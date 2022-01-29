16:12 29.01.2022 (обновлено: 16:43 29.01.2022)
Митрополит Иларион выступил за запрет интим-магазинов
Митрополит Иларион выступил за запрет интим-магазинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Русская православная церковь выступает против любых форм разврата, в том числе и "магазинов для взрослых", заявил председатель синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Так он ответил на вопрос зрителя, пожаловавшегося на то, что секс-шопов становится все больше и их вывески привлекают внимание детей.
По мнению митрополита Илариона, такие магазины нужно вообще запретить.
"Позиция Церкви по всем этим вопросам является очень ясной и очень однозначной, мы выступаем против половой распущенности, мы выступаем против разврата в любых его формах, а такие так называемые "магазины для взрослых" — это не что иное как узаконенный разврат", — сказал он.
Архиерей отметил, что церковь не может диктовать власти, что разрешать и что запрещать, в частности, не может потребовать закрыть подобные заведения или хотя бы регулировать вывески на них. Но тем не менее она может давать советы и всегда выражает свою позицию, заключил глава ОВЦС.