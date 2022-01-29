Как сделать из книги бестселлер и раскрыть преступление — в новинках кино

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Ромком, итальянская комедия, детектив и спортивная драма — в прокате. "Любовь как бестселлер" расскажет, как из посредственной книги сделать хит, "Исправь меня, если сможешь" поможет найти хорошее в любом человеке. В "Вальдо" Мел Гибсон выступит в роли скомпрометированной кинозвезды, а "Я — Златан" представит историю становления знаменитого футболиста. О лучших новинках кино — в материале РИА Новости.Писатель — рок-звездаРомантическая комедия "Любовь как бестселлер" — о начинающем британском писателе, который отправляется в неожиданный промотур по Мексике.Генри (Сэм Клафлин) опубликовал книгу "Чувственное сердце", критики ее не оценили, и она не стала бестселлером. Но спустя время Джен, агент Генри, говорит, что роман приобрел невероятную популярность. Правда, в Мексике. И настаивает на том, чтобы автор поехал туда на встречи с поклонниками.Пришлось согласиться. На месте он узнает, что переводчик — взбалмошная и нетерпеливая девушка Мария. К тому же она несколько модернизировала сюжет, превратив романтическую книгу в эротическую. Это объясняет количество восторженных поклонниц, которых Генри встречает на каждом шагу.Мария тоже не в восторге о того, что надо везде сопровождать Генри, который ни слова не понимает по-испански. У нее достаточно семейных драм как у матери-одиночки.Конечно, в путешествии герои лучше узнают и начнут понимать друг друга. Но все это — на фоне эмоциональных споров, побегов от обожающих фанаток и живописных пейзажей.Чтобы выделить ее на фоне других мелодрам, картину превратили в роуд-муви. Герои путешествуют по стране, и маленькие колоритные городки Мексики делают эту поездку запоминающейся.Добавьте сюда Клафлина, который и раньше доказывал, что может быть и романтическим ("С любовью, Рози", "До встречи с тобой"), и драматическим героем ("Голодные игры"). К тому же в атмосфере фильма заметен латиноамериканский флер. В итоге неожиданно получился смешной и увлекательный ромком.Необычная итальянская комедияТрогательная и дерзкая комедия Джорджо Пазотти "Исправь меня, если сможешь" удостоилась приза зрительских симпатий на недавнем кинофестивале RIFF. А теперь выходит в прокат.Священник Иван из Южного Тироля верит, что в каждом человеке есть доброта. Однажды к нему на реабилитацию попадает грубый и циничный неофашист Адам. На "перевоспитании" у Ивана уже имеются: исламский радикал-террорист Хали, алкоголик Густав, бывший чемпион по горным лыжам, и беременная мать-одиночка Сара. Когда к этой странной компании присоединяется Адам, Иван воодушевлен и намерен показать ему, какой тот хороший на самом деле. Вот только священнослужитель не ожидает, что общение с Адамом заставит его самого задуматься о вещах, прежде далеких от его мыслей. Кто кого перевоспитывает, станет понятно не сразу.Результат — захватывающая комедия в стиле Гая Ричи. Герои находятся в замкнутом пространстве монастыря и вынуждены искать общий язык. Они спорят, потом сближаются и понимают, что различия вероисповеданий или национальностей не важны в настоящей дружбе.Гротескные шутки следуют одна за другой. Жанры и стили смешиваются, интригуют. Особенно подкупает человечность героев, а также неоднозначность и противоречивость — это делает их яркими и запоминающимися. Таким же будет и финал.Дуэт детективовВ детективном триллере "Вальдо" Чарли Ханнэм и Мел Гибсон окажутся участниками истории про хитроумное убийство. Сюжет закручен, следить за ним интересно и смешно.Чарли Вальдо (Ханнэм) был одним из успешных детективов Лос-Анджелеса, но ушел в отставку и наслаждается отшельничеством: живет в трейлере вдали от цивилизации и дружит с цыпленком по имени Цыпа. Но его навещает бывшая подруга Лорена (Морена Баккарин), которая работает частным детективом, и предлагает Вальдо присоединиться к расследованию убийства.Дело в том, что популярный актер рейтингового шоу Аластар Пинч (Мел Гибсон) напился, а утром нашел свою жену убитой. В доме, кроме звезды, была только его маленькая дочь. Поэтому главный подозреваемый очевиден.Вальдо сначала отказывается, но потом к нему в трейлер заявляются какие-то бандиты и требуют держаться подальше от этого дела. Разумеется, бывший детектив из принципа берется за расследование. Герою придется узнать много нового о том, как снимают телешоу, воспитывают детей и очаровывают нянь.Фильм снят по первой книге из цикла американского сценариста и писателя Ховарда Майкла Гулда про отставного детектива из Лос-Анджелеса. Режиссер — Тим Киркби, который до этого снимал один из эпизодов сериала "Дрянь". Он то ностальгирует по старому Голливуду, то делает из картины экшн-боевик. А еще удачно использует крупные планы и диалоги, показывая очарование главных героев.Гибсон наслаждается перевоплощением и как будто снова играет в боевиках 1980-х, которые его прославили, — с неторопливой уверенностью и шармом. А Ханнэм, не пытаясь никому соответствовать и подражать, демонстрирует свой аутентичный талант.Спортивная легендаСпорт, литература и драма — из этого состоит фильм "Я — Златан", посвященный знаменитому футболисту Златану Ибрагимовичу и снятый по его автобиографии, написанной в соавторстве со шведским журналистом и писателем Давидом Лагеркранцем.Все знают футболиста как игрока лучших команд: "Интер", "Барселона", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед". Но картина рассказывает о юности и первых шагах в карьере, о том, как Ибрагимович начинал в профессиональном футболе. С детской команды выходцев из Югославии "Балкан" до юношеского состава шведского клуба "Мальмё" и амстердамского "Аякса".Режиссер Йенс Сьёгрен признается, что хотел показать Ибрагимовича прежде всего как человека."Отчасти это семейный фильм, но мне больше нравится другая формулировка: фильм для семьи, потому что он показывает разные точки зрения на ситуацию", — заключает режиссер.Поэтому картина не только и не столько про футбол. Показаны отношения Златана с отцом, общение с тренерами, которые работали с будущим ведущим игроком сборной Швеции, взаимодействие с его легендарным агентом Мино Райола.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Ромком, итальянская комедия, детектив и спортивная драма — в прокате. "Любовь как бестселлер" расскажет, как из посредственной книги сделать хит, "Исправь меня, если сможешь" поможет найти хорошее в любом человеке. В "Вальдо" Мел Гибсон выступит в роли скомпрометированной кинозвезды, а "Я — Златан" представит историю становления знаменитого футболиста. О лучших новинках кино — в материале РИА Новости.
Писатель — рок-звезда
Романтическая комедия "Любовь как бестселлер" — о начинающем британском писателе, который отправляется в неожиданный промотур по Мексике.
Генри (Сэм Клафлин) опубликовал книгу "Чувственное сердце", критики ее не оценили, и она не стала бестселлером. Но спустя время Джен, агент Генри, говорит, что роман приобрел невероятную популярность. Правда, в Мексике. И настаивает на том, чтобы автор поехал туда на встречи с поклонниками.
Вероника Эчеги и Сэм Клафлин в фильме "Любовь как бестселлер"
Пришлось согласиться. На месте он узнает, что переводчик — взбалмошная и нетерпеливая девушка Мария. К тому же она несколько модернизировала сюжет, превратив романтическую книгу в эротическую. Это объясняет количество восторженных поклонниц, которых Генри встречает на каждом шагу.
Вероника Эчеги и Сэм Клафлин в фильме "Любовь как бестселлер"
"Это необычная мелодрама о типичной женщине. Мария — очень сильная героиня. Ее цель — стать писательницей, она не ищет напарника, скорее наоборот. Любовь зарождается неожиданно, как в классическом фильме Билли Уайлдера", — объясняет режиссер Аналейне Каль-и-Майор.
Сэм Клафлин и Вероника Эчеги в фильме "Любовь как бестселлер"
Чтобы выделить ее на фоне других мелодрам, картину превратили в роуд-муви. Герои путешествуют по стране, и маленькие колоритные городки Мексики делают эту поездку запоминающейся.
Добавьте сюда Клафлина, который и раньше доказывал, что может быть и романтическим ("С любовью, Рози", "До встречи с тобой"), и драматическим героем ("Голодные игры"). К тому же в атмосфере фильма заметен латиноамериканский флер. В итоге неожиданно получился смешной и увлекательный ромком.
Священник Иван из Южного Тироля верит, что в каждом человеке есть доброта. Однажды к нему на реабилитацию попадает грубый и циничный неофашист Адам. На "перевоспитании" у Ивана уже имеются: исламский радикал-террорист Хали, алкоголик Густав, бывший чемпион по горным лыжам, и беременная мать-одиночка Сара.
Когда к этой странной компании присоединяется Адам, Иван воодушевлен и намерен показать ему, какой тот хороший на самом деле. Вот только священнослужитель не ожидает, что общение с Адамом заставит его самого задуматься о вещах, прежде далеких от его мыслей. Кто кого перевоспитывает, станет понятно не сразу.
Результат — захватывающая комедия в стиле Гая Ричи. Герои находятся в замкнутом пространстве монастыря и вынуждены искать общий язык. Они спорят, потом сближаются и понимают, что различия вероисповеданий или национальностей не важны в настоящей дружбе.
Гротескные шутки следуют одна за другой. Жанры и стили смешиваются, интригуют. Особенно подкупает человечность героев, а также неоднозначность и противоречивость — это делает их яркими и запоминающимися. Таким же будет и финал.
В детективном триллере "Вальдо" Чарли Ханнэм и Мел Гибсон окажутся участниками истории про хитроумное убийство. Сюжет закручен, следить за ним интересно и смешно.
Чарли Вальдо (Ханнэм) был одним из успешных детективов Лос-Анджелеса, но ушел в отставку и наслаждается отшельничеством: живет в трейлере вдали от цивилизации и дружит с цыпленком по имени Цыпа. Но его навещает бывшая подруга Лорена (Морена Баккарин), которая работает частным детективом, и предлагает Вальдо присоединиться к расследованию убийства.
Дело в том, что популярный актер рейтингового шоу Аластар Пинч (Мел Гибсон) напился, а утром нашел свою жену убитой. В доме, кроме звезды, была только его маленькая дочь. Поэтому главный подозреваемый очевиден.
Вальдо сначала отказывается, но потом к нему в трейлер заявляются какие-то бандиты и требуют держаться подальше от этого дела. Разумеется, бывший детектив из принципа берется за расследование. Герою придется узнать много нового о том, как снимают телешоу, воспитывают детей и очаровывают нянь.
Фильм снят по первой книге из цикла американского сценариста и писателя Ховарда Майкла Гулда про отставного детектива из Лос-Анджелеса. Режиссер — Тим Киркби, который до этого снимал один из эпизодов сериала "Дрянь". Он то ностальгирует по старому Голливуду, то делает из картины экшн-боевик. А еще удачно использует крупные планы и диалоги, показывая очарование главных героев.
Гибсон наслаждается перевоплощением и как будто снова играет в боевиках 1980-х, которые его прославили, — с неторопливой уверенностью и шармом. А Ханнэм, не пытаясь никому соответствовать и подражать, демонстрирует свой аутентичный талант.
Спорт, литература и драма — из этого состоит фильм "Я — Златан", посвященный знаменитому футболисту Златану Ибрагимовичу и снятый по его автобиографии, написанной в соавторстве со шведским журналистом и писателем Давидом Лагеркранцем.
Все знают футболиста как игрока лучших команд: "Интер", "Барселона", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед". Но картина рассказывает о юности и первых шагах в карьере, о том, как Ибрагимович начинал в профессиональном футболе. С детской команды выходцев из Югославии "Балкан" до юношеского состава шведского клуба "Мальмё" и амстердамского "Аякса".
Режиссер Йенс Сьёгрен признается, что хотел показать Ибрагимовича прежде всего как человека.
"Я старался не сделать типичный "голливудский" байопик о спортсмене, героически преодолевающем все трудности, а сосредоточиться на его личности. Ему было одиноко, семьи не было рядом, он жил в пригороде, в котором никого не знал, ему не с кем было поговорить, оставалось только играть в видеоигры, приходя домой", — говорит он.
"Отчасти это семейный фильм, но мне больше нравится другая формулировка: фильм для семьи, потому что он показывает разные точки зрения на ситуацию", — заключает режиссер.
Поэтому картина не только и не столько про футбол. Показаны отношения Златана с отцом, общение с тренерами, которые работали с будущим ведущим игроком сборной Швеции, взаимодействие с его легендарным агентом Мино Райола.
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