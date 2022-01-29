https://ria.ru/20220129/grivna-1770090285.html

Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривны

Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривны - РИА Новости, 29.01.2022

Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривны

Власти Украины потратили в 2022 году почти 1,5 миллиарда долларов на стабилизацию национальной валюты, сообщила пресс-служба офиса президента страны со ссылкой... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T01:16

2022-01-29T01:16

2022-01-29T01:16

в мире

украина

владимир зеленский

мвф

олег устенко

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КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Власти Украины потратили в 2022 году почти 1,5 миллиарда долларов на стабилизацию национальной валюты, сообщила пресс-служба офиса президента страны со ссылкой на советника главы государства Олега Устенко.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для стабилизации экономики страна потратит около 4-5 миллиардов долларов, надеется на помощь партнеров.По словам Устенко, Украина рассчитывает на дополнительный приток иностранных инвесторов в страну."По убеждению советника главы государства, этот путь наиболее верен, поскольку позволит Украине самостоятельно не выходить на внешние рынки заимствования капитала, за который потом придется платить дополнительные проценты. В то же время, Олег Устенко напомнил, что наше государство также проводит активную работу с ключевыми партнерами и международными организациями и договаривается о пакетах финансовой помощи в виде либо государственных гарантий, либо прямых межправительственных кредитов", - добавили в офисе.Помимо этого, Устенко заявил, что Украина надеется на продолжение сотрудничества с МВФ. "Мы также ожидаем продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и надеемся получить около 2 миллиардов долларов в ближайшее время. Кроме того, ожидаем и рассчитываем на получение так называемых кредитных гарантий от США", – приводит слова Устенко сайт офиса Зеленского.

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/zelenskiy-1770074562.html

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в мире, украина, владимир зеленский, мвф, олег устенко