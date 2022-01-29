https://ria.ru/20220129/gosuslugi-1770123361.html

Путин предложил оформлять соцвыплаты россиянам из ДНР и ЛНР через Госуслуги

Путин предложил оформлять соцвыплаты россиянам из ДНР и ЛНР через Госуслуги - РИА Новости, 29.01.2022

Путин предложил оформлять соцвыплаты россиянам из ДНР и ЛНР через Госуслуги

Граждане России, постоянно проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, могут получить право оформлять соцвыплаты через... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T13:48

2022-01-29T13:48

2022-01-29T21:31

общество

владимир путин

михаил мишустин

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Граждане России, постоянно проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, могут получить право оформлять соцвыплаты через Госуслуги, следует из поручений президента, опубликованных на сайте Кремля."Правительству <…> рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации", — говорится в перечне.При необходимости правительство должно будет разработать предложения по изменению порядка предоставления соответствующих выплат и льгот.Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад следует представить к 1 мая.В середине ноября Путин подписал указ о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР. В соответствии с ним выданные в самопровозглашенных республиках сертификаты о происхождении товаров будут признаваться в России, а сами товары наравне с российскими — допускаться до госзакупок. В Донбассе этот указ назвали "глотком воздуха" для предприятий и рукой помощи со стороны России.С 2019 года действует упрощенный порядок предоставления российского гражданства жителям ЛНР и ЛНР. Как пояснил тогда Путин, это решение носит исключительно гуманитарный характер, так как люди в Донбассе практически полностью лишены элементарных человеческих прав.

https://ria.ru/20220127/pushkov-1769711212.html

https://ria.ru/20211223/donbass-1765110086.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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общество, владимир путин, михаил мишустин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия