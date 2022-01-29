https://ria.ru/20220129/internet-1770120796.html
Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в интернете
Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в интернете - РИА Новости, 29.01.2022
Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в интернете
Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T13:14
2022-01-29T13:14
2022-01-29T13:24
владимир путин
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних, сообщается на сайте кабмина."Администрации Президента РФ рассмотреть ... предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки", - говорится в сообщении.
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владимир путин, общество, технологии, россия
13:14 29.01.2022 (обновлено: 13:24 29.01.2022)
Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в интернете
Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в интернете для защиты детей