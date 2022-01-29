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Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в интернете
Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в интернете - РИА Новости, 29.01.2022
Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в интернете
Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T13:14
2022-01-29T13:24
владимир путин
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних, сообщается на сайте кабмина."Администрации Президента РФ рассмотреть ... предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки", - говорится в сообщении.
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владимир путин, общество, технологии, россия
13:14 29.01.2022 (обновлено: 13:24 29.01.2022)
 
Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в интернете

Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в интернете для защиты детей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних, сообщается на сайте кабмина.
"Администрации Президента РФ рассмотреть ... предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки", - говорится в сообщении.
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 19:58
Правительство выделит средства на спутниковую связь для интернета
 
Владимир ПутинОбществоТехнологииРоссия
 
 
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