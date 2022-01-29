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Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривны
Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривны - РИА Новости, 29.01.2022
Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривны
Власти Украины потратили в 2022 году почти 1,5 миллиарда долларов на стабилизацию национальной валюты, сообщила пресс-служба офиса президента страны со ссылкой... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T01:16
2022-01-29T01:16
в мире
украина
владимир зеленский
мвф
олег устенко
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КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Власти Украины потратили в 2022 году почти 1,5 миллиарда долларов на стабилизацию национальной валюты, сообщила пресс-служба офиса президента страны со ссылкой на советника главы государства Олега Устенко.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для стабилизации экономики страна потратит около 4-5 миллиардов долларов, надеется на помощь партнеров.По словам Устенко, Украина рассчитывает на дополнительный приток иностранных инвесторов в страну."По убеждению советника главы государства, этот путь наиболее верен, поскольку позволит Украине самостоятельно не выходить на внешние рынки заимствования капитала, за который потом придется платить дополнительные проценты. В то же время, Олег Устенко напомнил, что наше государство также проводит активную работу с ключевыми партнерами и международными организациями и договаривается о пакетах финансовой помощи в виде либо государственных гарантий, либо прямых межправительственных кредитов", - добавили в офисе.Помимо этого, Устенко заявил, что Украина надеется на продолжение сотрудничества с МВФ. "Мы также ожидаем продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и надеемся получить около 2 миллиардов долларов в ближайшее время. Кроме того, ожидаем и рассчитываем на получение так называемых кредитных гарантий от США", – приводит слова Устенко сайт офиса Зеленского.
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в мире, украина, владимир зеленский, мвф, олег устенко
01:16 29.01.2022
 
Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривны

Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию национальной валюты

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины. Архивное фото
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КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Власти Украины потратили в 2022 году почти 1,5 миллиарда долларов на стабилизацию национальной валюты, сообщила пресс-служба офиса президента страны со ссылкой на советника главы государства Олега Устенко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для стабилизации экономики страна потратит около 4-5 миллиардов долларов, надеется на помощь партнеров.
"Практическая поддержка украинской экономики, в частности, активными инвестициями, важна во время вызовов… Олег Устенко напомнил, что в связи с напряженной ситуацией и сообщениями о возможной эскалации с начала года для обеспечения стабильности национальной валюты было использовано почти 1,5 миллиарда долларов США золотовалютных резервов НБУ (Национального банка – ред.). И хотя текущий уровень резервов составляет около 30 миллиарда долларов, что соответствует четырем месяцам украинского импорта, быстрое их пополнение было бы крайне желательно", - говорится в сообщении на сайте офиса президента.
По словам Устенко, Украина рассчитывает на дополнительный приток иностранных инвесторов в страну.
"По убеждению советника главы государства, этот путь наиболее верен, поскольку позволит Украине самостоятельно не выходить на внешние рынки заимствования капитала, за который потом придется платить дополнительные проценты. В то же время, Олег Устенко напомнил, что наше государство также проводит активную работу с ключевыми партнерами и международными организациями и договаривается о пакетах финансовой помощи в виде либо государственных гарантий, либо прямых межправительственных кредитов", - добавили в офисе.
Помимо этого, Устенко заявил, что Украина надеется на продолжение сотрудничества с МВФ. "Мы также ожидаем продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и надеемся получить около 2 миллиардов долларов в ближайшее время. Кроме того, ожидаем и рассчитываем на получение так называемых кредитных гарантий от США", – приводит слова Устенко сайт офиса Зеленского.
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