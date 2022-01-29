https://ria.ru/20220129/gosduma-1770125041.html

Госдума 17 февраля рассмотрит законопроект об ответственности за пытки

Госдума 17 февраля рассмотрит законопроект об ответственности за пытки - РИА Новости, 29.01.2022

Госдума 17 февраля рассмотрит законопроект об ответственности за пытки

Госдума планирует на заседании 17 февраля рассмотреть законопроект об ответственности за пытки, следует из календаря рассмотрения вопросов ГД, размещенном в... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T14:21

2022-01-29T14:21

2022-01-29T14:26

госдума рф

общество

павел крашенинников

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Госдума планирует на заседании 17 февраля рассмотреть законопроект об ответственности за пытки, следует из календаря рассмотрения вопросов ГД, размещенном в электронной думской базе.В декабре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание". Ранее глава профильного комитета ГД Павел Крашенинников заявил, что закон постараются принять в феврале-марте.

https://ria.ru/20220129/pytki-1770121070.html

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госдума рф, общество, павел крашенинников, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)