https://ria.ru/20220129/inoagenty-1770121723.html

Путин поручил проанализировать законодательство об иноагентах

Путин поручил проанализировать законодательство об иноагентах - РИА Новости, 29.01.2022

Путин поручил проанализировать законодательство об иноагентах

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов,... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T13:25

2022-01-29T13:25

2022-01-29T13:57

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754786124_0:212:3069:1938_1920x0_80_0_0_5324f20cdd62c3ed22421673f4223af8.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов, сообщается на сайте Кремля."Проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека законодательство РФ о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения. При необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства РФ", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 мая. Ответственные - Константин Чуйченко, Андрей Липов, Валерий Фадеев и Владимир Соловьев.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, россия