Европа страшно ошиблась в России. Германия бьет тревогу

17:23 29.01.2022 (обновлено: 18:00 29.01.2022)
Глава бывшей партии Меркель назвал две ошибки Запада в отношении России
Председатель ХДС Мерц: отключение России от SWIFT станет страшной ошибкой для ЕС
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Евросоюз сделает себе только хуже, если попробует отключить Россию от платежной системы SWIFT, заявил в интервью Die Welt председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.
"Таким образом, мы сами себе сильно навредим", — сказал Мерц. Его слова переведены на портале "ИноТВ".
Отключение Москвы от SWIFT грозит крушением всей системы и возможным переходом на китайский аналог, считает политик.
"Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами", — объяснил позицию председатель немецкой партии.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Москву могут отключить от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на подобные риски в России создали свою Систему передачи финансовых сообщений.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что никто из официальных лиц Запада никогда не требовал перекрыть SWIFT для России. На прошлой неделе немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники также подтвердила, что США и Евросоюз исключили такой шаг как вариант возможных санкций.
Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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