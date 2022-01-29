https://ria.ru/20220129/kino-1769847789.html

Как сделать из книги бестселлер и раскрыть преступление — в новинках кино

Как сделать из книги бестселлер и раскрыть преступление — в новинках кино - РИА Новости, 29.01.2022

Как сделать из книги бестселлер и раскрыть преступление — в новинках кино

Ромком, итальянская комедия, детектив и спортивная драма — в прокате. "Любовь как бестселлер" расскажет, как из посредственной книги сделать хит, "Исправь меня, РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T08:00

2022-01-29T08:00

2022-01-29T08:00

лос-анджелес

швеция

златан ибрагимович

мэл гибсон

культура

знаменитости

кино и сериалы

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Ромком, итальянская комедия, детектив и спортивная драма — в прокате. "Любовь как бестселлер" расскажет, как из посредственной книги сделать хит, "Исправь меня, если сможешь" поможет найти хорошее в любом человеке. В "Вальдо" Мел Гибсон выступит в роли скомпрометированной кинозвезды, а "Я — Златан" представит историю становления знаменитого футболиста. О лучших новинках кино — в материале РИА Новости.Писатель — рок-звездаРомантическая комедия "Любовь как бестселлер" — о начинающем британском писателе, который отправляется в неожиданный промотур по Мексике.Генри (Сэм Клафлин) опубликовал книгу "Чувственное сердце", критики ее не оценили, и она не стала бестселлером. Но спустя время Джен, агент Генри, говорит, что роман приобрел невероятную популярность. Правда, в Мексике. И настаивает на том, чтобы автор поехал туда на встречи с поклонниками.Пришлось согласиться. На месте он узнает, что переводчик — взбалмошная и нетерпеливая девушка Мария. К тому же она несколько модернизировала сюжет, превратив романтическую книгу в эротическую. Это объясняет количество восторженных поклонниц, которых Генри встречает на каждом шагу.Мария тоже не в восторге о того, что надо везде сопровождать Генри, который ни слова не понимает по-испански. У нее достаточно семейных драм как у матери-одиночки.Конечно, в путешествии герои лучше узнают и начнут понимать друг друга. Но все это — на фоне эмоциональных споров, побегов от обожающих фанаток и живописных пейзажей.Чтобы выделить ее на фоне других мелодрам, картину превратили в роуд-муви. Герои путешествуют по стране, и маленькие колоритные городки Мексики делают эту поездку запоминающейся.Добавьте сюда Клафлина, который и раньше доказывал, что может быть и романтическим ("С любовью, Рози", "До встречи с тобой"), и драматическим героем ("Голодные игры"). К тому же в атмосфере фильма заметен латиноамериканский флер. В итоге неожиданно получился смешной и увлекательный ромком.Необычная итальянская комедияТрогательная и дерзкая комедия Джорджо Пазотти "Исправь меня, если сможешь" удостоилась приза зрительских симпатий на недавнем кинофестивале RIFF. А теперь выходит в прокат.Священник Иван из Южного Тироля верит, что в каждом человеке есть доброта. Однажды к нему на реабилитацию попадает грубый и циничный неофашист Адам. На "перевоспитании" у Ивана уже имеются: исламский радикал-террорист Хали, алкоголик Густав, бывший чемпион по горным лыжам, и беременная мать-одиночка Сара. Когда к этой странной компании присоединяется Адам, Иван воодушевлен и намерен показать ему, какой тот хороший на самом деле. Вот только священнослужитель не ожидает, что общение с Адамом заставит его самого задуматься о вещах, прежде далеких от его мыслей. Кто кого перевоспитывает, станет понятно не сразу.Результат — захватывающая комедия в стиле Гая Ричи. Герои находятся в замкнутом пространстве монастыря и вынуждены искать общий язык. Они спорят, потом сближаются и понимают, что различия вероисповеданий или национальностей не важны в настоящей дружбе.Гротескные шутки следуют одна за другой. Жанры и стили смешиваются, интригуют. Особенно подкупает человечность героев, а также неоднозначность и противоречивость — это делает их яркими и запоминающимися. Таким же будет и финал.Дуэт детективовВ детективном триллере "Вальдо" Чарли Ханнэм и Мел Гибсон окажутся участниками истории про хитроумное убийство. Сюжет закручен, следить за ним интересно и смешно.Чарли Вальдо (Ханнэм) был одним из успешных детективов Лос-Анджелеса, но ушел в отставку и наслаждается отшельничеством: живет в трейлере вдали от цивилизации и дружит с цыпленком по имени Цыпа. Но его навещает бывшая подруга Лорена (Морена Баккарин), которая работает частным детективом, и предлагает Вальдо присоединиться к расследованию убийства.Дело в том, что популярный актер рейтингового шоу Аластар Пинч (Мел Гибсон) напился, а утром нашел свою жену убитой. В доме, кроме звезды, была только его маленькая дочь. Поэтому главный подозреваемый очевиден.Вальдо сначала отказывается, но потом к нему в трейлер заявляются какие-то бандиты и требуют держаться подальше от этого дела. Разумеется, бывший детектив из принципа берется за расследование. Герою придется узнать много нового о том, как снимают телешоу, воспитывают детей и очаровывают нянь.Фильм снят по первой книге из цикла американского сценариста и писателя Ховарда Майкла Гулда про отставного детектива из Лос-Анджелеса. Режиссер — Тим Киркби, который до этого снимал один из эпизодов сериала "Дрянь". Он то ностальгирует по старому Голливуду, то делает из картины экшн-боевик. А еще удачно использует крупные планы и диалоги, показывая очарование главных героев.Гибсон наслаждается перевоплощением и как будто снова играет в боевиках 1980-х, которые его прославили, — с неторопливой уверенностью и шармом. А Ханнэм, не пытаясь никому соответствовать и подражать, демонстрирует свой аутентичный талант.Спортивная легендаСпорт, литература и драма — из этого состоит фильм "Я — Златан", посвященный знаменитому футболисту Златану Ибрагимовичу и снятый по его автобиографии, написанной в соавторстве со шведским журналистом и писателем Давидом Лагеркранцем.Все знают футболиста как игрока лучших команд: "Интер", "Барселона", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед". Но картина рассказывает о юности и первых шагах в карьере, о том, как Ибрагимович начинал в профессиональном футболе. С детской команды выходцев из Югославии "Балкан" до юношеского состава шведского клуба "Мальмё" и амстердамского "Аякса".Режиссер Йенс Сьёгрен признается, что хотел показать Ибрагимовича прежде всего как человека."Отчасти это семейный фильм, но мне больше нравится другая формулировка: фильм для семьи, потому что он показывает разные точки зрения на ситуацию", — заключает режиссер.Поэтому картина не только и не столько про футбол. Показаны отношения Златана с отцом, общение с тренерами, которые работали с будущим ведущим игроком сборной Швеции, взаимодействие с его легендарным агентом Мино Райола.

https://ria.ru/20220120/kino-1768615626.html

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лос-анджелес, швеция, златан ибрагимович, мэл гибсон, знаменитости, кино и сериалы