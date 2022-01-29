https://ria.ru/20220129/instagram-1770096049.html

В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой - РИА Новости, 29.01.2022

В работе Instagram произошел сбой

Пользователи Instagram в разных странах жалуются на сбои в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T05:12

2022-01-29T05:12

2022-01-29T06:00

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сша

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пользователи Instagram в разных странах жалуются на сбои в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Информация о неполадках поступила из США, Великобритании, Канады, России и Украины.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу веб-сайта, приложения и на проблемы со входом в учетные записи.Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta (ранее Facebook).

https://ria.ru/20220119/instagram-1768647102.html

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технологии, сша, великобритания, instagram, россия