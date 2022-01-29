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В России могут ускорить процесс уничтожения изъятого незаконного алкоголя
В России могут ускорить процесс уничтожения изъятого незаконного алкоголя - РИА Новости, 29.01.2022
В России могут ускорить процесс уничтожения изъятого незаконного алкоголя
Сенаторы Анатолий Артамонов, Сергей Рябухин и Вадим Деньгин внесли в Госдуму пакет из двух законопроектов, позволяющий ускорить процедуру уничтожения изъятых... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T12:06
2022-01-29T12:06
анатолий артамонов
госдума рф
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
здоровье - общество
вадим деньгин
росспиртпром
россия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сенаторы Анатолий Артамонов, Сергей Рябухин и Вадим Деньгин внесли в Госдуму пакет из двух законопроектов, позволяющий ускорить процедуру уничтожения изъятых нелегальных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.Документы предусматривают наделение территориальных органов Росалкогольрегулирования полномочиями по принятию решений об уничтожении такой изъятой продукции, которая находится на хранении в специализированной организации (АО "Росспиртпром") свыше трех лет, а также срок годности которой истек.Соответствующие изменения вносятся в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.Похожий механизм действующим законодательством сейчас предусмотрен для уничтожения запрещенной к ввозу в Россию продукции, так называемых "санкционных" товаров, напоминают разработчики.Они обращают внимание, что в настоящее время на хранении свыше трех лет на площадках специализированной организации находится более 25 миллионов литров нелегальных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Причем только на оплату досудебного хранения имущества на территории всей страны расходуется свыше 70 миллионов рублей бюджетных средств ежемесячно. При этом большая часть продукции хранится в течение нескольких лет в ожидании соответствующего решения суда."Установление возможности принятия территориальными органами Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка решений об уничтожении изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, во-первых, существенно сократит расходование бюджетных средств на хранение имущества, во-вторых, ускорит сам процесс уничтожения опасной для жизни и здоровья граждан жидкости", - считают авторы законопроектов.
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анатолий артамонов, госдума рф, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), здоровье - общество, вадим деньгин, росспиртпром, россия
12:06 29.01.2022
 
В России могут ускорить процесс уничтожения изъятого незаконного алкоголя

Проект об ускорении процедуры уничтожения изъятого незаконного алкоголя внесли в Госдуму

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВодка
Водка - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сенаторы Анатолий Артамонов, Сергей Рябухин и Вадим Деньгин внесли в Госдуму пакет из двух законопроектов, позволяющий ускорить процедуру уничтожения изъятых нелегальных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Документы предусматривают наделение территориальных органов Росалкогольрегулирования полномочиями по принятию решений об уничтожении такой изъятой продукции, которая находится на хранении в специализированной организации (АО "Росспиртпром") свыше трех лет, а также срок годности которой истек.
Соответствующие изменения вносятся в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Похожий механизм действующим законодательством сейчас предусмотрен для уничтожения запрещенной к ввозу в Россию продукции, так называемых "санкционных" товаров, напоминают разработчики.
Они обращают внимание, что в настоящее время на хранении свыше трех лет на площадках специализированной организации находится более 25 миллионов литров нелегальных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Причем только на оплату досудебного хранения имущества на территории всей страны расходуется свыше 70 миллионов рублей бюджетных средств ежемесячно. При этом большая часть продукции хранится в течение нескольких лет в ожидании соответствующего решения суда.
"Установление возможности принятия территориальными органами Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка решений об уничтожении изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, во-первых, существенно сократит расходование бюджетных средств на хранение имущества, во-вторых, ускорит сам процесс уничтожения опасной для жизни и здоровья граждан жидкости", - считают авторы законопроектов.
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Анатолий АртамоновГосдума РФФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Здоровье - ОбществоВадим ДеньгинРосспиртпромРоссия
 
 
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