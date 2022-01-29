https://ria.ru/20220129/intim-magaziny-1770134728.html

Митрополит Иларион выступил за запрет интим-магазинов

Митрополит Иларион выступил за запрет интим-магазинов - РИА Новости, 29.01.2022

Митрополит Иларион выступил за запрет интим-магазинов

Русская православная церковь выступает против любых форм разврата, в том числе и "магазинов для взрослых", заявил председатель синодального Отдела внешних... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T16:12

2022-01-29T16:12

2022-01-29T16:43

религия

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Русская православная церковь выступает против любых форм разврата, в том числе и "магазинов для взрослых", заявил председатель синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Так он ответил на вопрос зрителя, пожаловавшегося на то, что секс-шопов становится все больше и их вывески привлекают внимание детей.По мнению митрополита Илариона, такие магазины нужно вообще запретить."Позиция Церкви по всем этим вопросам является очень ясной и очень однозначной, мы выступаем против половой распущенности, мы выступаем против разврата в любых его формах, а такие так называемые "магазины для взрослых" — это не что иное как узаконенный разврат", — сказал он.Архиерей отметил, что церковь не может диктовать власти, что разрешать и что запрещать, в частности, не может потребовать закрыть подобные заведения или хотя бы регулировать вывески на них. Но тем не менее она может давать советы и всегда выражает свою позицию, заключил глава ОВЦС.

https://ria.ru/20220121/rpts-1768891707.html

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русская православная церковь, московский патриархат