легендарным агентом Мино Райола.
https://ria.ru/20220120/kino-1768615626.html
лос-анджелес
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769464527_280:0:1424:858_1920x0_80_0_0_0a47ed6b623c3acb122a7d4b0bd3a325.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лос-анджелес, швеция, златан ибрагимович, мэл гибсон, знаменитости, кино и сериалы
08:00 29.01.2022
 

Как сделать из книги бестселлер и раскрыть преступление — в новинках кино

© ПарадизКадр из фильма "Вальдо"
Кадр из фильма Вальдо
© Парадиз
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Ромком, итальянская комедия, детектив и спортивная драма — в прокате. "Любовь как бестселлер" расскажет, как из посредственной книги сделать хит, "Исправь меня, если сможешь" поможет найти хорошее в любом человеке. В "Вальдо" Мел Гибсон выступит в роли скомпрометированной кинозвезды, а "Я — Златан" представит историю становления знаменитого футболиста. О лучших новинках кино — в материале РИА Новости.

Писатель — рок-звезда

Романтическая комедия "Любовь как бестселлер" — о начинающем британском писателе, который отправляется в неожиданный промотур по Мексике.
Генри (Сэм Клафлин) опубликовал книгу "Чувственное сердце", критики ее не оценили, и она не стала бестселлером. Но спустя время Джен, агент Генри, говорит, что роман приобрел невероятную популярность. Правда, в Мексике. И настаивает на том, чтобы автор поехал туда на встречи с поклонниками.
© ВольгаВероника Эчеги и Сэм Клафлин в фильме "Любовь как бестселлер"
Кадр из фильма Любовь как бестселлер
© Вольга
Вероника Эчеги и Сэм Клафлин в фильме "Любовь как бестселлер"
Пришлось согласиться. На месте он узнает, что переводчик — взбалмошная и нетерпеливая девушка Мария. К тому же она несколько модернизировала сюжет, превратив романтическую книгу в эротическую. Это объясняет количество восторженных поклонниц, которых Генри встречает на каждом шагу.
© ВольгаКадр из фильма "Любовь как бестселлер"
Кадр из фильма Любовь как бестселлер
© Вольга
Кадр из фильма "Любовь как бестселлер"
Мария тоже не в восторге о того, что надо везде сопровождать Генри, который ни слова не понимает по-испански. У нее достаточно семейных драм как у матери-одиночки.
Конечно, в путешествии герои лучше узнают и начнут понимать друг друга. Но все это — на фоне эмоциональных споров, побегов от обожающих фанаток и живописных пейзажей.
© ВольгаВероника Эчеги и Сэм Клафлин в фильме "Любовь как бестселлер"
Кадр из фильма Любовь как бестселлер
© Вольга
Вероника Эчеги и Сэм Клафлин в фильме "Любовь как бестселлер"

"Это необычная мелодрама о типичной женщине. Мария — очень сильная героиня. Ее цель — стать писательницей, она не ищет напарника, скорее наоборот. Любовь зарождается неожиданно, как в классическом фильме Билли Уайлдера", — объясняет режиссер Аналейне Каль-и-Майор.

© ВольгаСэм Клафлин и Вероника Эчеги в фильме "Любовь как бестселлер"
Кадр из фильма Любовь как бестселлер
© Вольга
Сэм Клафлин и Вероника Эчеги в фильме "Любовь как бестселлер"
Чтобы выделить ее на фоне других мелодрам, картину превратили в роуд-муви. Герои путешествуют по стране, и маленькие колоритные городки Мексики делают эту поездку запоминающейся.
Добавьте сюда Клафлина, который и раньше доказывал, что может быть и романтическим ("С любовью, Рози", "До встречи с тобой"), и драматическим героем ("Голодные игры"). К тому же в атмосфере фильма заметен латиноамериканский флер. В итоге неожиданно получился смешной и увлекательный ромком.
© Вольга

Сэм Клафлин в фильме "Любовь как бестселлер"

Кадр из фильма Любовь как бестселлер
1 из 3

Сэм Клафлин в фильме "Любовь как бестселлер"

© Вольга
© ВольгаКадр из фильма "Любовь как бестселлер"
Кадр из фильма Любовь как бестселлер
2 из 3
Кадр из фильма "Любовь как бестселлер"
© Вольга
© Вольга

Сэм Клафлин в фильме "Любовь как бестселлер"

Кадр из фильма Любовь как бестселлер
3 из 3

Сэм Клафлин в фильме "Любовь как бестселлер"

© Вольга
1 из 3

Сэм Клафлин в фильме "Любовь как бестселлер"

© Вольга
2 из 3
Кадр из фильма "Любовь как бестселлер"
© Вольга
3 из 3

Сэм Клафлин в фильме "Любовь как бестселлер"

© Вольга

Необычная итальянская комедия

Трогательная и дерзкая комедия Джорджо Пазотти "Исправь меня, если сможешь" удостоилась приза зрительских симпатий на недавнем кинофестивале RIFF. А теперь выходит в прокат.
© Пилот КиноКадр из фильма "Исправь меня, если сможешь"
Кадр из фильма Адамовы яблоки
© Пилот Кино
Кадр из фильма "Исправь меня, если сможешь"
Священник Иван из Южного Тироля верит, что в каждом человеке есть доброта. Однажды к нему на реабилитацию попадает грубый и циничный неофашист Адам. На "перевоспитании" у Ивана уже имеются: исламский радикал-террорист Хали, алкоголик Густав, бывший чемпион по горным лыжам, и беременная мать-одиночка Сара.
© Пилот КиноКадр из фильма "Исправь меня, если сможешь"
Кадр из фильма Адамовы яблоки
© Пилот Кино
Кадр из фильма "Исправь меня, если сможешь"
Когда к этой странной компании присоединяется Адам, Иван воодушевлен и намерен показать ему, какой тот хороший на самом деле. Вот только священнослужитель не ожидает, что общение с Адамом заставит его самого задуматься о вещах, прежде далеких от его мыслей. Кто кого перевоспитывает, станет понятно не сразу.
Результат — захватывающая комедия в стиле Гая Ричи. Герои находятся в замкнутом пространстве монастыря и вынуждены искать общий язык. Они спорят, потом сближаются и понимают, что различия вероисповеданий или национальностей не важны в настоящей дружбе.
Гротескные шутки следуют одна за другой. Жанры и стили смешиваются, интригуют. Особенно подкупает человечность героев, а также неоднозначность и противоречивость — это делает их яркими и запоминающимися. Таким же будет и финал.
© Пилот Кино

Кадр из фильма "Исправь меня, если сможешь"

Кадр из фильма Адамовы яблоки
1 из 3

Кадр из фильма "Исправь меня, если сможешь"

© Пилот Кино
© Пилот Кино

Сцена из фильма "Исправь меня, если сможешь"

Кадр из фильма Адамовы яблоки
2 из 3

Сцена из фильма "Исправь меня, если сможешь"

© Пилот Кино
© Пилот Кино

Фрагмент из фильма "Исправь меня, если сможешь"

Кадр из фильма Адамовы яблоки
3 из 3

Фрагмент из фильма "Исправь меня, если сможешь"

© Пилот Кино
1 из 3

Кадр из фильма "Исправь меня, если сможешь"

© Пилот Кино
2 из 3

Сцена из фильма "Исправь меня, если сможешь"

© Пилот Кино
3 из 3

Фрагмент из фильма "Исправь меня, если сможешь"

© Пилот Кино

Дуэт детективов

В детективном триллере "Вальдо" Чарли Ханнэм и Мел Гибсон окажутся участниками истории про хитроумное убийство. Сюжет закручен, следить за ним интересно и смешно.
Чарли Вальдо (Ханнэм) был одним из успешных детективов Лос-Анджелеса, но ушел в отставку и наслаждается отшельничеством: живет в трейлере вдали от цивилизации и дружит с цыпленком по имени Цыпа. Но его навещает бывшая подруга Лорена (Морена Баккарин), которая работает частным детективом, и предлагает Вальдо присоединиться к расследованию убийства.
© ПарадизЧарли Ханнэм и Мел Гибсон в фильме "Вальдо"
Кадр из фильма Вальдо
© Парадиз
Чарли Ханнэм и Мел Гибсон в фильме "Вальдо"
Дело в том, что популярный актер рейтингового шоу Аластар Пинч (Мел Гибсон) напился, а утром нашел свою жену убитой. В доме, кроме звезды, была только его маленькая дочь. Поэтому главный подозреваемый очевиден.
Вальдо сначала отказывается, но потом к нему в трейлер заявляются какие-то бандиты и требуют держаться подальше от этого дела. Разумеется, бывший детектив из принципа берется за расследование. Герою придется узнать много нового о том, как снимают телешоу, воспитывают детей и очаровывают нянь.
© Парадиз

Мел Гибсон в фильме "Вальдо"

Кадр из фильма Вальдо
1 из 3

Мел Гибсон в фильме "Вальдо"

© Парадиз
© ПарадизКадр из фильма "Вальдо"
Кадр из фильма Вальдо
2 из 3
Кадр из фильма "Вальдо"
© Парадиз
© Парадиз

Морена Баккарин в фильме "Вальдо"

Кадр из фильма Вальдо
3 из 3

Морена Баккарин в фильме "Вальдо"

© Парадиз
1 из 3

Мел Гибсон в фильме "Вальдо"

© Парадиз
2 из 3
Кадр из фильма "Вальдо"
© Парадиз
3 из 3

Морена Баккарин в фильме "Вальдо"

© Парадиз
Фильм снят по первой книге из цикла американского сценариста и писателя Ховарда Майкла Гулда про отставного детектива из Лос-Анджелеса. Режиссер — Тим Киркби, который до этого снимал один из эпизодов сериала "Дрянь". Он то ностальгирует по старому Голливуду, то делает из картины экшн-боевик. А еще удачно использует крупные планы и диалоги, показывая очарование главных героев.
Гибсон наслаждается перевоплощением и как будто снова играет в боевиках 1980-х, которые его прославили, — с неторопливой уверенностью и шармом. А Ханнэм, не пытаясь никому соответствовать и подражать, демонстрирует свой аутентичный талант.
© ПарадизЧарли Ханнэм и Морена Баккарин в фильме "Вальдо"
Кадр из фильма Вальдо
© Парадиз
Чарли Ханнэм и Морена Баккарин в фильме "Вальдо"

Спортивная легенда

Спорт, литература и драма — из этого состоит фильм "Я — Златан", посвященный знаменитому футболисту Златану Ибрагимовичу и снятый по его автобиографии, написанной в соавторстве со шведским журналистом и писателем Давидом Лагеркранцем.
Все знают футболиста как игрока лучших команд: "Интер", "Барселона", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед". Но картина рассказывает о юности и первых шагах в карьере, о том, как Ибрагимович начинал в профессиональном футболе. С детской команды выходцев из Югославии "Балкан" до юношеского состава шведского клуба "Мальмё" и амстердамского "Аякса".
© Capella FilmКадр из фильма "Я — Златан"
Кадр из фильма Я - Златан
© Capella Film
Кадр из фильма "Я — Златан"
Режиссер Йенс Сьёгрен признается, что хотел показать Ибрагимовича прежде всего как человека.

"Я старался не сделать типичный "голливудский" байопик о спортсмене, героически преодолевающем все трудности, а сосредоточиться на его личности. Ему было одиноко, семьи не было рядом, он жил в пригороде, в котором никого не знал, ему не с кем было поговорить, оставалось только играть в видеоигры, приходя домой", — говорит он.

© Capella Film

Кадр из фильма "Я — Златан"

Кадр из фильма Я - Златан
1 из 3

Кадр из фильма "Я — Златан"

© Capella Film
© Capella Film

Сцена из фильма "Я — Златан"

Кадр из фильма Я - Златан
2 из 3

Сцена из фильма "Я — Златан"

© Capella Film
© Capella Film

Фрагмент из фильма "Я — Златан"

Кадр из фильма Я - Златан
3 из 3

Фрагмент из фильма "Я — Златан"

© Capella Film
1 из 3

Кадр из фильма "Я — Златан"

© Capella Film
2 из 3

Сцена из фильма "Я — Златан"

© Capella Film
3 из 3

Фрагмент из фильма "Я — Златан"

© Capella Film
"Отчасти это семейный фильм, но мне больше нравится другая формулировка: фильм для семьи, потому что он показывает разные точки зрения на ситуацию", — заключает режиссер.
Поэтому картина не только и не столько про футбол. Показаны отношения Златана с отцом, общение с тренерами, которые работали с будущим ведущим игроком сборной Швеции, взаимодействие с его легендарным агентом Мино Райола.
Кадр из фильма 355
20 января, 08:00Культура
Фильмы недели: драма с Бельмондо, женщины-невидимки и хиты фестивалей
 
КультураЛос-АнджелесШвецияЗлатан ИбрагимовичМэл ГибсонЗнаменитостиКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В США назвали цель новых санкций против России
08:36Посол в Японии обсудил с руководством Хоккайдо развитие гуманитарных связей
08:26Посол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и США
07:40Эксперт рассказал, сколько может приносить бюджету майнинг биткоинов
07:09При пожаре в Архангельской области погибли пять человек
07:01"Нет войне с Россией!" Украинцы вышли на улицу с требованием к Зеленскому
06:42Эксперт рассказал, где выгоднее всего майнить в России
06:35На Чукотке на девочку напала стая собак
06:27Посольство рассказало, как США подстрекают Украину к силовым авантюрам
06:17Нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при ОРВИ
05:27На Камчатке выявили первые случаи омикрон-штамма
05:24Вирусолог объяснил быстрое распространение омикрон-штамма
05:12В работе Instagram произошел сбой
05:06Россия перебросила в Белоруссию дивизион "Панцирей-С"
04:30Экономист напомнила, какие выплаты вырастут в 2022 году
04:28Politico узнал о страхе Зеленского из-за слов Байдена о России
04:18Вирусолог не исключил новые волны коронавируса
04:13Вильфанд предупредил москвичей о мартовской температуре
04:09Миниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за миллион фунтов
04:02В Мехико используют компонент "Спутника V" для ревакцинации
Лента новостейМолния
В США назвали цель новых санкций против РоссииПосол в Японии обсудил с руководством Хоккайдо развитие гуманитарных связейПосол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и СШАЭксперт рассказал, сколько может приносить бюджету майнинг биткоиновПри пожаре в Архангельской области погибли пять человек"Нет войне с Россией!" Украинцы вышли на улицу с требованием к ЗеленскомуЭксперт рассказал, где выгоднее всего майнить в РоссииНа Чукотке на девочку напала стая собакПосольство рассказало, как США подстрекают Украину к силовым авантюрамНарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при ОРВИНа Камчатке выявили первые случаи омикрон-штаммаВирусолог объяснил быстрое распространение омикрон-штаммаВ работе Instagram произошел сбойРоссия перебросила в Белоруссию дивизион "Панцирей-С"Экономист напомнила, какие выплаты вырастут в 2022 годуPolitico узнал о страхе Зеленского из-за слов Байдена о РоссииВирусолог не исключил новые волны коронавирусаВильфанд предупредил москвичей о мартовской температуреМиниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за миллион фунтовВ Мехико используют компонент "Спутника V" для ревакцинации