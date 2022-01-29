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Президент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"
Президент Хорватии назвал премьера "украинским агентом" - РИА Новости, 30.01.2022
Президент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил в эфире телеканала RTL, что премьер Андрей Пленкович ведет себя как "агент Украины" и "пешка", которая идет туда, где... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-29T23:41
2022-01-30T00:17
в мире
украина
хорватия
евросоюз
нато
мид украины
андрей пленкович
россия
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БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил в эфире телеканала RTL, что премьер Андрей Пленкович ведет себя как "агент Украины" и "пешка", которая идет туда, где ей не место, указывая на рабочий визит главы кабмина в декабре в Киев.Президент Миланович 25 января заявил, что Хорватия в случае эскалации на Украине отзовет своих военных из сил НАТО в Восточной Европе. По его словам, "это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики". МИД Украины назвал недопустимыми эти слова, заявил, что они идут вразрез с официальной позицией страны, и потребовал опровержения. В тот же Миланович попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист". Премьер Пленкович извинился перед Киевом за слова президента и назвал их чушью. Он уточнил, хорватский контингент ранее планово вернулся из Польши."Не собираюсь извиняться. Глава правительства – обычная пешка, которая идет туда, где ей не место. Он это делал и во время (экс-президента Хорватии) Колинды Грабар-Китарович, которая пыталась, когда украинская власть не была еще такой милитаристски настроенной, что неразумно, это не Сербия, а Россия с другой стороны. Так, Грабар-Китарович пыталась дипломатическим тоном выстроить нечто с РФ, а Пленкович – наоборот", - подчеркнул Миланович.По словам президента, не только он, но и хорватское правительство оказалось на странице "Миротворца"."Потому что оно (правительство) имеет слишком близкие отношения с Советским Союзом, о Боже, с Россией. Недавно там был и (глава МИД Гордан) Грлич-Радман, который везде представляется как министр иностранных дел и говорит, что я не представляю государство, а он представляет. Мелкий слуга Пленковича, он был в Москве у (главы МИД РФ Сергея) Лаврова и пригласил (президента РФ Владимира) Путина в Хорватию", - отметил Миланович и добавил, что ожидает от украинского правительства, что оно "приведет в порядок экстремистский сайт".Премьер Хорватии Андрей Пленкович в декабре посетил Киев, где с президентом Украины Владимиром Зеленским подписал совместную декларацию по европейской перспективе Украины. Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Хорватией в рамках стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Евросоюзе. Граждане Хорватии критически и саркастически комментировали визит главы кабмина в соцсетях правительства, а президент страны Зоран Миланович назвал поездку "шарлатанством" на фоне напряженности на границах Украины.
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в мире, украина, хорватия, евросоюз, нато, мид украины, андрей пленкович, россия
23:41 29.01.2022 (обновлено: 00:17 30.01.2022)
 
Президент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"

Президент Хорватии Миланович назвал премьера "украинским агентом"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВид Загреба, Хорватия
Вид Загреба, Хорватия - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вид Загреба, Хорватия
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БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил в эфире телеканала RTL, что премьер Андрей Пленкович ведет себя как "агент Украины" и "пешка", которая идет туда, где ей не место, указывая на рабочий визит главы кабмина в декабре в Киев.
Президент Миланович 25 января заявил, что Хорватия в случае эскалации на Украине отзовет своих военных из сил НАТО в Восточной Европе. По его словам, "это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики". МИД Украины назвал недопустимыми эти слова, заявил, что они идут вразрез с официальной позицией страны, и потребовал опровержения. В тот же Миланович попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист". Премьер Пленкович извинился перед Киевом за слова президента и назвал их чушью. Он уточнил, хорватский контингент ранее планово вернулся из Польши.

"Пленкович пусть извиняется. Он ведет себя как украинский агент. А я – как президент Хорватии. Это огромная разница. Я не снюхался с русскими. Я никогда там не был с рабочим визитом, ни разу не попил кофе с российским послом", - сказал хорватский президент.

"Не собираюсь извиняться. Глава правительства – обычная пешка, которая идет туда, где ей не место. Он это делал и во время (экс-президента Хорватии) Колинды Грабар-Китарович, которая пыталась, когда украинская власть не была еще такой милитаристски настроенной, что неразумно, это не Сербия, а Россия с другой стороны. Так, Грабар-Китарович пыталась дипломатическим тоном выстроить нечто с РФ, а Пленкович – наоборот", - подчеркнул Миланович.
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По словам президента, не только он, но и хорватское правительство оказалось на странице "Миротворца".
"Потому что оно (правительство) имеет слишком близкие отношения с Советским Союзом, о Боже, с Россией. Недавно там был и (глава МИД Гордан) Грлич-Радман, который везде представляется как министр иностранных дел и говорит, что я не представляю государство, а он представляет. Мелкий слуга Пленковича, он был в Москве у (главы МИД РФ Сергея) Лаврова и пригласил (президента РФ Владимира) Путина в Хорватию", - отметил Миланович и добавил, что ожидает от украинского правительства, что оно "приведет в порядок экстремистский сайт".
Премьер Хорватии Андрей Пленкович в декабре посетил Киев, где с президентом Украины Владимиром Зеленским подписал совместную декларацию по европейской перспективе Украины. Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Хорватией в рамках стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Евросоюзе. Граждане Хорватии критически и саркастически комментировали визит главы кабмина в соцсетях правительства, а президент страны Зоран Миланович назвал поездку "шарлатанством" на фоне напряженности на границах Украины.
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