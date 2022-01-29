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Кандидатуру президента Италии Маттареллы согласовали для переизбрания
Кандидатуру президента Италии Маттареллы согласовали для переизбрания - РИА Новости, 29.01.2022
Кандидатуру президента Италии Маттареллы согласовали для переизбрания
Седьмой тур голосования на выборах президента Италии в субботу завершился безрезультатно, однако лидеры ведущих политических сил страны согласовали кандидатуру... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T15:39
2022-01-29T15:44
италия
в мире
рим
марио драги
серджо маттарелла
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РИМ, 29 янв – РИА Новости. Седьмой тур голосования на выборах президента Италии в субботу завершился безрезультатно, однако лидеры ведущих политических сил страны согласовали кандидатуру действующего президента Серджо Маттареллы для переизбрания на высший государственный пост, сообщили журналистам видные представители парламентских партий.В ходе подсчета голосов, прямую видеотрансляцию которого вела Палата депутатов, большинство бюллетеней – 387 - были поданы за Маттареллу. Однако необходимое для избрания нового президента большинство в 505 голосов достигнуто не было.Исход голосования был предрешен, поскольку лидеры ведущих партий до начала седьмого тура так и не смогли согласовать приемлемую для большинства выборщиков кандидатуру на пост главы итальянского государства. Однако уже во время голосования в Палате депутатов наметился выход из нынешнего политического кризиса.Сначала местные СМИ сообщили, что премьер-министр Италии Марио Драги утром провел получасовую беседу с президентом республики Серджо Маттареллой, полномочия которого истекают в начале февраля. Затем из информированных источников стало известно, что премьер попросил главу государства дать свое согласие на переизбрание. Согласно этой информации, Драги убежден, что в сложившихся условиях переизбрание Маттареллы послужило бы "благу и стабильности страны". После этого глава правительства обсудил такую перспективу с лидерами правящих партий.На состоявшемся в Риме экстренном совещании руководители ведущих политических сил страны согласовали кандидатуру Маттареллы для переизбрания президентом Италии. Это подтвердил журналистам на выходе из парламентского Дворца Монтечиторио министр здравоохранения, один из лидеров левых сил Роберто Сперанца. Он сказал, что такое решение вызывает "большую радость". В свою очередь лидер центристской партии "Живая Италия", экс-премьер Маттао Ренци назвал такой выбор "отличной новостью для Италии".Ожидается, что в ближайшее время руководители партийных групп в национальном парламенте встретятся в Квиринальском дворце с Маттареллой и разъяснят ему свою позицию.Согласно статье 83 конституции Италии, президент республики "избирается парламентом на совместном заседании его членов", в котором участвуют также делегаты ото всех 20 областей страны. Всего выборщиков 1009 - 630 депутатов, 321 сенатор и 58 региональных делегатов. Избрание главы государства "проводится тайным голосованием большинством в две трети собрания". Однако после третьего тура для избрания достаточно набрать абсолютное большинство, то есть 505 голосов.Восьмой тур голосования на выборах президента Италии начнется в 16.30 (18.30 мск).
https://ria.ru/20220128/nato-1770033617.html
https://ria.ru/20220126/gaz-1769602764.html
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италия, в мире, рим, марио драги, серджо маттарелла
15:39 29.01.2022 (обновлено: 15:44 29.01.2022)
 
Кандидатуру президента Италии Маттареллы согласовали для переизбрания

Партийные лидеры Италии согласовали кандидатуру президента Маттареллы для переизбрания

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Италии Серджио Маттарелла
Президент Италии Серджио Маттарелла - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Италии Серджио Маттарелла
Читать ria.ru в
РИМ, 29 янв – РИА Новости. Седьмой тур голосования на выборах президента Италии в субботу завершился безрезультатно, однако лидеры ведущих политических сил страны согласовали кандидатуру действующего президента Серджо Маттареллы для переизбрания на высший государственный пост, сообщили журналистам видные представители парламентских партий.
В ходе подсчета голосов, прямую видеотрансляцию которого вела Палата депутатов, большинство бюллетеней – 387 - были поданы за Маттареллу. Однако необходимое для избрания нового президента большинство в 505 голосов достигнуто не было.
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Исход голосования был предрешен, поскольку лидеры ведущих партий до начала седьмого тура так и не смогли согласовать приемлемую для большинства выборщиков кандидатуру на пост главы итальянского государства. Однако уже во время голосования в Палате депутатов наметился выход из нынешнего политического кризиса.
Сначала местные СМИ сообщили, что премьер-министр Италии Марио Драги утром провел получасовую беседу с президентом республики Серджо Маттареллой, полномочия которого истекают в начале февраля. Затем из информированных источников стало известно, что премьер попросил главу государства дать свое согласие на переизбрание. Согласно этой информации, Драги убежден, что в сложившихся условиях переизбрание Маттареллы послужило бы "благу и стабильности страны". После этого глава правительства обсудил такую перспективу с лидерами правящих партий.
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На состоявшемся в Риме экстренном совещании руководители ведущих политических сил страны согласовали кандидатуру Маттареллы для переизбрания президентом Италии. Это подтвердил журналистам на выходе из парламентского Дворца Монтечиторио министр здравоохранения, один из лидеров левых сил Роберто Сперанца. Он сказал, что такое решение вызывает "большую радость". В свою очередь лидер центристской партии "Живая Италия", экс-премьер Маттао Ренци назвал такой выбор "отличной новостью для Италии".
Ожидается, что в ближайшее время руководители партийных групп в национальном парламенте встретятся в Квиринальском дворце с Маттареллой и разъяснят ему свою позицию.
Согласно статье 83 конституции Италии, президент республики "избирается парламентом на совместном заседании его членов", в котором участвуют также делегаты ото всех 20 областей страны. Всего выборщиков 1009 - 630 депутатов, 321 сенатор и 58 региональных делегатов. Избрание главы государства "проводится тайным голосованием большинством в две трети собрания". Однако после третьего тура для избрания достаточно набрать абсолютное большинство, то есть 505 голосов.
Восьмой тур голосования на выборах президента Италии начнется в 16.30 (18.30 мск).
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