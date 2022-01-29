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Путин поручил проанализировать законодательство об иноагентах
Путин поручил проанализировать законодательство об иноагентах - РИА Новости, 29.01.2022
Путин поручил проанализировать законодательство об иноагентах
Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов,... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T13:25
2022-01-29T13:25
2022-01-29T13:57
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов, сообщается на сайте Кремля."Проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека законодательство РФ о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения. При необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства РФ", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 мая. Ответственные - Константин Чуйченко, Андрей Липов, Валерий Фадеев и Владимир Соловьев.
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общество, владимир путин, россия
13:25 29.01.2022 (обновлено: 13:57 29.01.2022)
Путин поручил проанализировать законодательство об иноагентах
Путин поручил до 1 мая проанализировать закон об НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов