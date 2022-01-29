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Религия
https://ria.ru/20220129/intim-magaziny-1770134728.html
Митрополит Иларион выступил за запрет интим-магазинов
Митрополит Иларион выступил за запрет интим-магазинов - РИА Новости, 29.01.2022
Митрополит Иларион выступил за запрет интим-магазинов
Русская православная церковь выступает против любых форм разврата, в том числе и "магазинов для взрослых", заявил председатель синодального Отдела внешних... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T16:12
2022-01-29T16:43
религия
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Русская православная церковь выступает против любых форм разврата, в том числе и "магазинов для взрослых", заявил председатель синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Так он ответил на вопрос зрителя, пожаловавшегося на то, что секс-шопов становится все больше и их вывески привлекают внимание детей.По мнению митрополита Илариона, такие магазины нужно вообще запретить."Позиция Церкви по всем этим вопросам является очень ясной и очень однозначной, мы выступаем против половой распущенности, мы выступаем против разврата в любых его формах, а такие так называемые "магазины для взрослых" — это не что иное как узаконенный разврат", — сказал он.Архиерей отметил, что церковь не может диктовать власти, что разрешать и что запрещать, в частности, не может потребовать закрыть подобные заведения или хотя бы регулировать вывески на них. Но тем не менее она может давать советы и всегда выражает свою позицию, заключил глава ОВЦС.
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русская православная церковь, московский патриархат
16:12 29.01.2022 (обновлено: 16:43 29.01.2022)
 
Митрополит Иларион выступил за запрет интим-магазинов

Митрополит Иларион выступил за запрет интим-магазинов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Русская православная церковь выступает против любых форм разврата, в том числе и "магазинов для взрослых", заявил председатель синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Так он ответил на вопрос зрителя, пожаловавшегося на то, что секс-шопов становится все больше и их вывески привлекают внимание детей.
По мнению митрополита Илариона, такие магазины нужно вообще запретить.
"Позиция Церкви по всем этим вопросам является очень ясной и очень однозначной, мы выступаем против половой распущенности, мы выступаем против разврата в любых его формах, а такие так называемые "магазины для взрослых" — это не что иное как узаконенный разврат", — сказал он.
Архиерей отметил, что церковь не может диктовать власти, что разрешать и что запрещать, в частности, не может потребовать закрыть подобные заведения или хотя бы регулировать вывески на них. Но тем не менее она может давать советы и всегда выражает свою позицию, заключил глава ОВЦС.
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РелигияРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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