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Религия
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Муфтий Москвы: нельзя воспринимать марафоны как "волшебную таблетку"
Муфтий Москвы: нельзя воспринимать марафоны как "волшебную таблетку" - РИА Новости, 29.01.2022
Муфтий Москвы: нельзя воспринимать марафоны как "волшебную таблетку"
Муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов предостерег от того, чтобы воспринимать личностные тренинги и марафоны как "волшебную... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T10:08
2022-01-29T10:08
религия
москва
ильдар аляутдинов
религия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов предостерег от того, чтобы воспринимать личностные тренинги и марафоны как "волшебную таблетку", которая решит все их проблемы."Тенденция роста обучающих курсов раскрывает глубинные процессы в обществе. Многие не хотят и не готовы прилагать усилия для достижения своих целей. Такие люди воспринимают марафоны и тренинги как волшебную таблетку, способную решить все их проблемы.... Сейчас реальность такова, что в массовом информационном потоке достаточно сложно выявить действительно стоящий, полезный продукт. И проблема не только в том, что люди обманываются и теряют деньги. К сожалению, это приводит к еще большему опустошению человеческих душ", - сказал муфтий РИА Новости.Если одни марафоны и курсы помогают людям приобрести новые навыки и выйти на путь развития, то другие несут весьма сомнительную пользу, полагает муфтий. "Намного легче поверить в то, что, купив марафон за 2-3 тысячи, можно за месяц стать успешным и богатым. И причины этого разные", - добавил он.Ислам, подчеркнул Аляутдинов, призывает к поиску знаний и работе над собой, а верующий всегда и везде должен быть на пути развития и роста."В то же время важно осознавать ответственность за выбранный путь: дозволен ли он, действительно ли несет пользу, не призывает ли к запретному? В исламе нет отрешенности от мирского, но есть понимание того, что желаемое достигается только усердным трудом и искренним упованием на Всевышнего. Нельзя достичь желаемого без труда и усердия! Даже полученные знания важно правильно использовать и постоянно развивать", - заключил глава Духовного управления мусульман Москвы. Но это, по его мнению - та реальность, которую, к сожалению, не все готовы принять.
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москва, ильдар аляутдинов, религия
10:08 29.01.2022
 
Муфтий Москвы: нельзя воспринимать марафоны как "волшебную таблетку"

Муфтий Москвы Аляутдинов: личностные тренинги — не "волшебная таблетка" от проблем

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМуфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов предостерег от того, чтобы воспринимать личностные тренинги и марафоны как "волшебную таблетку", которая решит все их проблемы.
"Тенденция роста обучающих курсов раскрывает глубинные процессы в обществе. Многие не хотят и не готовы прилагать усилия для достижения своих целей. Такие люди воспринимают марафоны и тренинги как волшебную таблетку, способную решить все их проблемы.... Сейчас реальность такова, что в массовом информационном потоке достаточно сложно выявить действительно стоящий, полезный продукт. И проблема не только в том, что люди обманываются и теряют деньги. К сожалению, это приводит к еще большему опустошению человеческих душ", - сказал муфтий РИА Новости.
Если одни марафоны и курсы помогают людям приобрести новые навыки и выйти на путь развития, то другие несут весьма сомнительную пользу, полагает муфтий. "Намного легче поверить в то, что, купив марафон за 2-3 тысячи, можно за месяц стать успешным и богатым. И причины этого разные", - добавил он.
Ислам, подчеркнул Аляутдинов, призывает к поиску знаний и работе над собой, а верующий всегда и везде должен быть на пути развития и роста.
"В то же время важно осознавать ответственность за выбранный путь: дозволен ли он, действительно ли несет пользу, не призывает ли к запретному? В исламе нет отрешенности от мирского, но есть понимание того, что желаемое достигается только усердным трудом и искренним упованием на Всевышнего. Нельзя достичь желаемого без труда и усердия! Даже полученные знания важно правильно использовать и постоянно развивать", - заключил глава Духовного управления мусульман Москвы. Но это, по его мнению - та реальность, которую, к сожалению, не все готовы принять.
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