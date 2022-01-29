https://ria.ru/20220129/gosduma-1770114243.html

В России могут ускорить процесс уничтожения изъятого незаконного алкоголя

В России могут ускорить процесс уничтожения изъятого незаконного алкоголя - РИА Новости, 29.01.2022

В России могут ускорить процесс уничтожения изъятого незаконного алкоголя

Сенаторы Анатолий Артамонов, Сергей Рябухин и Вадим Деньгин внесли в Госдуму пакет из двух законопроектов, позволяющий ускорить процедуру уничтожения изъятых... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T12:06

2022-01-29T12:06

2022-01-29T12:06

анатолий артамонов

госдума рф

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

здоровье - общество

вадим деньгин

росспиртпром

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сенаторы Анатолий Артамонов, Сергей Рябухин и Вадим Деньгин внесли в Госдуму пакет из двух законопроектов, позволяющий ускорить процедуру уничтожения изъятых нелегальных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.Документы предусматривают наделение территориальных органов Росалкогольрегулирования полномочиями по принятию решений об уничтожении такой изъятой продукции, которая находится на хранении в специализированной организации (АО "Росспиртпром") свыше трех лет, а также срок годности которой истек.Соответствующие изменения вносятся в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.Похожий механизм действующим законодательством сейчас предусмотрен для уничтожения запрещенной к ввозу в Россию продукции, так называемых "санкционных" товаров, напоминают разработчики.Они обращают внимание, что в настоящее время на хранении свыше трех лет на площадках специализированной организации находится более 25 миллионов литров нелегальных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Причем только на оплату досудебного хранения имущества на территории всей страны расходуется свыше 70 миллионов рублей бюджетных средств ежемесячно. При этом большая часть продукции хранится в течение нескольких лет в ожидании соответствующего решения суда."Установление возможности принятия территориальными органами Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка решений об уничтожении изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, во-первых, существенно сократит расходование бюджетных средств на хранение имущества, во-вторых, ускорит сам процесс уничтожения опасной для жизни и здоровья граждан жидкости", - считают авторы законопроектов.

https://ria.ru/20220128/shtrafy-1769988830.html

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анатолий артамонов, госдума рф, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), здоровье - общество, вадим деньгин, росспиртпром, россия