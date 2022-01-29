https://ria.ru/20220129/internet-1770120796.html

Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в интернете

Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в интернете - РИА Новости, 29.01.2022

Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в интернете

Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T13:14

2022-01-29T13:14

2022-01-29T13:24

владимир путин

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних, сообщается на сайте кабмина."Администрации Президента РФ рассмотреть ... предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220125/internet-1769509161.html

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владимир путин, общество, технологии, россия