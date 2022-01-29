https://ria.ru/20220129/islam-1770106707.html

Муфтий Москвы: нельзя воспринимать марафоны как "волшебную таблетку"

Муфтий Москвы: нельзя воспринимать марафоны как "волшебную таблетку" - РИА Новости, 29.01.2022

Муфтий Москвы: нельзя воспринимать марафоны как "волшебную таблетку"

Муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов предостерег от того, чтобы воспринимать личностные тренинги и марафоны как "волшебную... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T10:08

2022-01-29T10:08

2022-01-29T10:08

религия

москва

ильдар аляутдинов

религия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов предостерег от того, чтобы воспринимать личностные тренинги и марафоны как "волшебную таблетку", которая решит все их проблемы."Тенденция роста обучающих курсов раскрывает глубинные процессы в обществе. Многие не хотят и не готовы прилагать усилия для достижения своих целей. Такие люди воспринимают марафоны и тренинги как волшебную таблетку, способную решить все их проблемы.... Сейчас реальность такова, что в массовом информационном потоке достаточно сложно выявить действительно стоящий, полезный продукт. И проблема не только в том, что люди обманываются и теряют деньги. К сожалению, это приводит к еще большему опустошению человеческих душ", - сказал муфтий РИА Новости.Если одни марафоны и курсы помогают людям приобрести новые навыки и выйти на путь развития, то другие несут весьма сомнительную пользу, полагает муфтий. "Намного легче поверить в то, что, купив марафон за 2-3 тысячи, можно за месяц стать успешным и богатым. И причины этого разные", - добавил он.Ислам, подчеркнул Аляутдинов, призывает к поиску знаний и работе над собой, а верующий всегда и везде должен быть на пути развития и роста."В то же время важно осознавать ответственность за выбранный путь: дозволен ли он, действительно ли несет пользу, не призывает ли к запретному? В исламе нет отрешенности от мирского, но есть понимание того, что желаемое достигается только усердным трудом и искренним упованием на Всевышнего. Нельзя достичь желаемого без труда и усердия! Даже полученные знания важно правильно использовать и постоянно развивать", - заключил глава Духовного управления мусульман Москвы. Но это, по его мнению - та реальность, которую, к сожалению, не все готовы принять.

https://ria.ru/20220128/sovfed-1770024888.html

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москва, ильдар аляутдинов, религия