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Путин предложил оформлять соцвыплаты россиянам из ДНР и ЛНР через Госуслуги
Путин предложил оформлять соцвыплаты россиянам из ДНР и ЛНР через Госуслуги - РИА Новости, 29.01.2022
Путин предложил оформлять соцвыплаты россиянам из ДНР и ЛНР через Госуслуги
Граждане России, постоянно проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, могут получить право оформлять соцвыплаты через... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T13:48
2022-01-29T21:31
общество
владимир путин
михаил мишустин
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Граждане России, постоянно проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, могут получить право оформлять соцвыплаты через Госуслуги, следует из поручений президента, опубликованных на сайте Кремля."Правительству &lt;…&gt; рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации", — говорится в перечне.При необходимости правительство должно будет разработать предложения по изменению порядка предоставления соответствующих выплат и льгот.Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад следует представить к 1 мая.В середине ноября Путин подписал указ о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР. В соответствии с ним выданные в самопровозглашенных республиках сертификаты о происхождении товаров будут признаваться в России, а сами товары наравне с российскими — допускаться до госзакупок. В Донбассе этот указ назвали "глотком воздуха" для предприятий и рукой помощи со стороны России.С 2019 года действует упрощенный порядок предоставления российского гражданства жителям ЛНР и ЛНР. Как пояснил тогда Путин, это решение носит исключительно гуманитарный характер, так как люди в Донбассе практически полностью лишены элементарных человеческих прав.
https://ria.ru/20220127/pushkov-1769711212.html
https://ria.ru/20211223/donbass-1765110086.html
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общество, владимир путин, михаил мишустин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
13:48 29.01.2022 (обновлено: 21:31 29.01.2022)
 
Путин предложил оформлять соцвыплаты россиянам из ДНР и ЛНР через Госуслуги

Путин предложил оформлять соцвыплаты россиянам из ДНР и ЛНР через портал Госуслуг

© РИА Новости / Сергей АверинПаспорта РФ и ДНР
Паспорта РФ и ДНР - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Паспорта РФ и ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Граждане России, постоянно проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, могут получить право оформлять соцвыплаты через Госуслуги, следует из поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству <…> рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации", — говорится в перечне.
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В середине ноября Путин подписал указ о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР. В соответствии с ним выданные в самопровозглашенных республиках сертификаты о происхождении товаров будут признаваться в России, а сами товары наравне с российскими — допускаться до госзакупок. В Донбассе этот указ назвали "глотком воздуха" для предприятий и рукой помощи со стороны России.
С 2019 года действует упрощенный порядок предоставления российского гражданства жителям ЛНР и ЛНР. Как пояснил тогда Путин, это решение носит исключительно гуманитарный характер, так как люди в Донбассе практически полностью лишены элементарных человеческих прав.
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ОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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